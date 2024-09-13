EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

5

[As of May 08, downloaded by 28 traders]  Instructions for use click here!

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会をお見逃しなく。この製品は、そのカテゴリで最高かつユニークとして際立っています。このような製品は、主に理論的な性質を持つプレミアム価格であっても、市場で比類のないものです。この製品は、プロのトレーダーや評判の高い教育機関のオフィスで支持されています。有利なニュースは、現在 45% のプロモーション割引で利用できる非常に有利な価格で入手できることです。できるだけ早く行動してください。

これらの製品は、8 つのペア、8 つの時間枠、8 つの影のマルチインジケーター機能から派生した複雑なアルゴリズムの開発によりユニークです。さらに、数十の取引を同時に実行できる強力で実用的な取引パネル アシスタント機能があり、Pivot、Sup123、Res123 に関する最新のガイダンスを提供します。さらに、MA と RSI 間の可変設定トレーニング用の追加の EA ロボットが含まれています。

これらすべてが 1 つのファイルにパッケージ化されており、MQL5.com を含むどの市場にも、学生に提供されるものと同じ手頃な価格で同等の複雑な製品が存在しないことが実証されています。当社が紹介する製品は説明どおり本物であり、誤解を招くものではありません。当初は目に見えない有望なバックテストのプレゼンテーションや画像に、これまで誤解を招いてきたことがあるかもしれません。

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

コンサルタントおよびコーチとしての当社の能力は、数十年にわたる経験から生まれています。当社は、初心者からプロまで、個々のトレーダーを理論に惑わされることなくサポートする、既成概念にとらわれない最先端の製品を開発しています。すべてが洗練された WYSIWYG 形式で視覚的に表示され、潜在意識を訓練して磨き、より熟練して責任を持って認識し、取引できるようにします。信頼できる製品は、熟練したマスターマインド アシスタントから直接指導を受けているような感覚をもたらします。

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

F

E

A

T

U

R

E

S
[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> 「CYBERBOT PROJECT」プラットフォームは、次のような特徴を持つ、卓越したプロフェッショナリズムと専門知識を持って業務を行うトレーダー向けに設立されました。

    • - 適切なタイミングと場所で、適切な勢いを大規模かつ効果的に検出できます。
    • - 取引活動におけるすべての行動は、強力なデータと責任ある分析によってサポートされています。
    • - 継続的に磨きをかけ、自分の分野で有能な個人スキルを持つ専門家になる。
    • - EA ロボットの一般的な分析（作成者のアルゴリズムを含む）を理解します。
    • - 専門のアナリストと専門の実行者になり、EA ロボット 2MA クロス RSI を作成できます。

> 「CYBERBOT PROJECT」プラットフォームは、24時間リアルタイムで100％専門家のマスターマインドとして機能します。理論なしで、デリバティブビジネスの世界で初心者から上級者まですべてを視覚的に習得できます。

> トレーダーが利用できるすべてのメリットをここで確認できるのが利点です。パッシブ EA で失望や経済的損失を経験したことがある方には、このプラットフォームを検討することをお勧めします。

C
Y
B
E
R
B
O
T

P
R
O
J
E
C
T

ギャンブラーのようにトレードしないでください。勝者の秘密はここにあります [サイバーボット プロジェクト] 表示されているプラットフォームは透明で洗練されています。初心者でも 1 週間ですぐにエキスパートになることができます | 価値があり忘れられない成功体験 | 経済的自由の成功を達成するために優れたアナリストおよびエキスパート トレーダーになるための準備として専門的に構成された製品 | 最良の選択はここにあります ‼

EA CyberBot PRO [MT4| MT5] の紹介。8つのペア、8つの時間枠、8つのシャドウを1つのチャートで使用できるForex Crypto Trading。これは、洗練されたデザインのExpert Advisor [EA]プログラムで、「すぐに使える」機能を備えています。Robot EA、Trade Panel Pad、およびMulti-Indicatorsが1つのファイルにシームレスに統合された完全なプラットフォームを作成しました。これらの機能を1つのプラットフォームに組み合わせることで、経験豊富なトレーダーにとって強力なツールとなり、真剣な取引に取り組むのに役立つと同時に、より質の高い取引慣行を確立するための教育ツールとしても機能します。これは、経験豊富なトレーダー、紹介ブローカー（IB）、および先物会社にとって不可欠な貴重な資産として設計されており、製品にブランドを組み込むことで、売上高を増やし、クライアントがより自信を持って積極的に取引に参加できるようにすることで、プロモーションツールとして機能します。

当社のプログラムは、コンサルティングと教育における長年の研究と開発に支えられ、スキルを大幅に向上させる効果があることが実証されています。集中的な MQL4 および MQL5 プログラミングを通じて、資本市場のトレーダーの基本的なニーズに対処します。当社のアプローチは、100% 実践的なトレーニングに重点を置き、退屈な理論を排除し、反射的な熟練度のために潜在意識をトレーニングします。これにより、以前は曖昧だった認識が、ビジネス活動において明確で分析可能で安全な現実に変わります。

