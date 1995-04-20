Over Sold Bought Oscillator mt

Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço.

- É utilizado um novo método de cálculo avançado.
- Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los.
- O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra.
- Valores de sobrevenda: abaixo de 30.
- Valores de sobrecompra: acima de 70.
- Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com este indicador.
- É muito mais rápido e preciso que os osciladores standard.
A configuração do indicador é muito fácil. Tem apenas 1 parâmetro: Sensibilidade.

Modo de utilização:
- como Filtro de Acção de Preço (ver imagem).
- como sinal de entrada na direção da tendência principal (ver imagem).
- como indicador de divergência com sinais precisos (ver imagem).

Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicadores
Apollo Secret Trend é um indicador de tendência profissional que pode ser usado para encontrar tendências em qualquer par e período de tempo. O indicador pode facilmente se tornar seu principal indicador de negociação, que você pode usar para detectar tendências de mercado, não importa qual par ou período de tempo você prefira negociar. Ao usar um parâmetro especial no indicador, você pode adaptar os sinais ao seu estilo de negociação pessoal. O indicador fornece todos os tipos de alertas, inclu
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
