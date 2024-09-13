EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık bir şekilde kavrayacak ve başarılı ticareti geliştiren kişisel sahiplik kültürünü teşvik edecektir. Yeni başlayanlar bile tutarlı bir uygulama ile bir hafta içinde sonuçlara ulaşabilirler; bu gerçek, bir prototip deneme gösterimi ile doğrulanabilir. Gecikmeden bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Kategorisinde hem en iyi hem de benzersiz olarak öne çıkan bu olağanüstü ürünü edinme fırsatını kaçırmayın. Böyle bir ürün, ağırlıklı olarak teorik nitelikte olan yüksek bir fiyata bile piyasada benzersizdir. Bu ürün, profesyonel tüccarların ofislerinde ve saygın eğitim kurumlarında onaylar almıştır. Avantajlı haber şu ki, şu anda %45'lik bir promosyon indirimiyle sunulan oldukça uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede (ASAP) harekete geçin.

Bu ürünler, sekiz çift, sekiz zaman dilimi ve sekiz gölge için çoklu gösterge işlevlerinden türetilen karmaşık algoritmaların geliştirilmesi nedeniyle benzersizdir. Ek olarak, düzinelerce işlemi aynı anda kolaylaştıran ve Pivot, Sup123 ve Res123 hakkında güncel rehberlik sağlayan sağlam ve pratik bir işlem paneli asistan işlevi vardır. Ayrıca, MA ve RSI arasında değişken ayar eğitimi için ek bir EA-Robot eklenmiştir.

Tüm bunlar tek bir dosyada paketlenmiştir ve MQL5.com dahil hiçbir pazarda öğrencilere sunulanlar kadar uygun fiyatlarda karşılaştırılabilir karmaşık ürünlerin bulunmadığı gösterilmiştir. Açıklamalarına göre orijinal olan ürünleri sunuyoruz ve hiçbiri yanıltıcı değildir. Başlangıçta görünmeyen umut verici geri testlerden gelen sunumlar ve resimler tarafından daha önce yanıltılmış olabileceğinizi anlıyoruz.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

Danışmanlar ve koçlar olarak yetkinliğimiz onlarca yıllık deneyimden gelir. Başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar bireysel yatırımcıları desteklemek için, kafa karıştırıcı teoriler olmadan, "alışılmışın dışında", son teknoloji ürünler yaratır ve geliştiririz. Her şey görsel olarak sofistike bir WYSIWYG formatında görüntülenir, bilinçaltını daha yetkin ve sorumlu bir şekilde tanıması ve işlem yapması için eğitir ve geliştirir. Güvenilir ürünler, doğrudan uzman beyin asistanları tarafından koçluk yapılıyormuş gibi hissettirir.

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> "CYBERBOT PROJECT" platformu, aşağıdaki niteliklere sahip, olağanüstü profesyonellik ve uzmanlıkla faaliyet gösteren yatırımcılar için oluşturulmuştur:

    • - Doğru zamanda, doğru yerde, doğru momentumu büyük ölçüde + etkili bir şekilde tespit edebilir.
    • - İşlem faaliyetlerindeki her eylem güçlü veriler ve sorumlu analizlerle desteklenir.
    • - Alanında sürekli kendini geliştiren, yetkin ve kişisel becerilere sahip uzman olmak.
    • - Yaratıcılarının algoritmaları da dahil olmak üzere EA robotlarının genel analizini anlayın.
    • - Uzman analist ve uzman uygulayıcı olun ve EA-robot 2MA çapraz RSI oluşturabilirsiniz.

> "CYBERBOT PROJECT" platformu, gerçek zamanlı olarak, günde 24 saat %100 uzman bir beyin olarak işlev görür. Teori olmadan, türevler dünyasında Başlangıç seviyesinden Kıdemli seviyeye kadar her şey görsel olarak ustalaşılabilir.

> Avantajlı yönü, yatırımcılara sunulan tüm avantajların burada gözlemlenebilmesidir. Daha önce pasif EA'larla hayal kırıklığı veya maddi kayıp yaşayanlar için bu platformu değerlendirmenizi öneririz.

