EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
- エキスパート
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- バージョン: 25.95
- アップデート済み: 27 10月 2025
- アクティベーション: 20
[As of May 08, downloaded by 28 traders] Instructions for use click here!
これらの製品は、8 つのペア、8 つの時間枠、8 つの影のマルチインジケーター機能から派生した複雑なアルゴリズムの開発によりユニークです。さらに、数十の取引を同時に実行できる強力で実用的な取引パネル アシスタント機能があり、Pivot、Sup123、Res123 に関する最新のガイダンスを提供します。さらに、MA と RSI 間の可変設定トレーニング用の追加の EA ロボットが含まれています。
これらすべてが 1 つのファイルにパッケージ化されており、MQL5.com を含むどの市場にも、学生に提供されるものと同じ手頃な価格で同等の複雑な製品が存在しないことが実証されています。当社が紹介する製品は説明どおり本物であり、誤解を招くものではありません。当初は目に見えない有望なバックテストのプレゼンテーションや画像に、これまで誤解を招いてきたことがあるかもしれません。
EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [ Products for maximum trading activity at economical prices > are in the series MAX products ] |> MT5 platform is also available, click here !
コンサルタントおよびコーチとしての当社の能力は、数十年にわたる経験から生まれています。当社は、初心者からプロまで、個々のトレーダーを理論に惑わされることなくサポートする、既成概念にとらわれない最先端の製品を開発しています。すべてが洗練された WYSIWYG 形式で視覚的に表示され、潜在意識を訓練して磨き、より熟練して責任を持って認識し、取引できるようにします。信頼できる製品は、熟練したマスターマインド アシスタントから直接指導を受けているような感覚をもたらします。
VERY IMPORTANT NOTE:
Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.
We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.
List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing
>
Backtest Settings [Strategy Tester]
Symbol: GBPUSD
T.Frame: H1
T.Profit: 500
S.Loss: 1000Period: Jan 1, 2024 ~ until now >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]
>
Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner
> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product
> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here!
It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ABOUT "CyberBot Project"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> 「CYBERBOT PROJECT」プラットフォームは、次のような特徴を持つ、卓越したプロフェッショナリズムと専門知識を持って業務を行うトレーダー向けに設立されました。
- - 適切なタイミングと場所で、適切な勢いを大規模かつ効果的に検出できます。
- - 取引活動におけるすべての行動は、強力なデータと責任ある分析によってサポートされています。
- - 継続的に磨きをかけ、自分の分野で有能な個人スキルを持つ専門家になる。
- - EA ロボットの一般的な分析（作成者のアルゴリズムを含む）を理解します。
- - 専門のアナリストと専門の実行者になり、EA ロボット 2MA クロス RSI を作成できます。
> 「CYBERBOT PROJECT」プラットフォームは、24時間リアルタイムで100％専門家のマスターマインドとして機能します。理論なしで、デリバティブビジネスの世界で初心者から上級者まですべてを視覚的に習得できます。
> トレーダーが利用できるすべてのメリットをここで確認できるのが利点です。パッシブ EA で失望や経済的損失を経験したことがある方には、このプラットフォームを検討することをお勧めします。
ギャンブラーのようにトレードしないでください。勝者の秘密はここにあります [サイバーボット プロジェクト] 表示されているプラットフォームは透明で洗練されています。初心者でも 1 週間ですぐにエキスパートになることができます | 価値があり忘れられない成功体験 | 経済的自由の成功を達成するために優れたアナリストおよびエキスパート トレーダーになるための準備として専門的に構成された製品 | 最良の選択はここにあります ‼
