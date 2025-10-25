EA Quantum IQ7 ALL in ONE
- Uzman Danışmanlar
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Sürüm: 5.102
- Etkinleştirmeler: 5
EA Mastermind – Akıllı, Hepsi Bir Arada Ticaret Çözümü
Ticaret başarınız için şansa güvenmeyi bırakmanın zamanı geldi.
Piyasa analizi, algoritmik sistemler ve akıllı ticaret araçları konusunda uzmanlaşmış profesyonellerden oluşan BATIK Ekibi tarafından geliştirilen birinci sınıf bir başyapıt olan EA Mastermind'ı tanıtıyoruz.
EA Mastermind is not just another Expert Advisor — it’s a complete, integrated system that merges three essential powers into one seamless product:
-
AI Mastermind Sinyal Analizörü – profesyonel düzeyde piyasa istihbaratı sağlar.
-
Akıllı Ticaret Paneli – haritanızdan doğrudan hassas manuel kontrol sağlar.
-
EA AutoRobot – Uyarlanabilir zeka ile işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir.
Bu EA Neden Öne Çıkıyor?
Pek çok EA, gösterişli ekran görüntüleri ve gerçekçi olmayan geri testler aracılığıyla mükemmelliği vaat ediyor.
EA Mastermind farklıdır — bu şeffaf, özgün ve gerçekten işlevsel.
Temiz WYSIWYG arayüzü, gerçek zamanlı uyarlanabilir analizi ve küresel piyasa değişimlerine uygun sürekli güncellemeleri onu bir geçici bir araç değil, uzun vadeli bir ticaret arkadaşıdır .
Temel Özellikler
a. “AI Mastermind” Analizörü
-
Analizler 8 ana döviz çifti birden fazla zaman diliminde (H4–M1).
-
Piyasa eğilimleri ve oynaklık seviyeleri hakkında görsel bilgiler sağlar.
-
Teklifler Yapay zeka destekli danışmanlık Yeni başlayanların bile kolayca anlayabileceği mesajlar.
b. Akıllı İşlem Paneli
-
Basit işlemlerle manuel işlemleri gerçekleştirin sürükle-bırak eylemleri .
-
Anında hareket et TP/SL seviyeleri veya tüm açık pozisyonları aynı anda ayarlayın.
-
Planla ve uygula Limit/Stop emirleri doğrudan aktif grafikte.
c. Uyarlanabilir EA AutoRobot
-
Otomatik ticaret motoru ile bağlam-bilinçli karar mantığı .
-
İçin ideal özel araştırma çiftler ve işlem seansları boyunca.
-
Destekler çoklu hesap veya çoklu çift olasılık stratejileri Dengeli büyüme için.
------------------------------------------------------------------------------------
A. EA Quantum IQ7 ALL in ONE (Premium / Ücretli)
EA Mastermind'ın Çekirdek Motoru
EA Mastermind ekosisteminin tamamını çalıştıran ana motor olan EA Quantum IQ7 ALL in ONE ile akıllı ticaretin geleceğine adım atın.
BATIK Ekibi tarafından geliştirilen bu gelişmiş sistem, analitik zekayı, uyarlanabilir algoritmaları ve otonom yürütmeyi bir araya getirerek yatırımcılara tüm piyasa koşullarında tam kontrol sağlıyor.
EA Quantum IQ7 ALL in ONE yalnızca bir Uzman Danışman değil, aynı zamanda profesyonel masalarla yarışacak bir hassasiyetle sürekli analiz eden, uyarlayan ve uygulayan 7/24 yapay zeka ortağınızdır .
AI Mastermind ile entegrasyonu, piyasanın kendisiyle birlikte gelişen gerçek zamanlı analiz, sembol senkronizasyonu ve kendi kendine öğrenme performansının yeni bir boyutunu ortaya çıkarıyor.
Gerçek ticaret için gereken birinci sınıf çekirdek modüldür ; güç, mantık ve hassasiyetin en üst düzey ifadesidir.
EA Mastermind Ultimate Suite'inizi tamamlamak için aşağıdaki tamamlayıcı eklentilerle birleştirin:
-
EA Quantum IQ7 BackteST – Geriye Dönük Test Modülü (Ücretsiz)
-
Oscillator IQ7 – Analitik Eklenti (Ücretsiz)
-
AI Ribbon IQ7 – Görsel Zeka Katmanı (Ücretsiz)
-
EA Quantum IQ7 ALL in ONE — Yapay Zekanın Gerçek Stratejiye Dönüştüğü Yer.
------------------------------------------------------------------------------------
B. EA Quantum IQ7 BackteST (Ücretsiz)
Stratejinizi Keşfedin, Test Edin ve Mükemmelleştirin
EA Mastermind'ın tüm mantığını sınırsız bir şekilde deneyimleyin.