Kumarbaz gibi işlem yapmayın, Kazananın Sırrı burada [CyberBot Projesi] Gösterilen platform şeffaf ve sofistikedir. Yeni başlayanlar bile bir haftada anında daha uzman hale gelebilir | Değerli ve unutulmaz başarılı deneyim | Finansal özgürlük başarısına ulaşmak için harika bir analist ve uzman tüccar olmanızı sağlayacak profesyonelce yapılandırılmış ürünler | En iyi seçim burada ‼

Tanıtım: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Tek bir grafikte 8 Çift, 8 Zaman Dilimi ve 8 Gölge ile Forex Kripto Ticareti. Bu, "kutudan çıktığı gibi" kapasiteye sahip, sofistike bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışman [EA] programıdır. Robot EA, Ticaret Paneli Pedi ve Çoklu Göstergeleri sorunsuz bir şekilde tek bir dosyaya entegre edilmiş olarak içeren eksiksiz bir platform oluşturmuştur. Bu işlevleri tek bir platformda birleştirmek, onu bilgili tüccarlar için güçlü bir araç haline getirir, ciddi ticaret çabalarına hizmet ederken aynı zamanda daha yüksek kaliteli ticaret uygulamaları oluşturmak için bir eğitim aracı olarak hareket eder. Markayı ürüne yerleştirirken ciroyu artırarak ve müşterileri daha güvenli ve işlemlere bağımsız olarak aktif bir şekilde katılmaya güçlendirerek, deneyimli tüccarlar, Tanıtıcı Brokerlar (IB) ve vadeli işlem şirketleri için tanıtım aracı olarak önemli olan değerli bir varlık olarak tasarlanmıştır.

Programımız, danışmanlık ve eğitimde yıllar süren araştırma ve geliştirmeyle desteklenen becerileri önemli ölçüde geliştirmede etkili olduğunu kanıtladı. Yoğun MQL4 ve MQL5 programlama yoluyla, sermaye piyasası yatırımcılarının temel ihtiyaçlarını ele alıyoruz. Yaklaşımımız %100 pratik eğitime, sıkıcı teoriyi ortadan kaldırmaya ve bilinçaltını refleksif yeterlilik için eğitmeye odaklanıyor. Bu, daha önce belirsiz olan algıları iş faaliyetlerinde net, analiz edilebilir ve güvenli bir gerçekliğe dönüştürür.

Danışman: Görsel rehberlik ve canlı fonksiyonel analiz ile işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırın, "Ne Görürseniz Onu Alırsınız" (wysiwyg), her kararda sarsılmaz bir güven ve inançla gerçek zamanlı işlem yürütmeyi mümkün kılar. Bu aracın kullanımı kolay yapısı, yetenekli bir analist olma yolunda hızlı bir geçişi kolaylaştırarak, bireysel yatırımcıların deneyimli bir profesyonel yatırımcının inceliğiyle çalışmasını sağlamıştır. Analiz aşamasından itibaren, her gün otomatik olarak her bir çift için grafikte aktif olarak yer alan Pivot-Direnç-Destek çizgileri dahil olmak üzere, aynı anda 8 çift, 8 zaman dilimi ve 8 gölge için düzinelerce aktif sinyal mevcuttur. Yürütme aşaması, grafikteki çizgiyi hareket ettirerek aynı anda 8 çiftte emir değerlerini, zararı durdur ve kar al'ı hızla hareket ettirme kolaylığıyla devam eder ve böylece onu istediğiniz yere yerleştirmeye daha fazla odaklanmanızı sağlar. EA yapımcıları için, çapraz MA ve RSI için değişken ayar testi ve geri test işlevleri sağlanmıştır.

Bu ürün, hem genç yatırımcıların hem de daha uzman bir seviyeye ilerleyenlerin gereksinimlerini karşılayan güçlü bir işlevsellik sunar. Kullanıcılar, önemli beceri geliştirmelerini hızla elde ettiler; sadece bir haftada, bireyler yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebilirler. Bu nasıl mümkün olabilir? Merak etmeyin, bu, kullanıcılarının olumlu sonuçlarıyla kanıtlandı ve test edildi. Kullanımı çok kolaydır ve her ikramiye fırsatında bunu bir refleks eyleme dönüştürme konusunda bilinçaltının yeteneğine %100 güvenir. Ters momentum oluştuğunda bir scalping stratejisi olarak ve trend koşulları mevcut olduğunda uzun vadeli bir strateji olarak kullanılabilir. Bu açıklamanın altındaki bölümlerde, daha güvenli ve daha kesin ticaret faaliyetleri için en iyi momentumu elde etmek üzere doğru senaryolar ve stratejiler de sunuyoruz. İyi haber şu ki, bu benzersiz ve eksiksiz ürünü buldunuz; fiyatı çok daha yüksek olmasına rağmen, bunun kadar güçlü başka bir ürün olmadığını garanti ediyoruz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"CyberBot Projesi" ürünlerinde strateji nasıl kullanılır?

