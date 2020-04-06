KT Gold Drift EA MT4

ICMarkets Canlı Sinyali: Buraya tıklayın

Bu EA erken lansman fiyatıyla sunulmaktadır. Satış sayısı arttıkça fiyat kademeli olarak yükseltilecek ve hiçbir zaman düşürülmeyecektir. Erken satın alan kullanıcılar en avantajlı fiyatı elde eder.

KT Gold Drift EA ile başarılı olmak için ne yapmanız gerekir?

Sabır. Disiplin. Zaman.

KT Gold Drift EA, profesyonel yatırımcılar ve özel fon yöneticileri tarafından kullanılan gerçek piyasa temelli bir işlem yaklaşımına dayanmaktadır. Gücü kısa vadeli heyecanda değil, uzun vadeli tutarlılıkta yatmaktadır.

Bu EA uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır. Gerçek potansiyelini görebilmek için en az bir yıl boyunca aktif olarak çalıştırılması önerilir. Profesyonel işlemlerde olduğu gibi, zarar eden haftalar veya hatta aylar yaşanabilir. Bu tamamen normaldir. Önemli olan uzun vadede elde edilen kümülatif performanstır.

Pek çok grid veya martingale sistemi başlangıçta hızlı kazançlar gösterse de, neredeyse her zaman hesapların sıfırlanmasıyla sonuçlanır. Bu EA, bu tür riskleri ortadan kaldırmak ve bunun yerine istikrarlı ve kontrollü büyümeye odaklanmak amacıyla geliştirilmiştir.

Tanıtım

KT Gold Drift EA, Altın (XAUUSD) piyasası için H4 zaman diliminde özel olarak tasarlanmış, profesyonel ve kullanıma hazır bir otomatik işlem sistemidir. EA, %100 modelleme kalitesine sahip Dukascopy geçmiş verileri kullanılarak geliştirilmiş ve farklı piyasa koşullarında kapsamlı dayanıklılık ve stres testlerinden geçirilmiştir.

Geçmiş fiyat verileri farklı piyasa rejimlerine ayrılır ve her işlem fikri bu rejimler altında yüksek performanslı sunucular kullanılarak tekrar tekrar test edilir. Tüm koşullarda tutarlılığını koruyan giriş yapıları seçilir. Bu süreç, stratejinin aşırı uyum yerine uzun vadeli istikrar ve uyarlanabilirlik için oluşturulduğunu garanti eder.

Girişler; RSI ilişkileri, doğrusal regresyon konumlandırması ve volatilite daralması veya genişlemesi sinyalleri kullanılarak momentum ile fiyat yapısı uyum sağladığında tetiklenir. Çıkışlar ise sabit hedeflere bağlı kalmadan, volatilite ve momentum davranışındaki değişimlere ve zamana dayalı koşullara göre yönetilir.

Sağlam bir giriş yapısı belirlendikten sonra, EA işlemi birden fazla pozisyona böler ve uzun vadeli istikrarı destekleyecek şekilde dinamik olarak yönetir.

Ayarlar

  • Sembol: Altın (XAUUSD)
  • Zaman Dilimi: 4 Saat
  • Minimum Depozito: $1200
  • Önerilen Depozito: $2400 (yüksek volatilite dönemlerinde ek güvenlik payı)
  • Giriş Ayarları: Varsayılan (özel set dosyaları gerekmez)
  • Broker: Herhangi biri (özel şartlar gerekmez)
  • Prop Firm Uyumlu: Evet (swing trading)

Lot Size Finder aracını kullanarak hesap bakiyenize ve maksimum drawdown toleransınıza göre doğru lot büyüklüğünü belirleyin.

Bu EA, değişen piyasa koşulları ve rejimlere uyum sağlamak amacıyla her yıl güncellenir. Yeni bir güncelleme yayınlandığında MQL5 mesajlarınız üzerinden bilgilendirilirsiniz. Güncellemeleri yalnızca hafta sonu ve önceki sürüme ait tüm işlemler tamamen kapatıldıktan sonra uygulayın.

Backtest sonuçları bu EA’nın gerçek potansiyelini tam olarak yansıtmaz. Algoritmalar, özellikle son güncellemeden sonraki yıl boyunca, canlı piyasa koşullarında zamanla performans gösterecek ve uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sabır çok önemlidir. Stratejinin gerçek gücünü ortaya koyabilmesi için en az bir yıl canlı işlem süresi tanıyın.

Özellikler

  • Grid, martingale, hedge veya ortalama alma gibi yüksek riskli teknikler kullanılmaz.
  • İşlemler, broker müdahalesi veya stop avı riskini azaltmak için dahili gizli stop-loss ve take-profit mekanizmalarıyla korunur.
  • Özel ayar dosyalarına veya karmaşık yapılandırmalara gerek yoktur. Varsayılan ayarlar mevcut piyasa koşulları için optimize edilmiştir.
  • Tüm işlemler, hafta sonu gapleri veya ani fiyat hareketleri riskini ortadan kaldırmak için Cuma günü işlem bitmeden önce kapatılır.
  • Kullanımı ve anlaşılması kolay basit giriş ayarları.

EA, grid trading, hedge veya martingale gibi yüksek riskli taktiklerden kaçınır. Bunun yerine, kazançlı ve zararlı işlemleri işlemin doğal bir parçası olarak kabul eden disiplinli ve şeffaf bir yaklaşım benimser. Uzun vadeli başarı, ortalama kârın ortalama zararı aşmasıyla elde edilir ve bu da hesabın zaman içinde istikrarlı şekilde büyümesini sağlar.


Risk Uyarısı: Her türlü işlem risk içerir ve kayıplar gerçek işlemin bir parçasıdır. Geçmiş performans ve backtest sonuçları gelecekteki kazançları garanti etmez. Expert Advisor’lar önceden tanımlanmış mantıkla çalışır ve her piyasa koşuluna uyum sağlayamaz. Piyasa koşulları, volatilite ve broker faktörleri performansı etkileyebilir. Her zaman uygun risk yönetimi ve gerçekçi beklentilerle işlem yapın.

