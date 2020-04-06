XBot Quantum IQ7
- Uzman Danışmanlar
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Sürüm: 60.4
- Etkinleştirmeler: 5
EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE'da %95'e varan İNDİRİM
Bu, sıradan bir EA değil. Sahte sinyallerden bıkmış ve gerçek, akıllı kontrol isteyen yatırımcılar için özenle tasarlanmış bir araç.
- Bu ürünü başka hiçbir yerde BULAMAYACAKSINIZ
- Sahte sinyal yok
- Manipüle edilmiş bir tarih yok
- Hilesiz EA pazarlaması yok
Orijinal ürün ve 7 günlük test sürüşü sürümüyle taahhüdümüzü test edin .
EA_Quantum_IQ7 Neden Bu Kadar Özel?
Vizyoner Yatırımcılar İçin Tasarlandı
Manipüle edilmiş geri testleri ve boş vaatleri unutun. Bu, piyasayı anlamak ve net bir şekilde hakim olmak isteyenler içindir.
Ticareti Yeniden Tanımlayan 3 Temel Fonksiyon:
- Yapay Zeka Kontrol Paneli – Akıllı algoritmik bir beyinden gelen gerçek zamanlı sinyaller ve teknik bilgiler.
- Pratik İşlem Paneli – Sürükle ve bırak kolaylığıyla manuel işlem yapmak sezgisel hale getirildi.
- EA-AutoRobot – Çoklu parite davranışını hassasiyetle taklit eden otomatik ticaret.
İşlem Yaparken Öğrenin
Her özellik bir eğitimle birlikte gelir. Sadece bir araç kullanmıyorsunuz, aynı zamanda ustalık da kazanıyorsunuz.
Güvenmeden Önce Test Edin
Şeffaflığa inanıyoruz. 7 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Tam sürümü açmak için ana menüde ID_Code = DEMO-101 kodunu girmeniz yeterli.
Nasıl Başlanır
- Ücretsiz Demoyu İndirin
- Ana menüde şunu girin: ID_Code = DEMO-101
- Algoritma etkinleştirilir ve tüm özellikler açılır
Deneme Özeti
Yapay Zeka Mastermind > Yeni başlayanların bir hafta içinde piyasaları tahmin etmelerine yardımcı olur | > Gerçek zamanlı sinyaller + teknik destek
Ticaret Paneli > Daha akıllı manuel ticaret ortamı | > Sürükle ve bırak manuel ticaret
EA-AutoRobot > En iyi eşleşen çifti bulmak için geri test |
Kullanım ve Ayarlar
• Yapay Zeka Ustası → dönmesine izin ver
• Ticaret Paneli → stop l H4'te oop
• EA-AutoRobot → geri test → ayarla → ileri test
Predator IQ7 ile sadece bir EA denemekle kalmıyorsunuz, aynı zamanda piyasayı akıllıca anlamayı da öğreniyorsunuz.
Avantajları
- Şeffaflık – Satın almadan önce test edin
- Eğitim – Tam eğitim videoları
- Pratik – Sadece teori değil, gerçek deneyim
Dikkat: CyberBot üyeleri, "ThinkBot IQ7"yi gerçek işlemler için kullanırken, kararlarınızı ana paritelerin deneyim ve örüntü tanıma özellikleriyle geliştirin. GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai ve Google AI Gemini'nin temelleri ve işlem psikolojisi akıllıca eylemlere destek olur. --- Eğer bir sorunla karşılaşırsanız veya program işlevlerine uygun şekilde çalışamıyorsa, metatrader'ınızın aşağıdaki şekilde onay verdiğinden emin olun:
[Tutorial & Livestream & Add-On Free] Visit Our Profile / About Us : https://www.mql5.com/ru/users/BATIK [ livestream Now 24/7 = https://www twitch tv/CryptoForexGPT ]
Son Not
EA AutoRobot, Forex ve Türev piyasalarında listelenen çoğu varlığın davranışsal özelliklerini tanıyıp bunlara uyum sağlayacak şekilde titizlikle tasarlanmıştır. Onu gerçekten benzersiz kılan şey, esnekliğidir; belirli bir parite veya zaman diliminden bağımsız olarak çalışır. Bu, kendi araştırma ve optimizasyonunuz için geniş fırsatlar sunarak en karlı işlem kombinasyonlarını keşfetmenize ve belirlemenize olanak tanır.
Zamanınızı buna ayırmanızı öneririz. geriye dönük test İdeal kurulumunuzu keşfetmek için çeşitli çiftler ve zaman dilimleri üzerinde Strateji Test Aracı'nı kullanın. Başlangıç noktası olarak, EURUSD H1 zaman diliminde .
İyi haber şu ki, biz ayrıca bir ücretsiz sürüm Orijinal ürünü yansıtan, şu adreste mevcuttur: Strateji Test Cihazı: EA Quantum IQ7 BackteST | Ücretsiz Eklentiler: Osilatör IQ7 ve Yapay Zeka Kurdelesi IQ7
Gerçekten bir şey bekliyorsanız yeni nesil ticaret sistemi , geliştirilmiş Yapay Zeka Ustası 7/24 kişisel danışmanınız olarak hizmetinizdeyiz - şimdi harekete geçme zamanı. Kazanacağınız şey, yatırdığınızın çok ötesinde olacak.