アドバイザー: 視覚的なガイダンスとライブ機能分析、「What You See Is What You Get」(WYSIWYG) により、取引の効率と有効性を向上させ、すべての決定に揺るぎない自信と信頼を持ってリアルタイムで取引を実行できます。このツールの使いやすさにより、熟練したアナリストになるための素早い移行が促進され、個々のトレーダーが熟練したプロのトレーダーのような巧妙さで取引できるようになります。分析段階から、8 つのペア、8 つの時間枠、8 つの影に対して同時に数十のアクティブ シグナルが利用可能になりました。これには、毎日自動的に各ペアのチャートにアクティブに関与するピボット レジスタンス サポート ラインが含まれます。実行段階では、チャート上のラインを移動するだけで、8 つのペアで注文値、ストップ ロス、テイク プロフィットを一度にすばやく移動できるという手軽さが続き、目的の場所に配置することに集中できます。EA メーカー向けに、クロス MA と RSI の変数設定テストとバックテスト機能が提供されています。

この製品は、ジュニア トレーダーとよりエキスパート レベルに進んでいるトレーダーの両方の要件を満たす強力な機能を提供します。ユーザーは、短期間で大幅なスキル向上を達成しました。わずか 1 週間で、個人は能力を大幅に向上させることができます。これはどのように可能でしょうか。安心してください。これは、ユーザーの肯定的な結果によって実証およびテストされています。操作は非常に簡単で、ジャックポット チャンスごとにそれを反射アクションに処理する潜在意識の能力に 100% 依存しています。反転の勢いが発生した場合のスキャルピング戦略として、またトレンド条件が存在する場合の長期戦略として使用できます。この説明の下の章では、より安全で確実な取引活動のために最高の勢いを実現するための正確なシナリオと戦略も示しています。良いニュースは、このユニークで完全な製品を見つけたことです。価格ははるかに高いですが、これほど強力な製品は他にないことを保証します。

 C
Y
B
E
R
B
O
T

P
R
O
J
E
C
T


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「CyberBot Project」製品における戦略の使用方法

----------------------------------------------------

方法 1: ピボット ポイント メソッド、買い指値注文と売り指値注文によるサポートとレジスタンス戦略

---------------------------------------------------

この製品は、ピボット ポイント メソッドとサポートおよびレジスタンス戦略での適用について厳密にテストされています。レベル 3 で指値注文を出し、最低レベル 2 でテイク プロフィット (TP) を出すことで、このツールは毎日複数の注文を管理するのに非常に役立ちます。ただし、ストップ ロス (SL) 設定を決定し、レベル 3 を超える距離で追加注文を出す際には、市場の基礎的な理解など、追加のスキルを身に付けて、一貫して大きな利益を得ることが不可欠です。

  • ステップ 1: [バックテスト] 取引するターゲット ペアに応じて毎日表示される「ストラテジー テスター」機能を使用して、Pivot Sup123 Res123 ポジションを観察するためのコーチングにより、パターンの一貫性が向上します。
  • ステップ 2: [INSTRUMENT] Trade Assistant のパネルで練習し、レベル 3 の指値注文とレベル 2 の TP ポジションでペア チャートにドラッグ アンド ドロップして保守的になり、より小さなレベルに積極的になるようにします。
  • ステップ3：戦争など現在話題になっている世界の基本情報をマスターする。マルチリミット注文、さらなるポジションでより大きな利益を得るには、スキルと経験が必要です。
  • ステップ 4: 複数のペアに多数の指値注文を出すことができます。ただし、ピボット ポイント (最新の Sup123 Res123) の翌日の状況に応じてポジションを調整することを忘れないでください。
  • ステップ 5: この戦略は、オープン ポジションを直接実行するよりもリスクの少ない希望のポジションを広めるようなものです。運が良ければ、このフック ツールはより確実かつ安全に利益を得ることができます。

ここでは、上級トレーダー向けに、テクニカル分析に基づいたピボット ポイント、サポート、レジスタンスを使用したデリバティブ取引の詳細な説明と実行戦略を示します。

> 概要
高度なデリバティブ取引では、ピボット ポイント、サポート レベル、レジスタンス レベルを使用することが、高確率の価格レベルと潜在的な市場の反転または継続を識別するために不可欠です。これらの重要なレベルは、リスク/報酬比率を最大化する戦略を開発するための基礎として機能します。熟練したトレーダーは、これらのテクニカル インジケーターと他のツールを組み合わせて、エントリーおよびエグジット戦略を洗練させます。

> ピボットポイント: 重要な概念

ピボット ポイントは、前日の高値、安値、終値から算出された一連の計算レベルです。これらのレベルは、潜在的な転換点や価格変動の勢いの領域を示す基準として機能します。ピボット ポイントは、市場感情、勢い、および価格の方向性を予測するために、日中取引で広く使用されています。

