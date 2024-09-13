ギャンブラーのようにトレードしないでください。勝者の秘密はここにあります [サイバーボット プロジェクト] 表示されているプラットフォームは透明で洗練されています。初心者でも 1 週間ですぐにエキスパートになることができます | 価値があり忘れられない成功体験 | 経済的自由の成功を達成するために優れたアナリストおよびエキスパート トレーダーになるための準備として専門的に構成された製品 | 最良の選択はここにあります ‼ EA CyberBot PRO [MT4| MT5] の紹介。8つのペア、8つの時間枠、8つのシャドウを1つのチャートで使用できるForex Crypto Trading。これは、洗練されたデザインのExpert Advisor [EA]プログラムで、「すぐに使える」機能を備えています。Robot EA、Trade Panel Pad、およびMulti-Indicatorsが1つのファイルにシームレスに統合された完全なプラットフォームを作成しました。これらの機能を1つのプラットフォームに組み合わせることで、経験豊富なトレーダーにとって強力なツールとなり、真剣な取引に取り組むのに役立つと同時に、より質の高い取引慣行を確立するための教育ツールとしても機能します。これは、経験豊富なトレーダー、紹介ブローカー（IB）、および先物会社にとって不可欠な貴重な資産として設計されており、製品にブランドを組み込むことで、売上高を増やし、クライアントがより自信を持って積極的に取引に参加できるようにすることで、プロモーションツールとして機能します。 当社のプログラムは、コンサルティングと教育における長年の研究と開発に支えられ、スキルを大幅に向上させる効果があることが実証されています。集中的な MQL4 および MQL5 プログラミングを通じて、資本市場のトレーダーの基本的なニーズに対処します。当社のアプローチは、100% 実践的なトレーニングに重点を置き、退屈な理論を排除し、反射的な熟練度のために潜在意識をトレーニングします。これにより、以前は曖昧だった認識が、ビジネス活動において明確で分析可能で安全な現実に変わります。



アドバイザー: 視覚的なガイダンスとライブ機能分析、「What You See Is What You Get」(WYSIWYG) により、取引の効率と有効性を向上させ、すべての決定に揺るぎない自信と信頼を持ってリアルタイムで取引を実行できます。このツールの使いやすさにより、熟練したアナリストになるための素早い移行が促進され、個々のトレーダーが熟練したプロのトレーダーのような巧妙さで取引できるようになります。分析段階から、8 つのペア、8 つの時間枠、8 つの影に対して同時に数十のアクティブ シグナルが利用可能になりました。これには、毎日自動的に各ペアのチャートにアクティブに関与するピボット レジスタンス サポート ラインが含まれます。実行段階では、チャート上のラインを移動するだけで、8 つのペアで注文値、ストップ ロス、テイク プロフィットを一度にすばやく移動できるという手軽さが続き、目的の場所に配置することに集中できます。EA メーカー向けに、クロス MA と RSI の変数設定テストとバックテスト機能が提供されています。



この製品は、ジュニア トレーダーとよりエキスパート レベルに進んでいるトレーダーの両方の要件を満たす強力な機能を提供します。ユーザーは、短期間で大幅なスキル向上を達成しました。わずか 1 週間で、個人は能力を大幅に向上させることができます。これはどのように可能でしょうか。安心してください。これは、ユーザーの肯定的な結果によって実証およびテストされています。操作は非常に簡単で、ジャックポット チャンスごとにそれを反射アクションに処理する潜在意識の能力に 100% 依存しています。反転の勢いが発生した場合のスキャルピング戦略として、またトレンド条件が存在する場合の長期戦略として使用できます。この説明の下の章では、より安全で確実な取引活動のために最高の勢いを実現するための正確なシナリオと戦略も示しています。良いニュースは、このユニークで完全な製品を見つけたことです。価格ははるかに高いですが、これほど強力な製品は他にないことを保証します。