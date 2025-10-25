Ticaret başarınız için şansa güvenmeyi bırakmanın zamanı geldi.

Piyasa analizi, algoritmik sistemler ve akıllı ticaret araçları konusunda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan BATIK Ekibi tarafından geliştirilen birinci sınıf bir başyapıt olan EA Mastermind'ı tanıtıyoruz.

Destekler çoklu hesap veya çoklu çift olasılık stratejileri Dengeli büyüme için.

Anında hareket et TP/SL seviyeleri veya tüm açık pozisyonları aynı anda ayarlayın.

Pek çok EA, gösterişli ekran görüntüleri ve gerçekçi olmayan geri testler aracılığıyla mükemmelliği vaat ediyor. EA Mastermind farklıdır — bu şeffaf, özgün ve gerçekten işlevsel. Temiz WYSIWYG arayüzü, gerçek zamanlı uyarlanabilir analizi ve küresel piyasa değişimlerine uygun sürekli güncellemeleri onu bir geçici bir araç değil, uzun vadeli bir ticaret arkadaşıdır .

EA AutoRobot – Uyarlanabilir zeka ile işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.

------------------------------------------------------------------------------------

A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (Premium / Ücretli)

------------------------------------------------------------------------------------



EA Mastermind'ın Çekirdek Motoru

EA Mastermind ekosisteminin tamamını çalıştıran ana motor olan EA Quantum IQ7 ALL in ONE ile akıllı ticaretin geleceğine adım atın.

BATIK Ekibi tarafından geliştirilen bu gelişmiş sistem, analitik zekayı, uyarlanabilir algoritmaları ve otonom yürütmeyi bir araya getirerek yatırımcılara tüm piyasa koşullarında tam kontrol sağlıyor.

EA Quantum IQ7 ALL in ONE yalnızca bir Uzman Danışman değil, aynı zamanda profesyonel masalarla yarışacak bir hassasiyetle sürekli analiz eden, uyarlayan ve uygulayan 7/24 yapay zeka ortağınızdır .

AI Mastermind ile entegrasyonu, piyasanın kendisiyle birlikte gelişen gerçek zamanlı analiz, sembol senkronizasyonu ve kendi kendine öğrenme performansının yeni bir boyutunu ortaya çıkarıyor.

Gerçek ticaret için gereken birinci sınıf çekirdek modüldür ; güç, mantık ve hassasiyetin en üst düzey ifadesidir.

EA Mastermind Ultimate Suite'inizi tamamlamak için aşağıdaki tamamlayıcı eklentilerle birleştirin:

EA Quantum IQ7 BackteST – Geriye Dönük Test Modülü (Ücretsiz)

Oscillator IQ7 – Analitik Eklenti (Ücretsiz)

AI Ribbon IQ7 – Görsel Zeka Katmanı (Ücretsiz)

EA Quantum IQ7 ALL in ONE — Yapay Zekanın Gerçek Stratejiye Dönüştüğü Yer.

------------------------------------------------------------------------------------

B. EA Quantum IQ7 BackteST (Ücretsiz)

------------------------------------------------------------------------------------



Stratejinizi Keşfedin, Test Edin ve Mükemmelleştirin

EA Mastermind'ın tüm mantığını sınırsız bir şekilde deneyimleyin.

EA Quantum IQ7 BackteST , yatırımcıların işlem kurulumlarını özgürce keşfetmelerine, denemelerine ve iyileştirmelerine olanak tanıyan bir deneme ortamıdır ; lisans girişi gerekmez.

En karlı çift/zaman aralığı kombinasyonlarınızı belirlemek için bu sürümü kullanın. Esnek motoru, gerçek EA Mastermind yapısını yansıtarak, canlı yayına geçmeden önce yaklaşımınızı simüle etmenize, analiz etmenize ve mükemmelleştirmenize yardımcı olur.

Başlamak için şu basit adımları izleyin:

Aşağıda listelenen tüm ilgili modülleri indirin. EA Quantum IQ7 ALL in ONE ile başlayın, ID-Code DEMO-101'i kullanın. Alıştıktan sonra daha geniş çaplı deneyler için BackteST'e geçin. Analizinizi son 1 aylık verilere ve H4–M5 zaman dilimlerine odaklayın. En güçlü sembol kurulumlarınızı belirleyin — AI Mastermind hassasiyetiyle yönlendirilir.

En iyi içgörü ve kontrol için aşağıdaki eklentilerle eşleştirin:

Osilatör IQ7

AI Şerit IQ7

EA Quantum IQ7 BackteST — Bir sonraki atılımınız için eğitim alanı.

------------------------------------------------------------------------------------

C. Osilatör IQ7 (Ücretsiz Eklenti)

------------------------------------------------------------------------------------



Derin Piyasa Momentum Analizcisi

EA Mastermind sisteminizin derinliğini ve doğruluğunu artırmak için tasarlanmış güçlü bir analitik eklenti olan Oscillator IQ7'yi tanıtıyoruz.

Bu akıllı araç, altta yatan piyasa enerjisini görselleştirerek momentum değişimlerini, tükenme bölgelerini ve tersine dönme potansiyelini olağanüstü bir netlikle belirlemenize yardımcı olur.

Mastermind ekosisteminin analitik kalbi olarak tasarlanan bu platform, EA Quantum IQ7 ALL in ONE ve BackteST ile kusursuz bir şekilde çalışarak yatırımcıların yalnızca piyasanın nereye gittiğini değil, neden hareket ettiğini de görmelerini sağlıyor.

İşlem yapmadan önce daha derin bir içgörü talep eden yatırımcılar için mükemmel olan Oscillator IQ7, daha akıllı, veri odaklı kararlara giden görsel kapınızdır.

Bunu şununla birleştirin:

EA Quantum IQ7 HEPSİ BİR ARADA

EA Quantum IQ7 BackteST

AI Şerit IQ7

Oscillator IQ7 — Piyasanın nabzını, piyasa hareket etmeden önce hissedin.

------------------------------------------------------------------------------------

D. AI Ribbon IQ7 (Ücretsiz Eklenti)

------------------------------------------------------------------------------------



Mastermind Sistemi için Görsel Trend Senkronizasyonu

EA Mastermind paketinin son görsel zeka katmanı olan AI Ribbon IQ7 ile tanışın. Piyasa ritmini, uyumunu ve momentumunu tek bir sezgisel ekranda ortaya çıkarmak için tasarlandı.

Bu şık eklenti, analitik araçlarınızı ve işlem mantığınızı birleştirerek trend yönünü birden fazla zaman dilimi ve sembol boyunca zahmetsizce senkronize etmenize yardımcı olur.

AI Mastermind , AutoRobot ve Smart Panel'inizi tamamlayan temiz ve akıllı bir görsel sunum sağlar; EA Mastermind ekosistemini tamamlar.

İster analiz, ister doğrulama, isterse hassas zamanlama için kullanılsın, AI Ribbon IQ7 karar vermeyi geliştirir ve tam bir güven ve netlikle işlem yapmanıza yardımcı olur.

Bunu şununla birleştirin:

EA Quantum IQ7 HEPSİ BİR ARADA

EA Quantum IQ7 BackteST

Osilatör IQ7

AI Ribbon IQ7 — Trendler oluşmadan önce onları görme sanatı.

------------------------------------------------------------------------------------