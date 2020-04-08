MA Acceleration mp

Indicateur Crypto_Forex Accélération de la moyenne mobile pour MT4, sans repeindre.





MA Acceleration - est un indicateur de scalping, conçu comme un outil auxiliaire pour l'indicateur "MA Speed".





- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. Il vous montrera l'accélération de la ligne moyenne mobile.

- Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Acceleration. Il est possible de l'utiliser pour SMA, EMA et LWMA.

- MA Acceleration est une 2ème dérivée de la moyenne mobile correspondante.

- L'indicateur montre à quelle vitesse l'indicateur MA Speed ​​change ses valeurs.

- Si la valeur de l'indicateur MA Acceleration est < 0 : la vitesse MA augmente dans le sens baissier ; si la valeur de l'indicateur MA Acceleration est > 0 : la vitesse MA augmente dans le sens haussier.

- Il est recommandé d'utiliser l'indicateur MA Acceleration dans les stratégies de scalping rapide dans le sens de la tendance principale avec l'indicateur MA Speed, si la valeur de l'indicateur MA Speed ​​est < 0 : la tendance baisse ; si la valeur de l'indicateur MA Speed ​​est > 0 : la tendance monte.

- Tendance à la hausse : une fois que l'accélération de la MA > 0, ouvrez une transaction de scalping ACHAT.

- Tendance à la baisse : une fois que l'accélération de la MA < 0, ouvrez une transaction de scalping VENTE.





Paramètres :

1) Period_V : période de l'indicateur de vitesse MA correspondant. Les valeurs recommandées sont de 3 à 7.

2) Period_ACC : période d'accélération. Les valeurs recommandées sont de 2 à 12. La sensibilité de l'indicateur augmente lorsque Period_ACC est plus faible et vice versa.

3) Period_MA : période de la MA (l'accélération de cette MA sera calculée).



