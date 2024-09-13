EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
Sugestão: Este produto é meticulosamente projetado para praticidade, evitando a complexidade teórica, e depende exclusivamente da mente subconsciente como um reflexo observacional. Consequentemente, o cérebro compreenderá inerentemente as informações de uma maneira sofisticada, promovendo uma cultura de propriedade pessoal que cultiva negociações bem-sucedidas. Até mesmo novatos podem obter resultados em uma semana de aplicação consistente, um fato que pode ser comprovado por meio de uma demonstração de teste de protótipo. Nós o encorajamos fortemente a entrar em contato conosco sem demora. Não perca a oportunidade de adquirir este produto excepcional, que se destaca como o melhor e único em sua categoria. Tal produto é incomparável no mercado, mesmo a um preço premium que é predominantemente teórico por natureza. Este produto recebeu endossos nos escritórios de traders profissionais e instituições educacionais conceituadas. A notícia vantajosa é que você pode obtê-lo a um preço altamente favorável, atualmente disponível com um desconto promocional de 45%. Aja o mais rápido possível (ASAP).

Esses produtos são únicos devido ao desenvolvimento de algoritmos intrincados derivados de funções multiindicadoras para oito pares, oito timeframes e oito sombras. Além disso, há uma função de assistente de painel de negociação robusta e prática que facilita dezenas de transações simultaneamente, fornecendo orientação atualizada sobre Pivot, Sup123 e Res123. Além disso, um EA-Robot adicional é incluído para treinamento de configuração de variáveis entre MA e RSI.

Tudo isso é empacotado em um único arquivo, e foi demonstrado que não existem produtos complexos comparáveis em nenhum mercado, incluindo MQL5.com, a preços tão acessíveis quanto os oferecidos aos alunos. Apresentamos produtos que são genuínos de acordo com suas descrições, e nenhum é enganoso. Entendemos que você pode ter sido enganado anteriormente por apresentações e imagens de backtests promissores que não são visíveis no início.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

Nossa competência como consultores e coaches vem de décadas de experiência. Nós criamos e desenvolvemos produtos "fora da caixa", de ponta, para dar suporte a traders individuais, de iniciantes a profissionais, sem teorias confusas. Tudo é exibido visualmente em um formato WYSIWYG sofisticado, treinando e aprimorando o subconsciente para reconhecer e transacionar de forma mais proficiente e responsável. Produtos confiáveis dão a sensação de ser treinado diretamente por assistentes mastermind especialistas.

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> A plataforma "CYBERBOT PROJECT" foi criada para traders que operam com profissionalismo e competência excepcionais, caracterizados pelos seguintes atributos:

    • - Consegue detectar o momento certo no momento e lugar certos de forma massiva e eficaz.
    • - Cada ação em suas atividades comerciais é apoiada por dados sólidos e análises responsáveis.
    • - Tornar-se um especialista com habilidades pessoais continuamente aprimoradas e competente em sua área.
    • - Entender a análise geral dos robôs EA, incluindo os algoritmos de seus criadores.
    • - Torne-se um analista especialista e executor especialista e possa criar um EA-robot 2MA cross RSI.

> A plataforma "CYBERBOT PROJECT" funciona como um mastermind 100% especializado em tempo real, 24 horas por dia. Sem teoria, tudo pode ser dominado visualmente, de iniciantes a veteranos no mundo dos negócios de derivativos.

> O aspecto vantajoso é que todos os benefícios disponíveis para os traders podem ser observados aqui. Para aqueles que já experimentaram decepções ou perdas financeiras com EAs passivos, recomendamos considerar esta plataforma.

Não negocie como um jogador, o segredo do vencedor está aqui [Projeto CyberBot] A plataforma mostrada é transparente e sofisticada. Até mesmo iniciantes podem se tornar mais especialistas instantaneamente em uma semana | Experiência de sucesso valiosa e inesquecível | Produtos profissionalmente estruturados para prepará-lo para se tornar um grande analista e trader especialista para alcançar o sucesso da liberdade financeira | A melhor escolha está aqui ‼

Apresentando: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Forex Crypto Trading com 8 pares, 8 períodos e 8 sombras em um gráfico. Este é um programa Expert Advisor [EA] sofisticadamente projetado com capacidade “pronta para uso”. Ele criou uma plataforma completa contendo Robot EA, Trade Panel Pad e Multi-Indicadores perfeitamente integrados em um arquivo. A combinação dessas funções em uma plataforma o torna uma ferramenta poderosa para o trader experiente, atendendo a empreendimentos comerciais sérios e também atuando como uma ferramenta educacional para estabelecer práticas comerciais de maior qualidade. Ele foi projetado como um ativo valioso que é essencial para traders experientes, Introducing Brokers (IB) e empresas de futuros como uma ferramenta promocional ao incorporar a marca no produto enquanto aumenta o faturamento e capacita os clientes a se tornarem mais confiantes e ativamente envolvidos em transações de forma independente.

