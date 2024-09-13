EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
- Experts
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Versão: 25.95
- Atualizado: 27 outubro 2025
- Ativações: 20
[As of May 08, downloaded by 28 traders] Instructions for use click here!
Esses produtos são únicos devido ao desenvolvimento de algoritmos intrincados derivados de funções multiindicadoras para oito pares, oito timeframes e oito sombras. Além disso, há uma função de assistente de painel de negociação robusta e prática que facilita dezenas de transações simultaneamente, fornecendo orientação atualizada sobre Pivot, Sup123 e Res123. Além disso, um EA-Robot adicional é incluído para treinamento de configuração de variáveis entre MA e RSI.
Tudo isso é empacotado em um único arquivo, e foi demonstrado que não existem produtos complexos comparáveis em nenhum mercado, incluindo MQL5.com, a preços tão acessíveis quanto os oferecidos aos alunos. Apresentamos produtos que são genuínos de acordo com suas descrições, e nenhum é enganoso. Entendemos que você pode ter sido enganado anteriormente por apresentações e imagens de backtests promissores que não são visíveis no início.
EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [ Products for maximum trading activity at economical prices > are in the series MAX products ] |> MT5 platform is also available, click here !
Nossa competência como consultores e coaches vem de décadas de experiência. Nós criamos e desenvolvemos produtos "fora da caixa", de ponta, para dar suporte a traders individuais, de iniciantes a profissionais, sem teorias confusas. Tudo é exibido visualmente em um formato WYSIWYG sofisticado, treinando e aprimorando o subconsciente para reconhecer e transacionar de forma mais proficiente e responsável. Produtos confiáveis dão a sensação de ser treinado diretamente por assistentes mastermind especialistas.
VERY IMPORTANT NOTE:
Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.
We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.
List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing
>
Backtest Settings [Strategy Tester]
Symbol: GBPUSD
T.Frame: H1
T.Profit: 500
S.Loss: 1000Period: Jan 1, 2024 ~ until now >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]
>
Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner
> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product
> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here!
It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].
|
F
E
A
T
U
R
E
S
|
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ABOUT "CyberBot Project"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> A plataforma "CYBERBOT PROJECT" foi criada para traders que operam com profissionalismo e competência excepcionais, caracterizados pelos seguintes atributos:
- - Consegue detectar o momento certo no momento e lugar certos de forma massiva e eficaz.
- - Cada ação em suas atividades comerciais é apoiada por dados sólidos e análises responsáveis.
- - Tornar-se um especialista com habilidades pessoais continuamente aprimoradas e competente em sua área.
- - Entender a análise geral dos robôs EA, incluindo os algoritmos de seus criadores.
- - Torne-se um analista especialista e executor especialista e possa criar um EA-robot 2MA cross RSI.
> A plataforma "CYBERBOT PROJECT" funciona como um mastermind 100% especializado em tempo real, 24 horas por dia. Sem teoria, tudo pode ser dominado visualmente, de iniciantes a veteranos no mundo dos negócios de derivativos.
> O aspecto vantajoso é que todos os benefícios disponíveis para os traders podem ser observados aqui. Para aqueles que já experimentaram decepções ou perdas financeiras com EAs passivos, recomendamos considerar esta plataforma.
|C
Y
B
E
R
B
O
T
P
R
O
J
E
C
T
|
Não negocie como um jogador, o segredo do vencedor está aqui [Projeto CyberBot] A plataforma mostrada é transparente e sofisticada. Até mesmo iniciantes podem se tornar mais especialistas instantaneamente em uma semana | Experiência de sucesso valiosa e inesquecível | Produtos profissionalmente estruturados para prepará-lo para se tornar um grande analista e trader especialista para alcançar o sucesso da liberdade financeira | A melhor escolha está aqui ‼
Apresentando: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Forex Crypto Trading com 8 pares, 8 períodos e 8 sombras em um gráfico. Este é um programa Expert Advisor [EA] sofisticadamente projetado com capacidade “pronta para uso”. Ele criou uma plataforma completa contendo Robot EA, Trade Panel Pad e Multi-Indicadores perfeitamente integrados em um arquivo. A combinação dessas funções em uma plataforma o torna uma ferramenta poderosa para o trader experiente, atendendo a empreendimentos comerciais sérios e também atuando como uma ferramenta educacional para estabelecer práticas comerciais de maior qualidade. Ele foi projetado como um ativo valioso que é essencial para traders experientes, Introducing Brokers (IB) e empresas de futuros como uma ferramenta promocional ao incorporar a marca no produto enquanto aumenta o faturamento e capacita os clientes a se tornarem mais confiantes e ativamente envolvidos em transações de forma independente.
