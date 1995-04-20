Over Sold Bought Oscillator mt
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.7
- Активации: 10
OSB Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор, эффективный вспомогательный инструмент Price Action.
- Используется новый продвинутый метод расчета.
- Новое поколение осцилляторов — см. изображения, чтобы узнать, как его использовать.
- OSB Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа для сигналов Price Action, Divergence и Oversold/OverBought.
- Значения перепроданности: ниже 30.
- Значения перекупленности: выше 70.
- С помощью этого индикатора можно усовершенствовать даже стандартные стратегии.
- Он намного быстрее и точнее стандартных осцилляторов.
Настройка индикатора очень проста. Он имеет всего 1 параметр — Sensitivity.
Как использовать:
- как фильтр Price Action (см. рисунок).
- как сигнал входа в направлении основного тренда (см. рисунок).
- как индикатор дивергенции с точными сигналами (см. рисунок).
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.