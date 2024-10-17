VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot

' Ai Panel Genius X ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teoriye ihtiyaç duymadan 'gizli' yöntemi kullanarak kolayca ustalaşabilir.

This 'ToolTip' EA-Robot acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a solid plan. İşte yaptığı şey: - Önemli bilgiler sağlayarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

- Dünya çapında analistler tarafından yüzlerce otonom algoritma kullanılarak oluşturuldu.

- "Bilinçaltı" yöntemini kullanan kendi kendine eğitim almış uzmanlar da dahil olmak üzere her seviyedeki insan için kullanımı kolaydır.

- Trendleri, geri dönüşleri ve hatta scalping stratejilerini analiz etmek için gerçek zamanlı bilgiler gösterir.

- "İçeriden" gizli ipuçları almak gibi, doğru işlem kararları almanıza yardımcı olur.

- Brokerınızın MetaTrader'ında bulunan tüm sembollerle mükemmel bir şekilde çalışır.

- Maksimum lisans limitine kadar 20 cihaza kadar ekibinizle paylaşabilirsiniz.

Fonksiyonlar:

Çoklu grafiklerin analizi ve otomasyonu:

"8 SEMBOL": Her 18 saniyede bir otomatik olarak 8 döviz çiftini değiştirir.

"ZAMAN DÖNEMLERİ": Dinamik analiz için zaman dilimleri arasında yumuşak geçiş.

"8 GÖLGE": Hızlı karşılaştırma için gerçek zamanlı çift derecelendirmelerini görüntüler.

"HİÇ YASLANMIŞ": Temiz ve düzenli bir görünüm için grafik hizalamasını otomatik olarak ayarlar.

"TERS KODU" ve "YENİLEME": Trend dönüşü ve sistem optimizasyonu için akıllı yeniden hesaplama.

Trend analizi için | yatay hareket | geri dönüş: Ana grafik, varsayılan olarak her 18 saniyede bir tüm zaman dilimleriyle 8 çifti görüntüleyecek şekilde yapılandırılabilir.

> Amaç, otomatik yuvarlama sırasında listelenen 8 çift için en iyi fırsatları bulmayı kolaylaştırmaktır. Ana haritayı kesen 8 gölgeli bir harita ortaya çıkacak.

> Amaç, seviyelerde senkronizasyon eksikliği olması durumunda benzer tahmin özelliklerine sahip grafikleri karşılaştırmaktır. Geri Dönüş Kodu: Sistem tarafından, o anki piyasa koşulları ve çoklu zaman dilimleri dikkate alınarak işlenen altta yatan parite için geri dönüş seviyesini belirtir.

> Amaç, maksimum seviyenin biraz altında bir emir açarak ve tam tersi şekilde düşük bir TP seviyesinde bir "geri dönüş" stratejisine girme fırsatı sağlamaktır. Her zaman dilimi için, grafik zaman dilimini deseninize göre ayarlayacak bir efekt osilatörü ekleyin.

> Hedef, bir "trend" stratejisi için tetikleyici olarak ihtiyaç duyanlar için WPR, MACD, RSI, CCI, STOC ve EMA için 8 zaman dilimidir. Pivot, Direnç 123 ve Destek 123 seviyelerinde her an otomatik olarak ayarlanan algoritma görselleştirme fonksiyonu bulunmaktadır.

> Hedefimiz, ticaret dünyasının tersine etki stratejisinin gücünü fark etmesi ve bunu uygulama momentumuna dönüştürmesidir. Yaptığınız her işlem için açık pozisyonlarınız ve emir pozisyonlarınız için benzersiz bir görselleştirme özelliği bulunmaktadır.

> Amaç, her şeyin ekranda kolayca ve net bir şekilde izlenebilmesini sağlamaktır. Özellikle MT5, çizgilerini doğrudan sürüklemenize olanak tanır. Ek özellikler:

"SWAP" özelliği, 8 çift düğme dolgusunu doğrudan "Market Watch"tan aldığınız yeni bir çiftle değiştirmenin hızlı bir yoludur. Ve test ederken veya kullanırken kendinize bulabileceğiniz daha birçok özellik.

İnanın bana, aldığınız ürün size şu an ve gelecekte elde edeceklerinizin çok ötesinde faydalar sunuyor. Şimdiki ve gelecek için neden yararlıdır çünkü ilk hafta sadece anlaşılması kolay özellikleri kullanın ve zaten harikadır ve daha sonra daha uzmanlaştıkça otomatik olarak bu özelliklerde bulacağınız gizli faktörler sihirli sürücüler haline gelecektir! Hemen harekete geçin ve "Ücretsiz Demo" ile deneyin çünkü lansman sırasındaki ilk indirimli fiyat çevrimdışı satış fiyatına ayarlanmadan önce geçerlidir. Ayrıca maksimum sınırlı lisansı 5 cihaza düşürür.

Yapay Zeka Paneli Genius X

Gizli stratejiler yok - şeffaf, dürüst ve bilgilendirici.

Profesyoneller gibi öğrenin - sezgisel görsel ipuçlarıyla sadece bir haftada ticarette ustalaşın.

MetaTrader'ın piyasa saatleri içerisinde aktif olduğundan emin olun. Programı aktif grafikte çalıştırın ve geçmiş verilerin kararlı bir şekilde yüklenmesi için 10 dakika bekleyin. Sistem donarsa, 8 çiftin tamamı mükemmel şekilde yüklenene kadar MetaTrader'ı yeniden başlatın. En iyi sonuçlar için lütfen MetaTrader'ın en son sürümünü kullanın.

Daha akıllıca, daha zor değil işlem yapın! NoSecret, bir profesyonel gibi analiz yapmanıza, güvenle işlem yapmanıza ve kendi kazanan stratejilerinizi geliştirmenize olanak tanır - hepsi şeffaf, kullanıcı dostu bir sistemde.

Tüccarlara tavsiyeler : Her zaman sorumlu bir şekilde ticaret yapın. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. IB Profesyonel Tavsiyesi : dünya çapındaki vadeli işlem şirketleri için profesyonel IB'ler ve tüccarlar olarak çalışan kişiler. Bu ipucu, müşterilerinizin tutkusundan ve ticaret faaliyetlerinden bağımsız olarak artan ciro elde etmenize yardımcı olacak güçlü bir "karmaşık faktör" olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, meslektaşlarınıza kıyasla olağanüstü bir broker asistanı olarak güvenilirliğinizi artırır. Bir pazarlamacı olarak, işinizi tanıtmaya yardımcı olmak için bir araç olarak "biraz iyi niyete" sahip olmak önemlidir. Ayrıca, aşağıdakilerin kullanılabilirliğinden de yararlanacaksınız: 20 lisans birden fazla kullanıcı cihazında aynı anda kullanılabilen. Bu, ToolTip'i potansiyel müşterilerinizle paylaşmanıza olanak tanır. Ayrıca, avantajlı stratejiyi bulmanız durumunda, yalnızca müşteri hesaplarınız için bir sınırlama içeren bir ürün yükseltme olanağı sunuyoruz. Bu yükseltme, bir bağlantının eklenmesiyle bir IB olarak kimlik başlığınızı bile içerebilir. Belirtilen kriterlerinize göre kullanım için uygun hesapların bir listesi için bir istek özelliği içeren ayrı bir Uygulama Programlama Arayüzü (API) bağlantı web sitesi sağlanacaktır.

Temel Özellikler: