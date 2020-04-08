Over Sold Bought Oscillator mt

OSB Oscillator - est un indicateur personnalisé avancé, un outil auxiliaire efficace pour Price Action.





- Une nouvelle méthode de calcul avancée est utilisée.

- Nouvelle génération d'oscillateurs - voir les images pour voir comment l'utiliser.

- OSB Oscillator est un outil auxiliaire pour trouver des points d'entrée exacts pour les signaux Price Action, Divergence et Survente/Surachat.

- Valeurs de survente : inférieures à 30.

- Valeurs de surachat : supérieures à 70.

- Il existe de nombreuses possibilités de mettre à niveau même les stratégies standard avec cet indicateur.

- Il est beaucoup plus rapide et plus précis que les oscillateurs standard.

La configuration de l'indicateur est très simple. Il n'a qu'un seul paramètre - Sensibilité.





Comment l'utiliser :

- comme filtre d'action des prix (voir image).

- comme signal d'entrée dans la direction de la tendance principale (voir image).

- comme indicateur de divergence avec des signaux précis (voir image).





Il s'agit d'un produit original qui n'est proposé que sur ce site Web MQL5.