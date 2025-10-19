Predator IQ7

Predator IQ7 – Ticarette Akıllı Avcı

We are looking for   yetenekli avcılar   fethetmeye hazır   Predator IQ7   — talebi üzerine titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir görsel ticaret analizcisi   Dünya çapında profesyonel tüccarlar .
Tarafından desteklenmektedir   Hazır navigasyon araçlarıyla Predator IQ7, yalnızca güçlü değil aynı zamanda   sezgisel ve bağımlılık yapıcı   Analitik içgüdülerinize.

Tüm yeteneklerini kelimelerle anlatmak zor. Bu ürün, doğal "pazar avcılığı" duygunuzu geliştirmek için derinlemesine araştırmalar sonucunda geliştirildi.

”Her şey WYSIWYG görsel formatında görüntüleniyor, sıkıcı teorileri ortadan kaldırıyor; sadece görün, sürükleyin ve uygulayın!

Predator IQ7, piyasa davranışlarını anlayan ve MetaTrader 4/5'i aktif olarak kullanan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Yüksek veri karmaşıklığı nedeniyle, en iyi deneyim için Full HD (1920x1080) ekrana sahip , yüksek performanslı bir bilgisayar kullanmanızı öneririz.

Cesaretli ve samimi bir dille sunulan onlarca ustalık analizi , hassasiyetinizi artıracak ve kişisel işlem stratejinizi bir üst seviyeye taşıyacaktır.

Artık "başkasının şansına" güvenmenin zamanı değil.

Kontrolü ele alın - kendi finansal başarınızın gerçek avcısı olun.

Predator IQ7'yi keşfetmenize ve ustalaşmanıza yardımcı olmaya hazırız.

İndirdikten sonra bize mesaj göndermekten çekinmeyin; oyunun tadını tam olarak çıkarabilmeniz için size rehberlik edeceğiz.   Gerçek ticaret içgüdülerinizi keşfetme deneyimi.

Predator IQ7'nin Temel Özellikleri

  1. 8 Favori Çift – Zaman dilimi bazında raporlama ile otomatik izleme.

  2. Pivot Noktaları + Destek/Direnç – Kesin piyasa analizi için günlük olarak güncellenir.

  3. Çoklu Çift Senkronizasyonu – Çift korelasyonunun görsel haritalanması.

  4. Gelişmiş Sürükle ve Bırak Paneli – Hızlı, manuel ticaret artık zahmetsiz.

  5. Görsel Tanıtım Sürümü – Predator IQ7 analitiğinin gerçek gücünü sergiliyor.

  6. Sadece Sanal Hesap (Demo) – Etkileşimli keşif ve öğrenme için güvenlidir.

Dikkat: CyberBot üyeleri, "ThinkBot IQ7"yi gerçek işlemler için kullanırken, kararlarınızı ana paritelerin deneyim ve örüntü tanıma özellikleriyle geliştirin. GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai ve Google AI Gemini'nin temelleri ve işlem psikolojisi akıllıca eylemlere destek olur. --- Eğer bir sorunla karşılaşırsanız veya program işlevlerine uygun şekilde çalışamıyorsa, metatrader'ınızın aşağıdaki şekilde onay verdiğinden emin olun:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www mql5 com/ru/users/BATIK

