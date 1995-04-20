MA Acceleration mp
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 1.85
- 激活: 10
Crypto_Forex 指标移动平均线加速度适用于 MT4，无需重绘。
MA 加速度 - 是剥头皮指标，设计为“MA 速度”指标的辅助工具
- 该指标的计算基于物理方程。它将向您显示移动平均线的加速度。
- 有很多机会使用 MA 加速度升级标准策略。它可以用于 SMA、EMA 和 LWMA。
- MA 加速度是相应移动平均线的二阶导数。
- 指标显示 MA 速度指标改变其值的速度。
- 如果 MA 加速度指标的值 < 0：MA 速度在看跌方向上增加；如果 MA 加速度指标的值 > 0：MA 速度在看涨方向上增加。
- 建议在主要趋势方向的快速剥头皮策略中将 MA 加速度指标与 MA 速度指标一起使用，如果 MA 速度指标的值 < 0：趋势下降；如果 MA 速度指标的值 > 0：趋势上升。
- 上升趋势：一旦 MA 加速度 >0，开启买入剥头皮交易。
- 下降趋势：一旦 MA 加速度 <0，开启卖出剥头皮交易。
参数：
1) Period_V：相应 MA 速度指标的周期。建议值为 3 到 7。
2) Period_ACC：加速周期。建议值为 2 到 12。Period_ACC 较低时，指标的灵敏度增加，反之亦然。
3) Period_MA：MA 周期（将计算此 MA 的加速度）。