ピボットポイント、サポート、レジスタンスの基本理論については、ブログでさらに詳しく解説しています。 こちらをクリック！

---------------------------------------------------

方法2: 上級レベル || この資料は「パターン」の包括的な理解を目的としています。また、非常に強い電流圧力の場合に最適なソリューションを提供します。

---------------------------------------------------
> 以下のスライドショーの横方向の回廊/トレンド画像の説明:

||動画と説明付きの視覚化をご覧ください。 ||この資料は、「パターン」の包括的な理解を目的としています。また、非常に強い電流圧力の場合に最適なソリューションも提供します。

S
u
p
p
o
r


注: 市場を説明する波のイメージは理想主義的すぎて、現実の複雑さを正確に反映していないという意見もあることに留意することが重要です。この見解は、特に基礎 (BASIC) 段階にいる場合は当てはまります。実際、CYBERBOT はガイダンスの中で、各クライアントに、表示されるグラフ表現に過度に影響されないようにアドバイスしています。それでも、それを整然とした波として視覚化することに成功することが重要です。そうすることで、分析基準線として中心線 (バランス) を決定するのが上手になります。

[インサイダー] [情報提供] CyberBot メンバーは、「CyberBot プロジェクト」を実際の取引に使用する場合、主要な通貨ペアの経験とパターン認識で意思決定を強化してください。GPT-4 と Google AI Gemini の基本と取引心理学が賢明な行動をサポートします。ヒント: 8 つの通貨ペアのトリガー シグナルを利用して、YouTube、Twitch、Kick などのプラットフォームで 24 時間年中無休でライブ放送することで、利益を増やしてください。「CyberBot 8 Pairs」を検索し、「ライブ」オプションを選択してください。正確なコーチングを保証します。一貫性があれば、わずか 1 週間でエキスパートになることができます。戦略は「ReviewPass」でお送りします。[ニューラル ネットワーク]
S
u
p
p
o
r

購入者/賃借人へのメッセージ: MQL5.com ストアは、この製品について肯定的な評価を行う賢明なレビューアーになれる権限を各購入者または賃借人に特に付与します。当社のチームにとって、これは各購入者または賃借人の個人情報ニーズに効果的に対応する能力を優先し、重要な戦略的強化を促進する上で非常に貴重です。賢明なレビューはそれぞれ「ReviewPass」を独自に実行できるため、プログラム システムは将来的に最高レベルの改善に対応できます。MQL5.com ではこの機能が提供されていないため、クライアントからのメッセージと当社の無料トレーニング製品の賢明なレビューを区別することが難しくなるため、肯定的な評価を速やかに送信することを強くお勧めします。できるだけ早く: そして、CyberBot クライアント専用の効果的な戦略の秘密で一貫した利益を得るためのコーチングの保証を受けてください。予備的なビデオ ガイダンス、製品メタトレーダーに応じて選択: [ EA CyberBot MT4 のセットアップ] || [ EA CyberBot MT5 のセットアップ] || [ VR CyberBot MT5 のセットアップ]

[ポートフォリオ目標 > 95% ブルー] 2024 年には、「サイバーボット プロジェクト」の公式を使用した製品は、95% 以上のブルーの目標を達成する能力があります。証拠として、私たちは、メソッドと戦略の手順に従って、プログラムのコーチングと開発を行いながら、実際の実行で取引活動を実践し、95% 以上のブルーの目標を達成する能力を実証します。取引の「履歴」列にある「サイバーボット プロジェクト」アカウントの |< myfxbook|ステートメント html>| ここをクリック !ウェブサイトをご覧ください。[この実際のアカウントは、MQL5 市場での製品開発「サイバーボット プロジェクト」の合間にチームによって使用されます。「サイバーボット プロジェクト」の秘密の公式に従った実行方法を証明するため]。
レビュー 1
albertoween
80
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

