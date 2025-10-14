HiLoTren IQ7

HiLoTren IQ7 — Akıllı Pazar Sınırları ve Pivot Haritalama

İşlem seviyelerinizi yapay zeka hassasiyetiyle tanımlayın.
HiLoTren IQ7, Pivot Noktalarını , Direnç (R1–R3) ve Destek (S1–S3) bölgelerini doğrudan grafiğinize otomatik olarak çizen akıllı bir pivot tabanlı göstergedir .
Piyasa sınırlarını, geri dönüş bölgelerini ve trend devam seviyelerini belirlemek için net bir görsel çerçeve sağlar; tüm bunlar gerçek zamanlı olarak hesaplanır.

Ana Özellikler

✔️ Otomatik Pivot Motoru — günlük pivotları, R/S seviyelerini anında hesaplar.
✔️ Dinamik Bölge Görselleştirme — bölge renklendirmeli uyarlanabilir destek/direnç çizgileri.
✔️ Herhangi bir sembolde çalışır — Forex, Altın, Kripto ve Endeksler desteklenir.
✔️ Tak ve Çalıştır Kurulumu — sıfır yapılandırma kolaylığı.
✔️ Limit ve Stop Emirleri için idealdir — fiyat tepki vermeden önce yüksek olasılıklı giriş bölgelerini görselleştirin.

IQ7 Ticaret Ekosisteminin bir parçası

Combine HiLoTren IQ7 with:
OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.
Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.
Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.

Birlikte IQ7 Serisini oluşturuyorlar ve karmaşık piyasa verilerini eyleme dönüştürülebilir ticaret istihbaratına dönüştürüyorlar.

Yatırımcılar Neden HiLoTren IQ7'yi Seçiyor?

• Pivot, direnç ve destek bölgelerini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak algılar
• Volatiliteye uyum sağlayan temiz görsel yapı
• Yeniden boyama veya gecikme yok — seviyeler tutarlı kalır
• Tersine çevirme veya kırılma stratejileriyle birleştirmek için mükemmel

Para İade Garantisi

Satın alma işleminiz resmi MQL5.com Yönetici Para İade Garantisi ile korunmaktadır.
Risk yok. Zahmet yok. Tam güven.

Daha Akıllıca İşlem Yapın. Daha Hızlı Tepki Verin. Avantajınızı Belirleyin.

HiLoTren IQ7 — Her piyasa seviyesini net bir işlem fırsatına dönüştürün.

© 2025 IQ7 Projesi — CyberBot AI Engine tarafından desteklenmektedir


Yazarın diğer ürünleri
EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Uzman Danışmanlar
[As of May 08, downloaded by 28 traders]    Instructions for use   click here! For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık bir ş
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişm
OSC HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Göstergeler
OSC HiLoTren  IQ7    — Yeni Nesil Yapay Zeka Ters Sinyal Göstergesi Piyasanın dönüm noktalarını gerçekleşmeden önce yakalayın. Ossilator IQ7, tüm pariteler ve zaman dilimlerindeki erken   ters dönüş sinyallerini   tespit etmek için tasarlanmış   yapay zeka destekli bir osilatördür   . Doğrudan ana grafikte net görsel rehberlik sağlar; basit, hızlı ve doğrudur. Ana Özellikler ️   AI Ters Çevirme Motoru   — erken momentum değişimlerini algılar. ️   Evrensel Uyumluluk   — Forex, Altın, Kripto v
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teor
NoSecret MT4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Yardımcı programlar
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 'IB ToolTip X', ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olmak üzere tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Tüm çiftler için, çoklu çift analizi de dahil olmak üzere, anında uzman içgörüleri sunar, hepsi tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görselinde. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes, sıkıcı teoriye ih
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Değerli Meslektaşım, şeffaflık ve güvenilirlikle öne çıkan, aylık minimum %5 kâr hedefi garanti eden güvenli bir işlem Uzman Danışman (EA) robotu arıyorsanız, size şu teklifi sunuyorum: Altın madenciliği için tasarlanmış EA-ThinkBot IQ7 Predator artık değerlendirme
Miracle IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
Danışmanla manuel işlem (panel ve görsel sinyaller) Welcome, professional traders! Now you can experience a     new way of manual trading     with our innovative EA. İşte yaptığı şey: - Önemli bilgiler sağlayarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. - Dünya çapındaki analistler tarafından yüzlerce otonom algoritma kullanılarak oluşturuldu. - "Bilinçaltı" yöntemini kullanan kendi kendine eğitim almış uzmanlar da dahil olmak üzere her seviyedeki insanın kullanımı kolaydır
Shake It Up
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
Shake It Up – Sadece Ticaret Yapmayan, Aynı Zamanda Kâr AVLAYAN EA Bu senin anın.       "Shake It Up" sadece bir isim değil, harekete geçme çağrısıdır. İşlem rutininizi altüst edip çoğu yatırımcının kaçıracağı fırsatı yakalamanız için cesur bir davet. Try the FREE Demo – Backtest It NOW Demo sürümünü indirin       hemen       ve şu şekilde geri testleri çalıştırın: Rastgele başlangıç tarihleri 1 aylık dönemler Sınırsız tekrarlar Hisse senedi eğrisinin avlanan bir avcı gibi yükselişini izleyin. B
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık b
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   Otonom bilişim,   hedef ve çıkarım odaklı mekanizmalara dayalı olarak robotik ve etkileşimli uygulamaları otonom olarak gerçekleştiren akıllı bir bilişim yaklaşımıdır. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş '
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Uzman Danışmanlar
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   ' ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olarak tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Çoklu çift analizi de dahil olmak üzere tüm çiftler hakkında uzman bilgisini tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görsel sunumunda anında sağlar. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes sıkıcı teor
NoSecret MT5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Yardımcı programlar
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. 'IB ToolTip X', ciddi bir profesyonel uzmanın arkadaşı olmak üzere tasarlanmış birinci sınıf bir göstergedir. Tüm çiftler için, çoklu çift analizi de dahil olmak üzere, anında uzman içgörüleri sunar, hepsi tek bir gelişmiş 'wysiwyg' görselinde. Yeni başlayanlardan deneyimli yatırımcılara kadar herkes, sıkıcı teoriye ih
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt