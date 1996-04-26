MA Acceleration mp

Crypto_Forex 지표 이동 평균 가속 MT4, 리페인트 없음.





MA 가속 - 스캘핑 지표로, "MA 속도" 지표의 보조 도구로 설계되었습니다.





- 이 지표의 계산은 물리학의 방정식을 기반으로 합니다. 이동 평균선의 가속을 보여줍니다.

- MA 가속으로 표준 전략도 업그레이드할 수 있는 기회가 많습니다. SMA, EMA 및 LWMA에 사용할 수 있습니다.

- MA 가속은 해당 이동 평균의 2차 미분입니다.

- 지표는 MA 속도 지표가 값을 얼마나 빨리 변경하는지 보여줍니다.

- MA 가속 지표의 값이 < 0이면 MA 속도가 하락 방향으로 증가합니다. MA 가속 지표의 값이 > 0이면 MA 속도가 강세 방향으로 증가합니다.

- MA 속도 지표와 함께 주요 추세 방향으로 빠른 스캘핑 전략에서 MA 가속 지표를 사용하는 것이 좋습니다. MA 속도 지표의 값이 < 0이면 추세가 하락합니다. MA 속도 지표의 값이 > 0이면 추세가 상승합니다.

- 상승 추세: MA 가속 >0일 때 매수 스캘핑 거래 개시.

- 하락 추세: MA 가속 <0일 때 매도 스캘핑 거래 개시.





매개변수:

1) Period_V: 해당 MA 속도 지표의 기간. 권장 값은 3~7입니다.

2) Period_ACC: 가속 기간. 권장 값은 2~12입니다. 지표의 민감도는 Period_ACC가 낮을 때 증가하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

3) Period_MA: MA 기간(이 MA의 가속이 계산됨).