おすすめのプロダクト
Forest
Vadim Podoprigora
エキスパート
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 親愛なる同僚の皆様、月間最低5%の利益を保証し、透明性と信頼性を特徴とする安全なトレーディングエキスパートアドバイザー（EA）ロボットをお探しでしたら、ぜひ以下の提案をご検討ください。金鉱採掘向けに設計されたEA-ThinkBot IQ7 Predatorが、現在ご検討いただけます。ぜひご自身でその効果をご確認ください。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 単なるEAではなく、プロフェッショナルなトレーディングソリューション Disclaimer:    This project is strictly f
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
エキスパート
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
エキスパート
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Goldenclaw
Sigit Hariyono
エキスパート
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
エキスパート
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
エキスパート
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
エキスパート
購入する前に、デモアカウントMyVolume Profile FV (無料版) を使用してフォワードテストによるテストを数か月間 行ってください。 それを学び、自分に合った最適なセットアップを見つけてください。 MyVolume Profile Scalper EA は、ボリューム プロファイルを使用するように設計された高度な自動プログラムです。 ボリューム   プロファイルは、 指定 された期間中に特定の価格レベルで取引された総量を取得し、その総量を上昇量 (価格を上昇させた取引) のいずれかに分割します。 ）またはダウンボリューム（価格を下げる取引）を行い、オープンまたは デア を行います。 このEAのコアエンジンは、インジケーターボリューム、平均足、ADXを使用しています。 カスタマイズ可能な移動平均を使用した追加フィルターにより、移動平均インジケーターによって与えられる傾向を確認し、追跡します。 このフィルタはオプションであり、デフォルトでは TRUE です (このフィルタを使用します)。 MyVolume Profile Scalper EA は、  すべての時間フレーム
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
エキスパート
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
エキスパート
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Vizzion
Joel Protusada
エキスパート
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Project Infinity
Sergey Yarmish
エキスパート
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
エキスパート
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
Desbot
Luke Joel Desmaris
エキスパート
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
エキスパート
Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。 Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。 Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
エキスパート
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
InvestorPRO
Andrey Spiridonov
エキスパート
InvestorPRO is a stable Expert Advisor for professional traders. The EA trades in a fully automated mode. The trading algorithm of the EA is based on analysis of numerous factors that affect the dynamics of an instrument. This EA has been created to provide the trader with a comfortable environment for investment in the financial instruments of the Forex market. The EA is installed in the usual way and is suitable for trading any trading symbols. The EA is designed for trading on the D1 timefram
Reef Scalper
Charles Crete
エキスパート
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
エキスパート
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
SiriusBreakout EA
Piers Derek Pakenham Walsh
エキスパート
SiriusBreakout EA - XAUUSD; mastered. Let Sirius handle the markets. Tried and tested breakout strategy, used successfully on Live Personal, Funded Challenge and Live Funded accounts. Any account size. Buy and sell stops in certain time windows take advantage of breakouts from ranges. Stop Loss moved into profit at a certain percentage to ensure downside risk is managed accordingly. Load up the EA, and go! No set files required;  settings provided are preferred, you can play with the settings
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
エキスパート
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
You CDI
Evgeny Vlasov
エキスパート
You CDI (You Can Do It) Порядок работы Советник работает на любом таймфрейме на любых валютных парах. При работе советника анализируется состояние рынка , при возникновении необходимых условий происходит открытие рыночного ордера. Советник имеет блок TrailingStop , позволяющий перемещать StopLoss за движением цены. Основным отличием этого блока от стандартного является его не линейность. То есть чем ближе цена будет к TakeProfit, тем ближе к цене будет StopLoss. Это позволяет достигать максим
