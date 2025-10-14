HiLoTren IQ7 — Akıllı Pazar Sınırları ve Pivot Haritalama

İşlem seviyelerinizi yapay zeka hassasiyetiyle tanımlayın.

HiLoTren IQ7, Pivot Noktalarını , Direnç (R1–R3) ve Destek (S1–S3) bölgelerini doğrudan grafiğinize otomatik olarak çizen akıllı bir pivot tabanlı göstergedir .

Piyasa sınırlarını, geri dönüş bölgelerini ve trend devam seviyelerini belirlemek için net bir görsel çerçeve sağlar; tüm bunlar gerçek zamanlı olarak hesaplanır.

Ana Özellikler

✔️ Otomatik Pivot Motoru — günlük pivotları, R/S seviyelerini anında hesaplar.

✔️ Dinamik Bölge Görselleştirme — bölge renklendirmeli uyarlanabilir destek/direnç çizgileri.

✔️ Herhangi bir sembolde çalışır — Forex, Altın, Kripto ve Endeksler desteklenir.

✔️ Tak ve Çalıştır Kurulumu — sıfır yapılandırma kolaylığı.

✔️ Limit ve Stop Emirleri için idealdir — fiyat tepki vermeden önce yüksek olasılıklı giriş bölgelerini görselleştirin.

IQ7 Ticaret Ekosisteminin bir parçası

Combine HiLoTren IQ7 with:

OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.

Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.

Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.



Birlikte IQ7 Serisini oluşturuyorlar ve karmaşık piyasa verilerini eyleme dönüştürülebilir ticaret istihbaratına dönüştürüyorlar.

Yatırımcılar Neden HiLoTren IQ7'yi Seçiyor?

• Pivot, direnç ve destek bölgelerini gerçek zamanlı olarak otomatik olarak algılar

• Volatiliteye uyum sağlayan temiz görsel yapı

• Yeniden boyama veya gecikme yok — seviyeler tutarlı kalır

• Tersine çevirme veya kırılma stratejileriyle birleştirmek için mükemmel

Para İade Garantisi

Satın alma işleminiz resmi MQL5.com Yönetici Para İade Garantisi ile korunmaktadır.

Risk yok. Zahmet yok. Tam güven.

Daha Akıllıca İşlem Yapın. Daha Hızlı Tepki Verin. Avantajınızı Belirleyin.

HiLoTren IQ7 — Her piyasa seviyesini net bir işlem fırsatına dönüştürün.

© 2025 IQ7 Projesi — CyberBot AI Engine tarafından desteklenmektedir