EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
- Uzman Danışmanlar
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Sürüm: 25.95
- Güncellendi: 27 Ekim 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Instructions for use click here!
Bu ürünler, sekiz çift, sekiz zaman dilimi ve sekiz gölge için çoklu gösterge işlevlerinden türetilen karmaşık algoritmaların geliştirilmesi nedeniyle benzersizdir. Ek olarak, düzinelerce işlemi aynı anda kolaylaştıran ve Pivot, Sup123 ve Res123 hakkında güncel rehberlik sağlayan sağlam ve pratik bir işlem paneli asistan işlevi vardır. Ayrıca, MA ve RSI arasında değişken ayar eğitimi için ek bir EA-Robot eklenmiştir.
Tüm bunlar tek bir dosyada paketlenmiştir ve MQL5.com dahil hiçbir pazarda öğrencilere sunulanlar kadar uygun fiyatlarda karşılaştırılabilir karmaşık ürünlerin bulunmadığı gösterilmiştir. Açıklamalarına göre orijinal olan ürünleri sunuyoruz ve hiçbiri yanıltıcı değildir. Başlangıçta görünmeyen umut verici geri testlerden gelen sunumlar ve resimler tarafından daha önce yanıltılmış olabileceğinizi anlıyoruz.
EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [ Products for maximum trading activity at economical prices > are in the series MAX products ] |> MT5 platform is also available, click here !
Danışmanlar ve koçlar olarak yetkinliğimiz onlarca yıllık deneyimden gelir. Başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar bireysel yatırımcıları desteklemek için, kafa karıştırıcı teoriler olmadan, "alışılmışın dışında", son teknoloji ürünler yaratır ve geliştiririz. Her şey görsel olarak sofistike bir WYSIWYG formatında görüntülenir, bilinçaltını daha yetkin ve sorumlu bir şekilde tanıması ve işlem yapması için eğitir ve geliştirir. Güvenilir ürünler, doğrudan uzman beyin asistanları tarafından koçluk yapılıyormuş gibi hissettirir.
VERY IMPORTANT NOTE:
Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.
We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.
List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing
>
Backtest Settings [Strategy Tester]
Symbol: GBPUSD
T.Frame: H1
T.Profit: 500
S.Loss: 1000Period: Jan 1, 2024 ~ until now >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]
>
Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner
> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product
> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here!
It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ABOUT "CyberBot Project"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> "CYBERBOT PROJECT" platformu, aşağıdaki niteliklere sahip, olağanüstü profesyonellik ve uzmanlıkla faaliyet gösteren yatırımcılar için oluşturulmuştur:
- - Doğru zamanda, doğru yerde, doğru momentumu büyük ölçüde + etkili bir şekilde tespit edebilir.
- - İşlem faaliyetlerindeki her eylem güçlü veriler ve sorumlu analizlerle desteklenir.
- - Alanında sürekli kendini geliştiren, yetkin ve kişisel becerilere sahip uzman olmak.
- - Yaratıcılarının algoritmaları da dahil olmak üzere EA robotlarının genel analizini anlayın.
- - Uzman analist ve uzman uygulayıcı olun ve EA-robot 2MA çapraz RSI oluşturabilirsiniz.
> "CYBERBOT PROJECT" platformu, gerçek zamanlı olarak, günde 24 saat %100 uzman bir beyin olarak işlev görür. Teori olmadan, türevler dünyasında Başlangıç seviyesinden Kıdemli seviyeye kadar her şey görsel olarak ustalaşılabilir.
> Avantajlı yönü, yatırımcılara sunulan tüm avantajların burada gözlemlenebilmesidir. Daha önce pasif EA'larla hayal kırıklığı veya maddi kayıp yaşayanlar için bu platformu değerlendirmenizi öneririz.
Kumarbaz gibi işlem yapmayın, Kazananın Sırrı burada [CyberBot Projesi] Gösterilen platform şeffaf ve sofistikedir. Yeni başlayanlar bile bir haftada anında daha uzman hale gelebilir | Değerli ve unutulmaz başarılı deneyim | Finansal özgürlük başarısına ulaşmak için harika bir analist ve uzman tüccar olmanızı sağlayacak profesyonelce yapılandırılmış ürünler | En iyi seçim burada ‼
Tanıtım: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Tek bir grafikte 8 Çift, 8 Zaman Dilimi ve 8 Gölge ile Forex Kripto Ticareti. Bu, "kutudan çıktığı gibi" kapasiteye sahip, sofistike bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışman [EA] programıdır. Robot EA, Ticaret Paneli Pedi ve Çoklu Göstergeleri sorunsuz bir şekilde tek bir dosyaya entegre edilmiş olarak içeren eksiksiz bir platform oluşturmuştur. Bu işlevleri tek bir platformda birleştirmek, onu bilgili tüccarlar için güçlü bir araç haline getirir, ciddi ticaret çabalarına hizmet ederken aynı zamanda daha yüksek kaliteli ticaret uygulamaları oluşturmak için bir eğitim aracı olarak hareket eder. Markayı ürüne yerleştirirken ciroyu artırarak ve müşterileri daha güvenli ve işlemlere bağımsız olarak aktif bir şekilde katılmaya güçlendirerek, deneyimli tüccarlar, Tanıtıcı Brokerlar (IB) ve vadeli işlem şirketleri için tanıtım aracı olarak önemli olan değerli bir varlık olarak tasarlanmıştır.