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
エキスパート
Infinity Gold AI is a trading robot (expert advisor) for the MetaTrader 4 (MT4) terminal, designed for automated trading of the XAUUSD (gold) currency pair. This advisor was developed by experienced traders with ten years of experience in financial markets and focuses on conservative trading methods based on clear money and risk management rules. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Key Features of Infinity Gold AI: Trading method : Sc
Goal Time
Mourad Ezzaki
エキスパート
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT5バージョン：  ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用していま
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
エキスパート
Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
エキスパート
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT5バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT4 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! ルール   正確さと規律をもって取引を行ってください。 クォンタムキング EA     構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合しました。M5 上の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロフェッショナルの両
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーは XAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
エキスパート
Goldex AI：今日の成功は明日の果実となる 期間限定の超割引！ 値上げ前の最後の2枚が299USドル。 ライブシグナル > IC Markets Real: Goldex AI 高リスクセット マニュアルと設定ファイル：マニュアルと設定ファイルを受け取るには、購入後にご連絡ください。 価格： 開始価格は899ドルで、10回販売されるごとに199ドル上がります。 コピー可能数：2 Goldex AI - ニューラルネットワーク、トレンド、プライスアクションを備えた高度なトレーディングロボット。 Goldex AIは、金のサポートとレジスタンスをブレイクするプライスアクションを利用する高性能取引ロボットで、市場のニューヨークセッションの動きを最大限に利用することで、可能な限り高い利益を得ることができます。 このロボットは、インテリジェント・リカバリーと呼ばれる戦略を持っており、損失が発生した後、その可能性のある損失を短期間で回復するために、より大きなロットをオープンします。 Goldex AIにはスマート・ニュース・フィルターが内蔵されており、中程度のインパクトのニュースがない
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
エキスパート
ChatGPT TurboによるAI駆動テクノロジー Infinity EA は、GBPUSD および XAUUSD 向けに設計された高度な取引エキスパート アドバイザーです。安全性、一貫したリターン、無限の収益性に重点を置いています。マーチンゲールやグリッド取引などの高リスク戦略に依存する他の多くの EA とは異なり、Infinity EA は、機械学習に組み込まれたニューラル ネットワーク、ChatGPT の最新バージョンによって提供されるデータ分析 AI ベースのテクノロジーに基づく、規律ある収益性の高いスキャルピング戦略を採用し、全体的な取引体験を卓越したものにします。 6,000 人を超えるメンバーが参加する MQL5 コミュニティ に参加して、他のトレーダーとつながりましょう。最新の製品アップデート、ヒント、独占コンテンツを常に入手しましょう。 MT5バージョン Infinity EAの設定方法 特徴 Infinity EA は AI 主導のスキャルピング戦略を活用します。 EA はリアルタイムのデータ分析のために ChatGPT-4 Turbo と統合されています。 I
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
エキスパート
2025年を代表する最強クラスの自動売買戦略の一つ 私たちは、2025年における最も強力な裁量トレード戦略の一つを、 TMA（トライアングル移動平均）とCGロジック に基づいた **完全自動化エキスパートアドバイザー（EA）**へと変換しました。 本EAは、 高精度なエントリー、スマートな指値注文、厳格なリスク管理 を目的として設計されており、 **すべてのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応しています。 最適なパフォーマンスを得るため、 スプレッドが10ポイント未満のECN口座 での使用を推奨します。 これにより、正確な注文執行と最小限のスリッページが実現されます。 チャートに適用し、リスクに応じて設定を調整するだけで、 プロレベルの自動売買を体験できます。  主な特徴 **全てのFX通貨ペアおよびゴールド（XAUUSD）**に対応 5 min   SET FILE 指値注文（Buy Stop / Sell Stop）による取引戦略 価格に追従するスマートな指値注文管理 逆張り（リバース）モード対応 自動ロット管理（Auto Lot）搭載 時間フィルターおよび移動平均
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
エキスパート
超最適化バージョン – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 （MT4バージョン）は、これまでで最も強力で、安定性が高く、洗練されたリリースです。 HFTは高頻度スキャルピングEAであり、ゴールド（XAUUSD）のM1タイムフレームのみで取引を行います。毎日多数の取引を実行し、 非常に現実的なロットサイズ でスキャルピング戦略を実現します。そのため、専用のスキャルピング口座（RAWまたはECN）が必要です。 ICMarkets のRAW口座が特に推奨されており、低スプレッドかつ他社よりもスリッページが少ないのが特長です。 安定したインターネット接続またはVPSが必要です。 ご注意ください：ターミナルが停止すると、 FAST M1 は口座の制御を失います 。 公式チャンネル:  https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea 主な改善点 エントリーロジックの改善 EAは主要トレンド方向のみでエントリーします。逆張りは一切行いません。 勝率の向上 内部ロジックが調整され、トレードの成功率が上昇しました。 口
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
エキスパート
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
エキスパート
