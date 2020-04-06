KT Gold Drift EA MT4

Sabır. Disiplin. Zaman.

KT Gold Drift EA, profesyonel yatırımcılar ve özel fon yöneticileri tarafından kullanılan gerçek piyasa temelli bir işlem yaklaşımına dayanmaktadır. Gücü kısa vadeli heyecanda değil, uzun vadeli tutarlılıkta yatmaktadır.

Bu EA uzun vadeli kullanım için tasarlanmıştır. Gerçek potansiyelini görebilmek için en az bir yıl boyunca aktif olarak çalıştırılması önerilir. Profesyonel işlemlerde olduğu gibi, zarar eden haftalar veya hatta aylar yaşanabilir. Bu tamamen normaldir. Önemli olan uzun vadede elde edilen kümülatif performanstır.

Pek çok grid veya martingale sistemi başlangıçta hızlı kazançlar gösterse de, neredeyse her zaman hesapların sıfırlanmasıyla sonuçlanır. Bu EA, bu tür riskleri ortadan kaldırmak ve bunun yerine istikrarlı ve kontrollü büyümeye odaklanmak amacıyla geliştirilmiştir.

Tanıtım