---------------------------------------------------

yöntem #1: Pivot Noktaları Yöntemi, Satın Alma Limiti ve Satış Limiti Emirleriyle Destek ve Direnç Stratejisi

---------------------------------------------------

Ürün, Pivot Noktaları Yöntemi ve Destek ve Direnç Stratejisi ile uygulama için titizlikle test edilmiştir. Üçüncü seviyede limit emirleri ve en az ikinci seviyede kar alma (TP) emri vererek, bu araç günlük olarak birden fazla emri yönetmek için paha biçilmez olduğunu kanıtlıyor. Ancak, zarar durdurma (SL) ayarlarını belirlerken ve tutarlı önemli kazançlar elde etmek için üçüncü seviyeden daha uzak bir mesafede ek emirler verirken, piyasanın temel bir anlayışı da dahil olmak üzere ek becerilere sahip olmak esastır.

  • Adım 1: [BACKTEST] Her gün işlem yapılacak hedef pariteye göre görüntülenen "Strateji Test Cihazı" olanağı kullanılarak Pivot Sup123 Res123 pozisyonunun gözlemlenmesi için koçluk, daha iyi desen tutarlılığı.
  • Adım 2: [ENSTRÜMAN] Trade Assistant'taki panelde pratik yapın, limit emirleri için seviye 3'teki çift grafiğine ve muhafazakar, agresif ise daha küçük bir seviyeye TP pozisyonları sürükleyip bırakın.
  • Adım 3: Savaş vb. gibi şu anda sıcak olan dünyanın temel bilgilerine hakim olun; Çoklu limit emirleri, daha fazla pozisyonla daha fazla kar elde etmek için. Beceri ve deneyim gerektirir.
  • Adım 4: Birden fazla pariteye limit emir verebilirsiniz; ancak pivot noktasını takip eden bir sonraki günün koşullarına göre pozisyonunu ayarlamayı unutmayın, en son Sup123 Res123.
  • Adım 5: Bu strateji, doğrudan açık bir pozisyonu yürütmekten daha az risk taşıyan bir umut pozisyonu yaymak gibidir. Şans gelirse, bu kanca aracı daha kesin ve güvenli bir şekilde kar sağlayabilir.

İşte teknik analize dayalı, ileri düzey yatırımcılara yönelik Pivot Noktaları, Destek ve Direnç kullanarak türev ticareti için detaylı bir açıklama ve uygulama stratejisi:

> Genel Bakış
İleri türev ticaretinde, pivot noktaları, destek ve direnç seviyelerini kullanmak, yüksek olasılıklı fiyat seviyelerini ve potansiyel piyasa geri dönüşlerini veya devamlarını belirlemek için önemlidir. Bu temel seviyeler, risk/ödül oranlarını en üst düzeye çıkaran stratejiler geliştirmenin temelini oluşturur. Uzman yatırımcılar, giriş ve çıkış stratejilerini iyileştirmek için bu teknik göstergelerin bir kombinasyonunu diğer araçlarla birlikte kullanır.

> Pivot Noktaları: Temel Kavram

Pivot noktaları, önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarından türetilen bir dizi hesaplanmış seviyedir. Bu seviyeler, potansiyel dönüm noktaları veya fiyat hareketi momentumu alanları için bir referans görevi görür. Pivot noktaları, piyasa duyarlılığını, momentumu ve olası fiyat yönlerini tahmin etmek için günlük ticarette yaygın olarak kullanılır.

Pivot noktalarının temel teorisi, Destek ve Direnç hakkında daha detaylı bilgiye blogdan ulaşabilirsiniz. Buraya tıklayın!

---------------------------------------------------

yöntem #2: İleri seviye || Bu materyal "desenlerin" kapsamlı bir şekilde anlaşılması için tasarlanmıştır. Ayrıca çok güçlü akım basıncı durumlarında en iyi çözümü sağlar

---------------------------------------------------
> Aşağıdaki slayt gösterisinde yan koridor/trend görselinin açıklaması:

||Hareketli görüntüler ve açıklayıcı açıklamalar içeren görselleştirmeleri izleyin. ||Bu materyal "desenlerin" kapsamlı bir şekilde anlaşılması için tasarlanmıştır. Ayrıca çok güçlü akım basıncı durumlarında en iyi çözümü sağlar.