Javier Gold Scalper：あなたのそばにある最先端テクノロジー！ マニュアルと設定ファイル：購入後にご連絡いただければ、マニュアルと設定ファイルをお渡しします 価格：販売されたライセンス数に応じて価格が上がります 残りのコピー数：5 金は金融市場でもっともボラティリティの高い資産の一つであり、取引には高度な正確性、慎重な分析、そして非常に効果的なリスク管理が必要です。 Javier Gold Scalper は、これらの柱を統合するために開発された強力で洗練されたシステムであり、金市場での取引を最適化することを目的としています。最先端のテクノロジーと高度な戦略を駆使して、Golden Scalperは初心者からプロのトレーダーまで対応し、このダイナミックな市場における課題を安全に乗り越え、チャンスを活かすサポートをします。Golden Scalperを使えば、金の特性に対応した信頼性の高いツールを手に入れることができます。 シンボル XAUUSD（金） 時間足 M30 PropFirm 対応済み 資金 最低 $1000 ブローカー どのブローカーでも可 口座タイプ ど
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
エキスパート
Expert Advisor は、不採算ポジションを回復するために設計されたシステムです。 著者のアルゴリズムは、負けポジションをロックし、それを多くの別々の部分に分割し、それぞれを別々に決済します。簡単なセットアップ、ドローダウンの場合のローンチ遅延、ロック、他の Expert Advisor の無効化、トレンド フィルタリングによる平均化、負けポジションの部分決済が 1 つのツールに組み込まれています。 グループ全体でのみ注文をクローズするグリッド戦略とは対照的に、より低い預金負荷で損失を減らすことができ、損失をより安全に処理できるようにするのは、部分的に損失をクローズすることです。 注文が復元される方法: 1 EA は、選択した商品の他のウィンドウを閉じて、不採算の EA をオフにします (オプション)。 2 EA は、処理されたすべての注文のテイクプロフィットとストップロスのレベルをリセットし、対応する識別子を持つ保留中の注文を削除します。 3 EA は、利益を利用して不採算注文の一部をカバーし、総ポジション量を減らすために、すべての処理された採算性のある注文をクローズします
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
エキスパート
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポート
DCA CycleMax
Jin Sangun
エキスパート
DCA CYCLEMAX の紹介 Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here 概要 DCA CYCLEMAX は、市場で一方向に強いトレンドを示す資産に最適化された強力な半自動のグリッドトレーディングプログラム（EA）です。 特に、金（GOLD）、ナスダック100（NS100）、暗号通貨など、ボラティリティが高く安定したトレンドが見られる資産に効果的です。 DCA（ドルコスト平均法）戦略を使用して、損失リスクを管理しながら資産を時間をかけて管理します。 このEAはエントリーの区間を戦略的に設計し、トレンドが続く間にグリッド方式で複数のポジションを開き、手動エントリーと手動利確も含むプロセスで設定目標に達すると自動的に決済する機能を提供します。 横ばい相場の際には、DCA CycleMax EAと反対方向に動作するDCA CycleMax Hedge EAを併用する
Theranto v3
Hossein Davarynejad
エキスパート
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
エキスパート
24時間のフラッシュセール - たった$199.99 "HFT Pass Prop Firms"は、特にUS30ペアで取引するために設計された高頻度取引（HFT）の挑戦に対応した専用のエキスパートアドバイザー（EA）です。 他のトップエキスパートアドバイザーやインジケーターについては、以下を参照してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller 私はロス（Los）です。詳細な情報を受け取るためには、こちらに登録してください： https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ HFTとは？ 高頻度取引（HFT）は、強力なコンピュータプログラムを使用して数分の一秒で大量の注文を実行する取引手法です。HFTは複数の市場を分析し、現行の市況に基づいて注文を実行するために高度なアルゴリズムを利用します。最も高速な実行速度を持つトレーダーがより利益を上げやすく、HFTは高い売買回転率と注文対取引比率が特徴です。 したがって、このEAは1段階または2段階の挑戦にのみ適してお
The Golden Way
Lin Lin Ma
エキスパート
The Golden Way は MT4 プラットフォーム向けの自動取引ソフトウェアです。同ソフトは総合的なハイブリッド戦略を採用し、複数のサブストラテジーが連携して機能することで、金（XAUUSD）市場における買い（ロング）と売り（ショート）の機会を正確に捉え、様々な市場環境下でタイミング良く取引を把握するお手伝いをします。成熟した取引ロジックに基づき、金市場でのプロフェッショナルかつ効率的な取引操作を実現します。 設定情報 通貨ペア：XAUUSD 時間軸：M5 タイムフレーム 初期預け金：500USD 以上を推奨 レバレッジ：1:100 ～ 1:1000 アカウント：高パフォーマンスでスプレッドの低い任意のアカウント 正確にバックテストを行う方法 最低 500USD の預け金を選択します。 M5 タイムフレームを選択し、任意の日付範囲を設定し、「各ティック（Every Tick）」を選択します。 指定された範囲内でご自身に適したレバレッジを選択します。 「テスト開始」をクリックします。 ご使用方法 製品購入後、速やかに MQL5 フォーラムでお問い合わせください — 設定をお手伝
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
エキスパート
CyNera：あなたの取引、私たちの技術 マニュアルとセットファイル: 購入後にご連絡いただければ、マニュアルとセットファイルをお送りします 価格: 価格は販売されたライセンスの数に応じて上昇します 利用可能なコピー: 4 金取引は、市場で最も変動の激しい金融商品であり、精密さ、徹底した分析、そして強力なリスク管理が求められます。CyNeraエキスパートアドバイザーは、これらの要素を巧みに組み合わせ、最適な金取引を実現するために設計された高度なシステムです。CyNeraの高度な戦略と技術は、経験豊富なトレーダーだけでなく、初心者にも、金取引がもたらす独自の課題やチャンスを乗り越えるための支援を提供します。 CyNeraは、金市場の複雑さに対応した信頼できるソリューションを提供します。適応性に優れたインテリジェントな戦略と、多時間枠分析、自動取引調整、そして正確なリスク管理などの高度な機能を組み合わせています。この柔軟性により、CyNeraは市場の急速な変化に即座に対応しつつ、長期的に資本を守るための強力なツールとなります。 シンボル XAUUSD (ゴールド) 時間枠 M30  
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
エキスパート
KonokaSysteｍNEO は、KonokaSystemをベースに、新たな個性を持つ3姉妹( NEO・JOY・FUN )の1つで、オリジナルのEAです。 トレードスタイルは日本時間の夜中から日中をターゲットにしたデイトレードです。 通貨ペアは”USDJPY”で、M5の始値でエントリーします。 3姉妹はそれぞれに異なったロジックで、2種類のエントリーと、2種類のエグジットを装備しています。 グリッドやマーチンゲールのロジックは使用していません。 内部ロジックにより利益と損失を繰り返し、損失を飲み込んで成長します。 KonokaSystemNEO は、勝率重視ではありません。 TPとSLは共に100Pipsでやや大きくしています。(ストップ狩りの対策) その損失は大きいですが、本来最も危険なのは、損失が連続で発生する事です。 KonokaSystemNEO は、逆張りの弱点である暴騰や暴落による連続の損失を減らす様に設計しています。 NEOの元になったEA: https://www.mql5.com/ja/signals/573517                      
Golden Mirage mt4
Michela Russo
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