Nosso programa provou ser eficaz em melhorar significativamente as habilidades, apoiado por anos de pesquisa e desenvolvimento em consultoria e educação. Por meio de programação intensiva MQL4 e MQL5, abordamos as necessidades fundamentais dos traders do mercado de capitais. Nossa abordagem se concentra em treinamento 100% prático, eliminando teorias tediosas e treinando a mente subconsciente para proficiência reflexiva. Isso transforma percepções anteriormente ambíguas em uma realidade clara, analisável e segura nas atividades comerciais.

Consultor: Melhore sua eficiência e eficácia de negociação com orientação visual e análise funcional ao vivo, "What You See Is What You Get" (wysiwyg), permitindo a execução de negociação em tempo real com confiança inabalável em cada decisão tomada. A natureza fácil de usar desta ferramenta facilitou uma rápida transição para se tornar um analista habilidoso, capacitando traders individuais a operar com a sutileza de um trader profissional experiente. Do estágio de análise, dezenas de sinais ativos estavam disponíveis para 8 pares, 8 períodos e 8 sombras simultaneamente, incluindo linhas de Pivot-Resistência-Suporte que estão ativamente envolvidas no gráfico para cada par automaticamente todos os dias. O estágio de execução continua com a facilidade de mover rapidamente os valores de ordem, stop loss e take profit em 8 pares de uma vez, simplesmente movendo a linha no gráfico, permitindo que você se concentre mais em colocá-la no local desejado. Para os criadores de EA, testes de configuração de variáveis e funções de backtest foram fornecidos para MA e RSI cruzados.

Este produto oferece uma funcionalidade poderosa que atende aos requisitos tanto de traders juniores quanto daqueles que estão avançando para um nível mais especializado. Os usuários alcançaram melhorias significativas de habilidade rapidamente; em apenas uma semana, os indivíduos podem melhorar suas habilidades consideravelmente. Como isso é possível? Fique tranquilo, isso foi comprovado e testado por meio dos resultados positivos de seus usuários. É muito fácil de operar e depende 100% da capacidade da mente subconsciente de processá-lo em uma ação reflexa em cada oportunidade de jackpot. Ele pode ser usado como uma estratégia de scalping quando ocorre um momentum de reversão, bem como uma estratégia de longo prazo quando as condições de tendência estão presentes. Nos capítulos abaixo desta descrição, também apresentamos cenários e estratégias precisos para alcançar o melhor momentum para atividades de trading mais seguras e certas. A boa notícia é que você encontrou este produto completo exclusivo; garantimos que não há outro produto tão poderoso quanto este, embora o preço seja muito mais alto.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Como usar a estratégia nos produtos do "CyberBot Project"

---------------------------------------------------

método nº 1: Método de pontos de pivô, estratégia de suporte e resistência com ordens de limite de compra e limite de venda

---------------------------------------------------

O produto foi rigorosamente testado para aplicação com o Método de Pontos de Pivô e a Estratégia de Suporte e Resistência. Ao colocar ordens de limite no nível três e um take profit (TP) no mínimo de nível dois, esta ferramenta se mostra inestimável para gerenciar várias ordens diariamente. No entanto, é essencial possuir habilidades adicionais, incluindo uma compreensão fundamental do mercado, ao determinar as configurações de stop loss (SL) e colocar ordens suplementares a uma distância maior que o nível três para obter ganhos substanciais consistentes.

  • Etapa 1: [BACKTEST] Treinamento para observação da posição Pivot Sup123 Res123 usando o recurso "Strategy Tester" exibido todos os dias de acordo com o par alvo a ser negociado, melhor consistência do padrão.
  • Etapa 2: [INSTRUMENTO] Pratique no painel do Assistente de negociação, arraste e solte no gráfico de pares no nível 3 para ordens limitadas e posições TP no nível 2 para conservadoras, se agressivas para um nível menor.
  • Etapa 3: Domine as informações fundamentais do mundo que estão em alta no momento, como guerra, etc.; Para obter maiores lucros com ordens multilimite, posições adicionais. É preciso habilidade e experiência.
  • Passo 4: Você pode colocar muitas ordens limitadas em vários pares; mas não se esqueça de ajustar sua posição de acordo com as condições do dia seguinte ao ponto de pivô, o último Sup123 Res123.
  • Etapa 5: Esta estratégia é como espalhar uma posição de esperança que tem um risco menor do que executar diretamente uma posição aberta. Se a sorte vier, esta ferramenta de gancho pode lucrar com mais certeza e segurança.

