Over Sold Bought Oscillator mt
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.7
- アクティベーション: 10
OSB オシレーター - 高度なカスタム インジケーター、効率的なプライス アクション補助ツールです。
- 高度な新しい計算方法が使用されます。
- 新世代のオシレーター - 使用方法を確認するには画像を参照してください。
- OSB オシレーターは、プライス アクション、ダイバージェンス、売られすぎ/買われすぎのシグナルの正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。
- 売られすぎの値: 30 未満。
- 買われすぎの値: 70 以上。
- このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。
- 標準オシレーターよりもはるかに高速で正確です。
インジケーターの設定は非常に簡単です。パラメーターは 1 つだけです - 感度。
使用方法:
- プライス アクション フィルターとして (画像を参照)。
- 主なトレンド方向のエントリ シグナルとして (画像を参照)。
- 正確なシグナルを持つダイバージェンス インジケーターとして (画像を参照)。
これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。