エキスパート
Titan AI（タイタンAI）—— 次世代型自動売買システム Titan AI は、 MX Robots の専門チームによって開発された次世代型の自動売買システムであり、最先端の人工知能技術と高度な金融知識を融合しています。 このEAは Real Tick（リアルティック） , MBP（Market by Price） , MBO（Market by Order） といった高品質な市場データでトレーニングされており、これらは機関投資家レベルのシステムでも使用されるデータ形式です。 そのため Titan AI は複数市場において一貫性のあるスマートな判断を実現します。 Titan AI は複数のAI戦略を同時に動作させる ポートフォリオ型トレードシステム として設計されています。 各戦略は異なる相場環境向けに最適化されており、最大限の利益と最小限のドローダウンを実現し、マージンコールの可能性をほぼゼロにします。 Titan AI 4All の起動と設定方法 Titan AI 4All は、 高度な自動化・機関投資家レベルの精度・簡易セットアップ を求めるトレーダーのために開発されました
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
エキスパート
LAUNCH PROMO Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> Tomorrow’s price: $399 Stratos Mistral is a robust forex trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of ADX, Moving Average, and High/Low Level indicators, Stratos Mistral delivers high-quality signals and fully automated trading on the M15 timeframe. It features a robust, pre-optimized configuration, ensuri
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
エキスパート
ThraeX – M1スキャルピング   (DAX, XAU, etc) ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、 MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。 特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。 主な特徴： ️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。 ️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。 ️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。 技術仕
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
エキスパート
EvoTrade: 市場初の自己学習型トレーディングシステム EvoTradeをご紹介します。これは、最新のコンピュータービジョンとデータ分析技術を駆使して開発されたユニークなトレーディングアドバイザーです。市場初の自己学習型トレーディングシステムであり、リアルタイムで稼働します。EvoTradeは市場状況を分析し、戦略を調整し、変化にダイナミックに適応することで、あらゆる環境で卓越した精度を実現します。 EvoTradeは、Long Short-Term Memory（LSTM）やGated Recurrent Units（GRU）といった高度なニューラルネットワークを活用して時間的依存性を分析し、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用して複雑な市場パターンを検出します。また、Proximal Policy Optimization（PPO）やDeep Q-Learningなどの強化学習アルゴリズムを使って、リアルタイムで戦略を適応させます。これらの技術により、EvoTradeは市場の隠れたシグナルを見つけ出し、現在の市場ダイナミクスに正確に対応します。 各トレード後、Evo
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
エキスパート
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
エキスパート
Live signal - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after this week. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
作者のその他のプロダクト
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (3)
エキスパート
Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター We are looking for     熟練したハンター   征服する準備ができて   プレデターIQ7       — 高度なビジュアルトレーディングアナライザー。     世界中のプロのトレーダー 。 搭載   すぐに使えるナビゲーターツール を備えたPredator IQ7は、パワフルなだけでなく、     直感的で中毒性がある   あなたの分析本能に従って。 そのすべての機能を言葉で説明するのは難しいです。この製品は、あなたの自然な「市場探索」感覚を高めるために 、徹底的な研究 に基づいて開発されました。 すべてが WYSIWYG ビジュアル形式 で表示されるため、退屈な理論は不要になり、 見て、ドラッグして、実行するだけです。 Predator IQ7 は、 すでに市場動向を理解し 、   MetaTrader 4/5 を 積極的に使用しているトレーダー向けに設計されています。 データの複雑さが増す ため、最適なエクスペリエンスを得るには 、フル HD (1920x1080) ディスプレイを備えた
FREE
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
やあ、同業者の君 これは単なるプロモーションではありません。あなたと共に戦ってきた経験を持つ者からの、裏情報です。私たちは単に商品を提供するだけでなく、よりスマートで、より鋭い取引の未来への鍵をあなたにお渡しします。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. はい、これは私たちが構築したもののほんの一部に過ぎません。しかし、このほんの一部でも、あなたのゲームを変えるには十分です。 EA_Quantum_IQ7 ALL in ONEが最大95%オフ  (/market/product/153369) これはありきたりなEAではありません。偽のシグナルにうんざりし、真のインテリジェントなコントロールを求めるトレーダーのために、精密に作られたツールです。 時間制限あり。数量制限あ
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
HOT Predator IQ7 – トレーディングにおけるスマートハンター 無料版 – プレミアム版に移行する前に、自分の本能を確かめよう 手頃な価格のパワー。プレミアムなインテリジェンス。100% 無料でお試しいただけます。 「HOT Quantum IQ7 8 Symbols」の プレミアムバージョンをご覧になったことがある方は、ぜひご覧ください。（マーケット/プロダクト/153368）そして「EA Quantum IQ7 ALL in ONE」のプレミアムバージョン もご覧ください 。（マーケット/プロダクト/153369） この 無料エディションは、 完全なプロフェッショナル スイートにアップグレードする前に、ビジュアル マーケットハンティングの技術を探索、学習、習得できるように作成された ゲートウェイ エクスペリエンス です。 ------------------------------------------------------------------------------------------ コンセプト HOT Predator IQ7 は単なるインジケータ
