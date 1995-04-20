Over Sold Bought Oscillator mt

Oscilador OSB - é um indicador personalizado avançado, uma ferramenta auxiliar eficiente de ação de preço.





- É utilizado um novo método de cálculo avançado.

- Nova geração de osciladores - veja as fotos para verificar como utilizá-los.

- O oscilador OSB é uma ferramenta auxiliar para encontrar pontos de entrada exatos para sinais de ação de preço, divergência e sobrevenda/sobrecompra.

- Valores de sobrevenda: abaixo de 30.

- Valores de sobrecompra: acima de 70.

- Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão com este indicador.

- É muito mais rápido e preciso que os osciladores standard.

A configuração do indicador é muito fácil. Tem apenas 1 parâmetro: Sensibilidade.





Modo de utilização:

- como Filtro de Acção de Preço (ver imagem).

- como sinal de entrada na direção da tendência principal (ver imagem).

- como indicador de divergência com sinais precisos (ver imagem).





É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.