Programımız, danışmanlık ve eğitimde yıllar süren araştırma ve geliştirmeyle desteklenen becerileri önemli ölçüde geliştirmede etkili olduğunu kanıtladı. Yoğun MQL4 ve MQL5 programlama yoluyla, sermaye piyasası yatırımcılarının temel ihtiyaçlarını ele alıyoruz. Yaklaşımımız %100 pratik eğitime, sıkıcı teoriyi ortadan kaldırmaya ve bilinçaltını refleksif yeterlilik için eğitmeye odaklanıyor. Bu, daha önce belirsiz olan algıları iş faaliyetlerinde net, analiz edilebilir ve güvenli bir gerçekliğe dönüştürür.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"CyberBot Projesi" ürünlerinde strateji nasıl kullanılır?
---------------------------------------------------
yöntem #1: Pivot Noktaları Yöntemi, Satın Alma Limiti ve Satış Limiti Emirleriyle Destek ve Direnç Stratejisi
---------------------------------------------------
Ürün, Pivot Noktaları Yöntemi ve Destek ve Direnç Stratejisi ile uygulama için titizlikle test edilmiştir. Üçüncü seviyede limit emirleri ve en az ikinci seviyede kar alma (TP) emri vererek, bu araç günlük olarak birden fazla emri yönetmek için paha biçilmez olduğunu kanıtlıyor. Ancak, zarar durdurma (SL) ayarlarını belirlerken ve tutarlı önemli kazançlar elde etmek için üçüncü seviyeden daha uzak bir mesafede ek emirler verirken, piyasanın temel bir anlayışı da dahil olmak üzere ek becerilere sahip olmak esastır.
İşte teknik analize dayalı, ileri düzey yatırımcılara yönelik Pivot Noktaları, Destek ve Direnç kullanarak türev ticareti için detaylı bir açıklama ve uygulama stratejisi:
> Genel Bakış
Pivot noktaları, önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarından türetilen bir dizi hesaplanmış seviyedir. Bu seviyeler, potansiyel dönüm noktaları veya fiyat hareketi momentumu alanları için bir referans görevi görür. Pivot noktaları, piyasa duyarlılığını, momentumu ve olası fiyat yönlerini tahmin etmek için günlük ticarette yaygın olarak kullanılır.
Pivot noktalarının temel teorisi, Destek ve Direnç hakkında daha detaylı bilgiye blogdan ulaşabilirsiniz. Buraya tıklayın!
---------------------------------------------------
yöntem #2: İleri seviye || Bu materyal "desenlerin" kapsamlı bir şekilde anlaşılması için tasarlanmıştır. Ayrıca çok güçlü akım basıncı durumlarında en iyi çözümü sağlar
---------------------------------------------------
||Hareketli görüntüler ve açıklayıcı açıklamalar içeren görselleştirmeleri izleyin. ||Bu materyal "desenlerin" kapsamlı bir şekilde anlaşılması için tasarlanmıştır. Ayrıca çok güçlü akım basıncı durumlarında en iyi çözümü sağlar.
Not: Piyasayı tasvir etmeye yarayan dalga görüntüsünün aşırı idealist olduğunu ve gerçekliğin karmaşıklıklarını doğru bir şekilde yansıtmadığını öne süren bazı yorumlar olabileceğini belirtmek önemlidir. Bu gözlem, özellikle hala Temel (BASIC) aşamasındaysanız geçerlidir. Aslında, CYBERBOT, rehberliğinde her müşteriye, göründüğü gibi grafiksel gösterimden aşırı derecede etkilenmekten kaçınmasını tavsiye eder. Yine de, onu düzgün ve düzenli bir dalga olarak görselleştirmeyi başarmak esastır. Bunu yaparak, merkez çizgisini (dengeyi) analitik referans çizgisi olarak belirlemede ustalaşacaksınız.
[ Insider ] [Informer] CyberBot üyeleri için, gerçek ticaret için "CyberBot Projesi"ni kullanırken, kararlarınızı büyük çiftlerin deneyimi ve desen tanıma ile geliştirin. GPT-4 ve Google AI Gemini'nin temelleri ve ticaret psikolojisi akıllıca eylemleri destekler. İpuçları: YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlarda 7/24 canlı yayınlanan sekiz döviz çiftinin tetikleyici sinyallerini kullanarak kazançlarınızı artırın. "CyberBot 8 Pairs"i arayın ve 'canlı' seçeneğini seçin; kesin koçluk garanti ediyoruz. Tutarlılıkla, sadece bir haftada uzman olabilirsiniz. Stratejiyi "ReviewPass" ile göndereceğiz. [ Sinir Ağları ]
Alıcılar/kiracılar için mesaj: MQL5.com mağazası, bu ürün için olumlu derecelendirmelerle seçici bir değerlendirici olabilen her alıcıya veya kiracıya özel olarak izin verir. Ekibimiz için bu, her alıcının veya kiracının kişisel bilgi ihtiyaçlarını etkili bir şekilde ele alma yeteneğimizi önceliklendirmek ve önemli stratejik iyileştirmeleri kolaylaştırmak açısından paha biçilmezdir. Her seçici inceleme, program sisteminin gelecekte en yüksek iyileştirme düzeyine yanıt vermesini sağlayarak benzersiz bir şekilde "ReviewPass" yapabilecektir. MQL5.com'un bu özelliği sağlamaması nedeniyle, müşterilerden gelen mesajlar ile ücretsiz eğitim ürünlerimizin seçici incelemeleri arasında ayrım yapma yeteneğimizi zorlaştıran olumlu bir derecelendirmeyi derhal göndermenizi şiddetle tavsiye ederiz. ASAP: Ve özellikle CyberBot müşterileri için olan etkili stratejilerin sırrıyla tutarlı karlar elde etmek için bir koçluk garantisi alın. Ön Video Rehberi, ürün metatrader'ına göre seçin: [ EA CyberBot MT4 Kurulumu ] || [ EA CyberBot MT5 Kurulumu ] || [ VR CyberBot MT5 Kurulumu ]
¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!