Not: Piyasayı tasvir etmeye yarayan dalga görüntüsünün aşırı idealist olduğunu ve gerçekliğin karmaşıklıklarını doğru bir şekilde yansıtmadığını öne süren bazı yorumlar olabileceğini belirtmek önemlidir. Bu gözlem, özellikle hala Temel (BASIC) aşamasındaysanız geçerlidir. Aslında, CYBERBOT, rehberliğinde her müşteriye, göründüğü gibi grafiksel gösterimden aşırı derecede etkilenmekten kaçınmasını tavsiye eder. Yine de, onu düzgün ve düzenli bir dalga olarak görselleştirmeyi başarmak esastır. Bunu yaparak, merkez çizgisini (dengeyi) analitik referans çizgisi olarak belirlemede ustalaşacaksınız.

[ Insider ] [Informer] CyberBot üyeleri için, gerçek ticaret için "CyberBot Projesi"ni kullanırken, kararlarınızı büyük çiftlerin deneyimi ve desen tanıma ile geliştirin. GPT-4 ve Google AI Gemini'nin temelleri ve ticaret psikolojisi akıllıca eylemleri destekler. İpuçları: YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlarda 7/24 canlı yayınlanan sekiz döviz çiftinin tetikleyici sinyallerini kullanarak kazançlarınızı artırın. "CyberBot 8 Pairs"i arayın ve 'canlı' seçeneğini seçin; kesin koçluk garanti ediyoruz. Tutarlılıkla, sadece bir haftada uzman olabilirsiniz. Stratejiyi "ReviewPass" ile göndereceğiz. [ Sinir Ağları ]
Alıcılar/kiracılar için mesaj: MQL5.com mağazası, bu ürün için olumlu derecelendirmelerle seçici bir değerlendirici olabilen her alıcıya veya kiracıya özel olarak izin verir. Ekibimiz için bu, her alıcının veya kiracının kişisel bilgi ihtiyaçlarını etkili bir şekilde ele alma yeteneğimizi önceliklendirmek ve önemli stratejik iyileştirmeleri kolaylaştırmak açısından paha biçilmezdir. Her seçici inceleme, program sisteminin gelecekte en yüksek iyileştirme düzeyine yanıt vermesini sağlayarak benzersiz bir şekilde "ReviewPass" yapabilecektir. MQL5.com'un bu özelliği sağlamaması nedeniyle, müşterilerden gelen mesajlar ile ücretsiz eğitim ürünlerimizin seçici incelemeleri arasında ayrım yapma yeteneğimizi zorlaştıran olumlu bir derecelendirmeyi derhal göndermenizi şiddetle tavsiye ederiz. ASAP: Ve özellikle CyberBot müşterileri için olan etkili stratejilerin sırrıyla tutarlı karlar elde etmek için bir koçluk garantisi alın. Ön Video Rehberi, ürün metatrader'ına göre seçin: [ EA CyberBot MT4 Kurulumu ] || [ EA CyberBot MT5 Kurulumu ] || [ VR CyberBot MT5 Kurulumu ]