EA CyberBot PRO [MT4| MT5] の紹介。8つのペア、8つの時間枠、8つのシャドウを1つのチャートで使用できるForex Crypto Trading。これは、洗練されたデザインのExpert Advisor [EA]プログラムで、「すぐに使える」機能を備えています。Robot EA、Trade Panel Pad、およびMulti-Indicatorsが1つのファイルにシームレスに統合された完全なプラットフォームを作成しました。これらの機能を1つのプラットフォームに組み合わせることで、経験豊富なトレーダーにとって強力なツールとなり、真剣な取引に取り組むのに役立つと同時に、より質の高い取引慣行を確立するための教育ツールとしても機能します。これは、経験豊富なトレーダー、紹介ブローカー（IB）、および先物会社にとって不可欠な貴重な資産として設計されており、製品にブランドを組み込むことで、売上高を増やし、クライアントがより自信を持って積極的に取引に参加できるようにすることで、プロモーションツールとして機能します。
当社のプログラムは、コンサルティングと教育における長年の研究と開発に支えられ、スキルを大幅に向上させる効果があることが実証されています。集中的な MQL4 および MQL5 プログラミングを通じて、資本市場のトレーダーの基本的なニーズに対処します。当社のアプローチは、100% 実践的なトレーニングに重点を置き、退屈な理論を排除し、反射的な熟練度のために潜在意識をトレーニングします。これにより、以前は曖昧だった認識が、ビジネス活動において明確で分析可能で安全な現実に変わります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「CyberBot Project」製品における戦略の使用方法
----------------------------------------------------
方法 1: ピボット ポイント メソッド、買い指値注文と売り指値注文によるサポートとレジスタンス戦略
---------------------------------------------------
この製品は、ピボット ポイント メソッドとサポートおよびレジスタンス戦略での適用について厳密にテストされています。レベル 3 で指値注文を出し、最低レベル 2 でテイク プロフィット (TP) を出すことで、このツールは毎日複数の注文を管理するのに非常に役立ちます。ただし、ストップ ロス (SL) 設定を決定し、レベル 3 を超える距離で追加注文を出す際には、市場の基礎的な理解など、追加のスキルを身に付けて、一貫して大きな利益を得ることが不可欠です。
ここでは、上級トレーダー向けに、テクニカル分析に基づいたピボット ポイント、サポート、レジスタンスを使用したデリバティブ取引の詳細な説明と実行戦略を示します。
> 概要
ピボット ポイントは、前日の高値、安値、終値から算出された一連の計算レベルです。これらのレベルは、潜在的な転換点や価格変動の勢いの領域を示す基準として機能します。ピボット ポイントは、市場感情、勢い、および価格の方向性を予測するために、日中取引で広く使用されています。
ピボットポイント、サポート、レジスタンスの基本理論については、ブログでさらに詳しく解説しています。 こちらをクリック！
---------------------------------------------------
方法2: 上級レベル || この資料は「パターン」の包括的な理解を目的としています。また、非常に強い電流圧力の場合に最適なソリューションを提供します。
---------------------------------------------------
||動画と説明付きの視覚化をご覧ください。 ||この資料は、「パターン」の包括的な理解を目的としています。また、非常に強い電流圧力の場合に最適なソリューションも提供します。
注: 市場を説明する波のイメージは理想主義的すぎて、現実の複雑さを正確に反映していないという意見もあることに留意することが重要です。この見解は、特に基礎 (BASIC) 段階にいる場合は当てはまります。実際、CYBERBOT はガイダンスの中で、各クライアントに、表示されるグラフ表現に過度に影響されないようにアドバイスしています。それでも、それを整然とした波として視覚化することに成功することが重要です。そうすることで、分析基準線として中心線 (バランス) を決定するのが上手になります。
[インサイダー] [情報提供] CyberBot メンバーは、「CyberBot プロジェクト」を実際の取引に使用する場合、主要な通貨ペアの経験とパターン認識で意思決定を強化してください。GPT-4 と Google AI Gemini の基本と取引心理学が賢明な行動をサポートします。ヒント: 8 つの通貨ペアのトリガー シグナルを利用して、YouTube、Twitch、Kick などのプラットフォームで 24 時間年中無休でライブ放送することで、利益を増やしてください。「CyberBot 8 Pairs」を検索し、「ライブ」オプションを選択してください。正確なコーチングを保証します。一貫性があれば、わずか 1 週間でエキスパートになることができます。戦略は「ReviewPass」でお送りします。[ニューラル ネットワーク]
購入者/賃借人へのメッセージ: MQL5.com ストアは、この製品について肯定的な評価を行う賢明なレビューアーになれる権限を各購入者または賃借人に特に付与します。当社のチームにとって、これは各購入者または賃借人の個人情報ニーズに効果的に対応する能力を優先し、重要な戦略的強化を促進する上で非常に貴重です。賢明なレビューはそれぞれ「ReviewPass」を独自に実行できるため、プログラム システムは将来的に最高レベルの改善に対応できます。MQL5.com ではこの機能が提供されていないため、クライアントからのメッセージと当社の無料トレーニング製品の賢明なレビューを区別することが難しくなるため、肯定的な評価を速やかに送信することを強くお勧めします。できるだけ早く: そして、CyberBot クライアント専用の効果的な戦略の秘密で一貫した利益を得るためのコーチングの保証を受けてください。予備的なビデオ ガイダンス、製品メタトレーダーに応じて選択: [ EA CyberBot MT4 のセットアップ] || [ EA CyberBot MT5 のセットアップ] || [ VR CyberBot MT5 のセットアップ]
¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!