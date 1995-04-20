MA Acceleration mp
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.85
- Активации: 10
Crypto_Forex Индикатор Moving Average Acceleration для MT4, без перерисовки.
MA Acceleration - скальпинговый индикатор, разработанный как вспомогательный инструмент для индикатора "MA Speed".
- Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. Он покажет вам ускорение линии скользящей средней.
- Существует множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий с помощью MA Acceleration. Его можно использовать для SMA, EMA и LWMA.
- MA Acceleration - это вторая производная соответствующей скользящей средней.
- Индикатор показывает, как быстро индикатор MA Speed меняет свои значения.
- Если значение индикатора MA Acceleration < 0: скорость MA увеличивается в медвежьем направлении; если значение индикатора MA Acceleration > 0: скорость MA увеличивается в бычьем направлении.
- Рекомендуется использовать индикатор MA Acceleration в быстрых скальпинговых стратегиях в направлении основного тренда вместе с индикатором MA Speed, если значение индикатора MA Speed < 0: тренд идет вниз; если значение индикатора скорости MA > 0: тренд идет вверх.
- Восходящий тренд: как только MA Acceleration >0, открывайте скальпинговую сделку BUY.
- Нисходящий тренд: как только MA Acceleration <0, открывайте скальпинговую сделку SELL.
Параметры:
1) Period_V: период соответствующего индикатора скорости MA. Рекомендуемые значения от 3 до 7.
2) Period_ACC: период ускорения. Рекомендуемые значения от 2 до 12. Чувствительность индикатора увеличивается, когда Period_ACC ниже, и наоборот.
3) Period_MA: период MA (ускорение этой MA будет рассчитано).
