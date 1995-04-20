Crypto_Forex インジケーター MT4 用移動平均加速、リペイントなし。





MA 加速 - スキャルピング インジケーターで、「MA スピード」インジケーターの補助ツールとして設計されています。





- このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。移動平均線の加速が表示されます。

- MA 加速を使用すると、標準戦略でもアップグレードする機会がたくさんあります。SMA、EMA、LWMA に使用できます。

- MA 加速は、対応する移動平均の 2 次導関数です。

- インジケーターは、MA スピード インジケーターが値を変更する速度を示します。

- MA 加速インジケーターの値が < 0 の場合: MA スピードは弱気方向に増加しています。MA 加速インジケーターの値が > 0 の場合: MA スピードは強気方向に増加しています。

- MA 加速インジケーターは、MA スピード インジケーターとともに、メイン トレンドの方向の高速スキャルピング戦略で使用することをお勧めします。MA スピード インジケーターの値が < 0 の場合: トレンドが下降します。 MA 速度インジケーターの値が 0 より大きい場合: トレンドが上昇します。

- 上昇トレンド: MA 加速が 0 より大きい場合、スキャルピング トレードで買い取引を開始します。

- 下降トレンド: MA 加速が 0 より小さい場合、スキャルピング トレードで売り取引を開始します。





パラメーター:

1) Period_V: 対応する MA 速度インジケーターの期間。推奨値は 3 ～ 7 です。

2) Period_ACC: 加速期間。推奨値は 2 ～ 12 です。Period_ACC が低い場合、インジケーターの感度が高まり、その逆も同様です。

3) Period_MA: MA の期間 (この MA の加速が計算されます)。