[PORTFÖY hedefi > %95 Mavi] 2024'te, "CyberBot Projesi" formülüne sahip ürünler %95'in üzerinde Mavi hedefine ulaşma kapasitesine sahiptir. Kanıt olarak, programı eğitirken ve geliştirirken gerçek uygulamada işlem faaliyetleri uygularız, %95'in üzerinde Mavi hedefine ulaşma kapasitesini göstermek için yöntem ve stratejinin adımlarını izleriz. Lütfen işlemlerinin "Geçmiş" sütununda "CyberBot Projesi" hesabındaki |< myfxbook|statement html>| Buraya Tıklayın ! web sitesini inceleyin. [Bu gerçek hesap, MQL5 pazarında ürün geliştirme ekibi tarafından "CyberBot Projesi"nin gizli formülüne göre yürütme yöntemini kanıtlamak için kullanılır].
İncelemeler 1
albertoween
75
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (92)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Uzman Danışmanlar
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Uzman Danışmanlar
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Recovery Manager Pro, diğer danışmanlardan veya manuel olarak açılan siparişlerden kaynaklanan kesintileri kurtarmaya yönelik bir sistemdir. RM Pro, otomatik olarak dinamik olarak ayarlama yeteneğine sahiptir. Yatırımcının risk seviyesini seçmesi gerekir ve danışman tam otomatik modda çalışacaktır. Düşüş kurtarma modunda ve bekleme modunda çalışabilir! Başka bir danışman bir dezavantaj oluşturursa, RM Pro bunu devre dışı bırakacak, pozisyonu kilitleyecek ve kısmi kapatmalar kullanarak mevduatın
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Uzman Danışmanlar
EA Forex Scalping, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD olmak üzere üç ana döviz çifti için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sinyaller Bu fiyattan yalnızca 10 kopyadan 1’i kaldı Sonraki fiyat: $599.99 MT4 ve MT5 ile uyumlu MT5 Grid, Martingale, Yapay Zeka, Sinir Ağı veya Arbitraj kullanmaz. Her işlem için, pariteye özel sabit bir Stop Loss (SL) vardır. Trailing Stop sayesinde kâr korunur. Bu EA, gerçek hesaplarda 6 aydan uzun süredir canlı çalışmakta ve uzun vadeli kârlılığı
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith , XAUUSD (altın) için güçlü ve disiplinli bir algoritmadır. Riskli yöntemleri (grid, martingale vb.) kullanmaz ve her işlem zarar durdur (SL) ile korunur. Mantık: trend hareketini tespit eder ve geri çekilmelerde (pullback) işlem açar; sinyal başına yalnızca tek pozisyon açılır. Karmaşık kurulum yok — varsayılan ayarlar canlı kullanım için hazırdır: EA’yı grafiğe bırakın ve başlayın. Neden güven
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.59 (32)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Uzman Danışmanlar
OpenAI ile Yapay Zeka Odaklı Teknoloji Martini AI EA, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD ve USDCHF için tasarlanmış gelişmiş bir işlem Uzman Danışmanıdır. Güvenlik, istikrarlı getiri ve ölçeklenebilir kârlılığa odaklanır. Martini AI EA, en yeni ChatGPT teknolojisi üzerine kurulu, sinir ağları, makine öğrenimi ve yapay zeka destekli analitiklerle geliştirilmiş disiplinli bir scalping stratejisini entegre eder. Bu, uyarlanabilir karar verme, hassas işlem ve olağanüstü bir işlem deneyimi sağlar. 7000'
Machine Wizard
Thomas Cain
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing Machine Wizard, the ultimate solution for mastering the complexities of forex trading. This cutting-edge Expert Advisor (EA) is meticulously designed to enhance your trading strategy through its unique structure—leveraging the power of 11 fully independent baskets of trades, each with a distinct magic number for precision and control. What truly sets Machine Wizard apart is the strategic use of these 11 baskets: •Five baskets are designed to trade against the trend, giving you the
Diamond Black
Fanur Galamov
5 (2)
Uzman Danışmanlar
3 copies left for $189. Next price --> $249 Diamond Black  is a professional expert advisor for automatic market trading. The EA implements my long-term observations of the market behavior in the evening. A thorough analysis of the behavior of the low-volatility market allowed me to implement a stable reliable system for profitable and long-term trading. EA algorithm uses the advantages of pending limit orders and strict control of trading risk. Expert advisor uses automatic lot calculation, an
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper PRO: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve Konfigürasyon Dosyaları: Satın alma sonrası kılavuz ve konfigürasyon dosyaları için benimle iletişime geçiniz. Fiyat: Lisans satış sayısına göre artar. Kalan Kopya Sayısı: 3 Altın, finansal piyasalardaki en volatil varlıklardan biri olarak işlem yapmak büyük bir hassasiyet, titiz analiz ve etkili risk yönetimi gerektirir. Golden Scalper PRO , tam da bu ilkeleri sağlam ve sofistike bir sistemde birleştirmek üzere geliştirilmiştir v
albertoween
75
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
9062
Geliştiriciden yanıt Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2025.02.09 14:35
Gracias, Albertoween, por tu atenta reseña; realmente lo apreciamos. Tu presencia en esta sección de reseñas es valiosa, ya que garantiza que eres un cliente elegible para recibir el apoyo de nuestro equipo con respecto a la estrategia y el método para lograr más del 95 % de azul en tu cartera. Dado que no tenemos tu información como comprador o arrendatario de este producto de mql5.com, solo los clientes de este producto pueden escribir reseñas. Agradecemos tu ayuda para localizarte.
-----
Thank you, Albertoween, for your thoughtful review; we truly appreciate it. Your presence in this review section is valuable, as it ensures that you qualify as a client eligible for our team's support regarding the strategy and method for achieving over 95% blue in your portfolio. Since we do not have your information as a buyer or renter of this product from mql5.com, only clients of this product are permitted to write reviews. We appreciate your assistance in helping us locate you.
-----
İncelemeye yanıt