EA Quantum IQ7 BackteST , yatırımcıların işlem kurulumlarını özgürce keşfetmelerine, denemelerine ve iyileştirmelerine olanak tanıyan bir deneme ortamıdır ; lisans girişi gerekmez.
En karlı çift/zaman aralığı kombinasyonlarınızı belirlemek için bu sürümü kullanın. Esnek motoru, gerçek EA Mastermind yapısını yansıtarak, canlı yayına geçmeden önce yaklaşımınızı simüle etmenize, analiz etmenize ve mükemmelleştirmenize yardımcı olur.
Başlamak için şu basit adımları izleyin:
-
Aşağıda listelenen tüm ilgili modülleri indirin.
-
EA Quantum IQ7 ALL in ONE ile başlayın, ID-Code DEMO-101'i kullanın.
-
Alıştıktan sonra daha geniş çaplı deneyler için BackteST'e geçin.
-
Analizinizi son 1 aylık verilere ve H4–M5 zaman dilimlerine odaklayın.
-
En güçlü sembol kurulumlarınızı belirleyin — AI Mastermind hassasiyetiyle yönlendirilir.
En iyi içgörü ve kontrol için aşağıdaki eklentilerle eşleştirin:
-
Osilatör IQ7
-
AI Şerit IQ7
-
EA Quantum IQ7 BackteST — Bir sonraki atılımınız için eğitim alanı.
------------------------------------------------------------------------------------
C. Osilatör IQ7 (Ücretsiz Eklenti)
Derin Piyasa Momentum Analizcisi
EA Mastermind sisteminizin derinliğini ve doğruluğunu artırmak için tasarlanmış güçlü bir analitik eklenti olan Oscillator IQ7'yi tanıtıyoruz.
Bu akıllı araç, altta yatan piyasa enerjisini görselleştirerek momentum değişimlerini, tükenme bölgelerini ve tersine dönme potansiyelini olağanüstü bir netlikle belirlemenize yardımcı olur.
Mastermind ekosisteminin analitik kalbi olarak tasarlanan bu platform, EA Quantum IQ7 ALL in ONE ve BackteST ile kusursuz bir şekilde çalışarak yatırımcıların yalnızca piyasanın nereye gittiğini değil, neden hareket ettiğini de görmelerini sağlıyor.
İşlem yapmadan önce daha derin bir içgörü talep eden yatırımcılar için mükemmel olan Oscillator IQ7, daha akıllı, veri odaklı kararlara giden görsel kapınızdır.
Bunu şununla birleştirin:
-
EA Quantum IQ7 HEPSİ BİR ARADA
-
EA Quantum IQ7 BackteST
-
AI Şerit IQ7
-
Oscillator IQ7 — Piyasanın nabzını, piyasa hareket etmeden önce hissedin.
------------------------------------------------------------------------------------
D. AI Ribbon IQ7 (Ücretsiz Eklenti)
Mastermind Sistemi için Görsel Trend Senkronizasyonu
EA Mastermind paketinin son görsel zeka katmanı olan AI Ribbon IQ7 ile tanışın. Piyasa ritmini, uyumunu ve momentumunu tek bir sezgisel ekranda ortaya çıkarmak için tasarlandı.
Bu şık eklenti, analitik araçlarınızı ve işlem mantığınızı birleştirerek trend yönünü birden fazla zaman dilimi ve sembol boyunca zahmetsizce senkronize etmenize yardımcı olur.
AI Mastermind , AutoRobot ve Smart Panel'inizi tamamlayan temiz ve akıllı bir görsel sunum sağlar; EA Mastermind ekosistemini tamamlar.
İster analiz, ister doğrulama, isterse hassas zamanlama için kullanılsın, AI Ribbon IQ7 karar vermeyi geliştirir ve tam bir güven ve netlikle işlem yapmanıza yardımcı olur.
Bunu şununla birleştirin:
-
EA Quantum IQ7 HEPSİ BİR ARADA
-
EA Quantum IQ7 BackteST
-
Osilatör IQ7
-
AI Ribbon IQ7 — Trendler oluşmadan önce onları görme sanatı.
------------------------------------------------------------------------------------
- Ücretsiz Demoyu Etkinleştirin – Gerekli Ayarlar
Ücretsiz demo dosyasını grafiğinizde etkinleştirmek için (MQL5.com politikasına göre), ID-CODE = "DEMO-101" gereklilikler: Notice: Please contact us immediately to ensure everything runs smoothly on your computer's operating system. To enable your computer to trade and receive live, visual WYSIWYG guidance in the future financial markets, you will receive a unique ID code that will connect to your personal TelegramBot and an AI algorithm connected to Google. Therefore, please ensure all required checklists are completed correctly to achieve optimal results from BATIK products.
