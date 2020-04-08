MA Acceleration mp
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.85
Indicateur Crypto_Forex Accélération de la moyenne mobile pour MT4, sans repeindre.
MA Acceleration - est un indicateur de scalping, conçu comme un outil auxiliaire pour l'indicateur "MA Speed".
- Le calcul de cet indicateur est basé sur des équations de la physique. Il vous montrera l'accélération de la ligne moyenne mobile.
- Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec MA Acceleration. Il est possible de l'utiliser pour SMA, EMA et LWMA.
- MA Acceleration est une 2ème dérivée de la moyenne mobile correspondante.
- L'indicateur montre à quelle vitesse l'indicateur MA Speed change ses valeurs.
- Si la valeur de l'indicateur MA Acceleration est < 0 : la vitesse MA augmente dans le sens baissier ; si la valeur de l'indicateur MA Acceleration est > 0 : la vitesse MA augmente dans le sens haussier.
- Il est recommandé d'utiliser l'indicateur MA Acceleration dans les stratégies de scalping rapide dans le sens de la tendance principale avec l'indicateur MA Speed, si la valeur de l'indicateur MA Speed est < 0 : la tendance baisse ; si la valeur de l'indicateur MA Speed est > 0 : la tendance monte.
- Tendance à la hausse : une fois que l'accélération de la MA > 0, ouvrez une transaction de scalping ACHAT.
- Tendance à la baisse : une fois que l'accélération de la MA < 0, ouvrez une transaction de scalping VENTE.
Paramètres :
1) Period_V : période de l'indicateur de vitesse MA correspondant. Les valeurs recommandées sont de 3 à 7.
2) Period_ACC : période d'accélération. Les valeurs recommandées sont de 2 à 12. La sensibilité de l'indicateur augmente lorsque Period_ACC est plus faible et vice versa.
3) Period_MA : période de la MA (l'accélération de cette MA sera calculée).