Nosso programa provou ser eficaz em melhorar significativamente as habilidades, apoiado por anos de pesquisa e desenvolvimento em consultoria e educação. Por meio de programação intensiva MQL4 e MQL5, abordamos as necessidades fundamentais dos traders do mercado de capitais. Nossa abordagem se concentra em treinamento 100% prático, eliminando teorias tediosas e treinando a mente subconsciente para proficiência reflexiva. Isso transforma percepções anteriormente ambíguas em uma realidade clara, analisável e segura nas atividades comerciais.
|C
Y
B
E
R
B
O
T
P
R
O
J
E
C
T
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Como usar a estratégia nos produtos do "CyberBot Project"
---------------------------------------------------
método nº 1: Método de pontos de pivô, estratégia de suporte e resistência com ordens de limite de compra e limite de venda
---------------------------------------------------
O produto foi rigorosamente testado para aplicação com o Método de Pontos de Pivô e a Estratégia de Suporte e Resistência. Ao colocar ordens de limite no nível três e um take profit (TP) no mínimo de nível dois, esta ferramenta se mostra inestimável para gerenciar várias ordens diariamente. No entanto, é essencial possuir habilidades adicionais, incluindo uma compreensão fundamental do mercado, ao determinar as configurações de stop loss (SL) e colocar ordens suplementares a uma distância maior que o nível três para obter ganhos substanciais consistentes.
Aqui está uma descrição detalhada e estratégia de execução para negociação de derivativos usando pontos de pivô, suporte e resistência, com base em análise técnica, voltada para traders avançados:
> Visão geral
Os pontos de pivô são uma série de níveis calculados derivados dos preços máximos, mínimos e de fechamento do dia anterior. Esses níveis atuam como uma referência para potenciais pontos de virada ou áreas de momentum de ação de preço. Os pontos de pivô são amplamente usados em negociações intraday para prever o sentimento do mercado, momentum e prováveis direções de preço.
Sobre a teoria básica de Pivot points, Support e Resistance pode ser encontrada em mais detalhes no blog. Clique aqui!
---------------------------------------------------
método #2: Nível avançado || Este material é destinado a uma compreensão abrangente de "padrões". Ele também fornece a melhor solução em casos de pressão de corrente muito forte
---------------------------------------------------
||Assista a visualizações com imagens em movimento e descrições explicativas. ||Este material é destinado a uma compreensão abrangente de "padrões". Ele também fornece a melhor solução em casos de pressão de corrente muito forte.
|
|
Nota: É importante notar que certos comentários podem sugerir que a imagem da onda, que serve para ilustrar o mercado, é excessivamente idealista e não reflete com precisão as complexidades da realidade. Esta observação é verdadeira, particularmente se alguém ainda estiver no estágio Básico (BASIC). Na verdade, o CYBERBOT, em sua orientação, aconselha cada cliente a se abster de ser indevidamente influenciado pela representação gráfica conforme ela aparece. No entanto, é essencial ter sucesso em visualizá-la como uma onda limpa e ordenada. Ao fazer isso, você se tornará adepto de determinar a linha central (equilíbrio) como a linha de referência analítica.
[ Insider ] [Informer] Para membros do CyberBot, ao usar o "CyberBot Project" para negociação real, melhore suas decisões com experiência e reconhecimento de padrões dos principais pares. Os fundamentos e a psicologia de negociação do GPT-4 e do Google AI Gemini dão suporte a ações sábias. Dicas: Aumente seus ganhos utilizando os sinais de gatilho de oito pares de moedas, transmitidos ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana em plataformas como YouTube, Twitch e Kick. Pesquise por "CyberBot 8 Pairs" e selecione a opção "ao vivo"; garantimos treinamento preciso. Com consistência, você pode se tornar um especialista em apenas uma semana. Enviaremos a estratégia com "ReviewPass". [ Redes Neurais ]
|
Mensagem para compradores/locatários: A loja MQL5.com concede permissão específica a cada comprador ou locatário que pode se tornar um revisor criterioso com avaliações positivas para este produto. Para nossa equipe, isso é inestimável para priorizar nossa capacidade de atender efetivamente às necessidades de informações pessoais de cada comprador ou locatário, bem como facilitar melhorias estratégicas significativas. Cada revisão criteriosa será exclusivamente capaz de "ReviewPass", permitindo que o sistema do programa responda ao mais alto nível de melhoria no futuro. Recomendamos fortemente que você envie uma classificação positiva imediatamente, pois o MQL5.com não fornece esse recurso, o que complica nossa capacidade de diferenciar entre mensagens de clientes e avaliações criteriosas de nossos produtos de treinamento complementares. O mais rápido possível: E obtenha uma garantia de treinamento para obter lucros consistentes com o segredo de estratégias eficazes que são especificamente para clientes CyberBot. Orientação preliminar em vídeo, escolha de acordo com o metatrader do produto: [ Configuração EA CyberBot MT4 ] || [ Configuração EA CyberBot MT5 ] || [ Configuração VR CyberBot MT5 ]
¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!