Some initial settings on Metatrader for Expert Advisor products: Menu MT4 | MT5 Check & Uncheck 1. Remove alert sounds if they are considered disturbing //Tools/Options/Events [Uncheck] Enable sound events 2. Enable trading execution function by the program: //Tools/Options/Trade [Check] One Click Trading ---------------------- next---------------------- //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow algorithmic trading 3. Enable telegram bot function to your chatID & google.com: //Tools/Options/Expert Advisors [Check] Allow WebRequest fo listed URL ----------------------next---------------------- + add: https:// api . telegram . org ----------------------next---------------------- + add: https:// script . google . com
- Gerçek Bir Çözüme mi İhtiyacınız Var?
Kısa aralıklarla yapılan geri testiniz varsa 10.000$ depozito ve 0,05 lot büyüklüğü gösteriler Aylık %5 kar , ancak Mutlak Düşüş %50'ye yaklaşıyor, şunu düşünün:
-
Ekleme öz sermaye tamponu (en az 1x depozito) veya
-
EA ayarlarında lot boyutunun azaltılması.
Müşteriler şunları alacak: özelleştirilmiş strateji talimatları satın aldıktan sonra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 5 Aktivasyon — Kar Potansiyelini Maksimize Edin
Alacaksınız 5 EA aktivasyonu . Bunları şunlarla kullanın: 2-5 günlük aralıklarla olasılığı artırmak için farklı hesaplar arasında geçiş yapın. Önerilen: güçlü VPS 5 MetaTrader çalıştırabilir. Herhangi bir aracı kurum kullanabilirsiniz, ancak önce uyumluluğu test edin — bazı vadeli işlem brokerlerinin kendine özgü politikaları vardır.
- Para İade Garantisi
Hizmetimizden veya ürünümüzden memnun kalmazsanız bir hafta , sadece bir talepte bulunun MQL5 desteği aracılığıyla geri ödeme . Bu standart bir MQL5 özelliğidir ve biz de bunu tamamen destekliyoruz. Önceki geri ödemelerinizin kanıtına ihtiyacınız varsa, bize mesaj atmanız yeterli; şeffafız.
- Satın Alım Sonrası — Sırada Ne Var?
Ödemenizi yaptıktan sonra bize mesaj atarak şunları alabilirsiniz:
-
Tam kurulum kılavuzu ve hızlı kar stratejisi talimatları.
-
Senin benzersiz aktivasyon kodu .
Not: Bu olmadan EA'nız şu konumda kalacaktır: demo modu (ID-CODE = DEMO-101) .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ürün Felsefesi
Modern ticaretin akıllı, şeffaf ve verimli olması gerektiğine inanıyoruz.
EA Mastermind sadece bir robot değil; piyasayı sadece tepki vermenize değil, anlamanıza da yardımcı olmak için tasarlanmış dijital bir akıl hocasıdır .
Ticaretin nasıl daha akıllı, daha basit ve daha ödüllendirici olabileceğini deneyimleyin.
EA Mastermind'ı hemen deneyin; çünkü başarı şans değil, akıllıca uygulamadır.
No. Tagline 1 “Smart. Powerful. All-in-One. — EA Mastermind by BATIK Team” 2 “Trading isn’t luck. It’s intelligence.” 3 “One EA. Infinite power — Analysis, Control, and Automation.” 4 Master the market with the power of AI Mastermind.” 5 “EA Mastermind — The robot that thinks like a professional trader.” 6 “Redefine trading. One click, endless possibilities.”
Attention: For CyberBot members, when using the "ThinkBot IQ7" for real trading, enhance your decisions with experience and pattern recognition of major pairs. The fundamentals and trading psychology from GPT-5 , Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai, and Google AI Gemini support wise actions. --- If you experience interference or the program cannot execute according to its functions, then make sure your metatrader has confirmed as follows:
Final Note
EA AutoRobot is meticulously engineered to recognize and adapt to the behavioral characteristics of most assets listed in the Forex and Derivatives markets. What makes it truly unique is its flexibility — it operates independently of any specific pair or timeframe. This opens up vast opportunities for your own research and optimization, allowing you to explore and identify the most profitable trading combinations.
We encourage you to dedicate time to backtesting through the Strategy Tester on various pairs and timeframes to discover your ideal setup. As a starting point, we recommend EURUSD on the H1 timeframe.
The good news is — we also provide a free version that mirrors the original product, available at: Strategy Tester : EA Quantum IQ7 BackteST | Add-Ons Free : Oscillator IQ7 and Ai Ribbon IQ7
If you’ve been waiting for a truly next-generation trading system, enhanced with AI Mastermind acting as your personal consultant 24/7 — now is the time to take action. What you will gain far exceeds what you invest.