Over Sold Bought Oscillator mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.7
- Ativações: 10
Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço.
- É utilizado um novo método de cálculo avançado.
- Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los.
- O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra.
- Valores de sobrevenda: abaixo de 30.
- Valores de sobrecompra: acima de 70.
- Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com este indicador.
- É muito mais rápido e preciso que os osciladores standard.
A configuração do indicador é muito fácil. Tem apenas 1 parâmetro: Sensibilidade.
Modo de utilização:
- como Filtro de Acção de Preço (ver imagem).
- como sinal de entrada na direção da tendência principal (ver imagem).
- como indicador de divergência com sinais precisos (ver imagem).
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.