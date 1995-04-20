OSB オシレーター - 高度なカスタム インジケーター、効率的なプライス アクション補助ツールです。





- 高度な新しい計算方法が使用されます。

- 新世代のオシレーター - 使用方法を確認するには画像を参照してください。

- OSB オシレーターは、プライス アクション、ダイバージェンス、売られすぎ/買われすぎのシグナルの正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。

- 売られすぎの値: 30 未満。

- 買われすぎの値: 70 以上。

- このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。

- 標準オシレーターよりもはるかに高速で正確です。

インジケーターの設定は非常に簡単です。パラメーターは 1 つだけです - 感度。





使用方法:

- プライス アクション フィルターとして (画像を参照)。

- 主なトレンド方向のエントリ シグナルとして (画像を参照)。

- 正確なシグナルを持つダイバージェンス インジケーターとして (画像を参照)。





これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。