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
インディケータ
HiLoTren IQ7 — スマートな市場境界とピボットマッピング AI の精度で取引レベルを定義します。 HiLoTren IQ7 は 、ピボット ポイント 、 レジスタンス (R1 ～ R3)   、および サポート (S1 ～ S3) ゾーンをチャート上に直接自動的にプロットする、インテリジェントな ピボット ベースのインジケーター です。 市場の境界、反転ゾーン、トレンド継続レベル を識別するための明確な視覚的フレームワークを提供し、すべてリアルタイムで計算されます。 主な特徴 自動ピボット エンジン — 毎日のピボット、R/S レベルを即座に計算します。 動的ゾーンの視覚化 — ゾーンの色分けによる適応型サポート/レジスタンス ライン。 あらゆるシンボルで動作します - 外国為替、金、暗号通貨、インデックスがサポートされています。 プラグ アンド プレイ セットアップ - 設定不要のシンプルさ。 指値注文とストップ注文に最適 — 価格が反応する前に、高確率のエントリーゾーンを視覚化します。 IQ7トレーディングエコシステムの一部 Combine HiLoTren IQ7
FREE
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
インディケータ
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
エキスパート
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'  
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a s
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 親愛なる同僚の皆様、月間最低5%の利益を保証し、透明性と信頼性を特徴とする安全なトレーディングエキスパートアドバイザー（EA）ロボットをお探しでしたら、ぜひ以下の提案をご検討ください。金鉱採掘向けに設計されたEA-ThinkBot IQ7 Predatorが、現在ご検討いただけます。ぜひご自身でその効果をご確認ください。 EA ThinkBot IQ7 Predator — 単なるEAではなく、プロフェッショナルなトレーディングソリューション Disclaimer:    This project is strictly f
GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
GaMBLeRs – 指数関数的な口座成長を実現するスマートトレーディングマシン [   Quantum Trading Machine]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRsは、金融市場で成功するには勇気、リスクテイク、そして規律ある戦略が必要であることを理解している、強い精神的強さを持つトレーダーのために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。この製品は、人工知能、インタラクティブパネル、そして自動取引システムを組み合わせることで、口座残高を飛躍的に増やす機会を提供します。 主な特徴: スマート コアと高度なプロセッサ : 確率と統計の原理を使用してアカウントを最適化するために自動的に動作します。 マシン複製 : 時間オフセットを使用して複数のアカウント間でアクティブ化し、成功確率を高めます。 リアルタイム手動制御 : ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、位置を即座に調整またはリダイレクトします。 インタラクティブ パネル : 収益性の高い取引を強化す
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 提案: この製品は、理論的な複雑さを避け、実用性を重視して綿密に設計されており、観察反射として潜在意識のみに依存しています。その結果、脳は本質的に洗練された方法で情報を理解し、成功する取引を育む個人の所有権の文化を育みます。初心者でも、一貫して適用すれば 1 週間以内に結果を達成できます。これは、プロトタイプのトライアル デモンストレーションによって実証できます。遅滞なくご連絡ください。この優れた製品を入手する機会
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
エキスパート
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai] 自律コンピューティングは、 目標と推論主導のメカニズムに基づいてロボットおよびインタラクティブなアプリケーションを自律的に実行するインテリジェントなコンピューティング アプローチです。 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable inf
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
エキスパート
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 「   Ai Panel Genius X   」は、真剣なプロの専門家の味方として設計されたプレミアムインジケーターです。マルチペア分析を含むあらゆる通貨ペアに関する専門知識を、高度な「WYSIWYG」ビジュアルプレゼンテーションで瞬時に提供します。初心者から経験豊富なトレーダーまで、退屈な理論を必要とせず、「サブリミナル」メソッドで誰でも簡単に使いこなすことができます。 This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a s
フィルタ:
albertoween
80
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
9928
開発者からの返信 Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2025.02.09 14:35
Gracias, Albertoween, por tu atenta reseña; realmente lo apreciamos. Tu presencia en esta sección de reseñas es valiosa, ya que garantiza que eres un cliente elegible para recibir el apoyo de nuestro equipo con respecto a la estrategia y el método para lograr más del 95 % de azul en tu cartera. Dado que no tenemos tu información como comprador o arrendatario de este producto de mql5.com, solo los clientes de este producto pueden escribir reseñas. Agradecemos tu ayuda para localizarte.
-----
Thank you, Albertoween, for your thoughtful review; we truly appreciate it. Your presence in this review section is valuable, as it ensures that you qualify as a client eligible for our team's support regarding the strategy and method for achieving over 95% blue in your portfolio. Since we do not have your information as a buyer or renter of this product from mql5.com, only clients of this product are permitted to write reviews. We appreciate your assistance in helping us locate you.
-----
レビューに返信