Aqui está uma descrição detalhada e estratégia de execução para negociação de derivativos usando pontos de pivô, suporte e resistência, com base em análise técnica, voltada para traders avançados:

> Visão geral
Em negociações avançadas de derivativos, usar pontos de pivô, níveis de suporte e resistência é essencial para identificar níveis de preço de alta probabilidade e potenciais reversões ou continuações de mercado. Esses níveis-chave servem como base para desenvolver estratégias que maximizem as taxas de risco/recompensa. Traders especialistas utilizam uma combinação desses indicadores técnicos juntamente com outras ferramentas para refinar estratégias de entrada e saída.

> Pontos de articulação: conceito-chave

Os pontos de pivô são uma série de níveis calculados derivados dos preços máximos, mínimos e de fechamento do dia anterior. Esses níveis atuam como uma referência para potenciais pontos de virada ou áreas de momentum de ação de preço. Os pontos de pivô são amplamente usados em negociações intraday para prever o sentimento do mercado, momentum e prováveis direções de preço.

Sobre a teoria básica de Pivot points, Support e Resistance pode ser encontrada em mais detalhes no blog. Clique aqui!

---------------------------------------------------

método #2: Nível avançado || Este material é destinado a uma compreensão abrangente de "padrões". Ele também fornece a melhor solução em casos de pressão de corrente muito forte

---------------------------------------------------
> Explicação do corredor lateral/imagem de tendência na apresentação de slides abaixo:

||Assista a visualizações com imagens em movimento e descrições explicativas. ||Este material é destinado a uma compreensão abrangente de "padrões". Ele também fornece a melhor solução em casos de pressão de corrente muito forte.

Nota: É importante notar que certos comentários podem sugerir que a imagem da onda, que serve para ilustrar o mercado, é excessivamente idealista e não reflete com precisão as complexidades da realidade. Esta observação é verdadeira, particularmente se alguém ainda estiver no estágio Básico (BASIC). Na verdade, o CYBERBOT, em sua orientação, aconselha cada cliente a se abster de ser indevidamente influenciado pela representação gráfica conforme ela aparece. No entanto, é essencial ter sucesso em visualizá-la como uma onda limpa e ordenada. Ao fazer isso, você se tornará adepto de determinar a linha central (equilíbrio) como a linha de referência analítica.

[ Insider ] [Informer] Para membros do CyberBot, ao usar o "CyberBot Project" para negociação real, melhore suas decisões com experiência e reconhecimento de padrões dos principais pares. Os fundamentos e a psicologia de negociação do GPT-4 e do Google AI Gemini dão suporte a ações sábias. Dicas: Aumente seus ganhos utilizando os sinais de gatilho de oito pares de moedas, transmitidos ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana em plataformas como YouTube, Twitch e Kick. Pesquise por "CyberBot 8 Pairs" e selecione a opção "ao vivo"; garantimos treinamento preciso. Com consistência, você pode se tornar um especialista em apenas uma semana. Enviaremos a estratégia com "ReviewPass". [ Redes Neurais ]
Mensagem para compradores/locatários: A loja MQL5.com concede permissão específica a cada comprador ou locatário que pode se tornar um revisor criterioso com avaliações positivas para este produto. Para nossa equipe, isso é inestimável para priorizar nossa capacidade de atender efetivamente às necessidades de informações pessoais de cada comprador ou locatário, bem como facilitar melhorias estratégicas significativas. Cada revisão criteriosa será exclusivamente capaz de "ReviewPass", permitindo que o sistema do programa responda ao mais alto nível de melhoria no futuro. Recomendamos fortemente que você envie uma classificação positiva imediatamente, pois o MQL5.com não fornece esse recurso, o que complica nossa capacidade de diferenciar entre mensagens de clientes e avaliações criteriosas de nossos produtos de treinamento complementares. O mais rápido possível: E obtenha uma garantia de treinamento para obter lucros consistentes com o segredo de estratégias eficazes que são especificamente para clientes CyberBot. Orientação preliminar em vídeo, escolha de acordo com o metatrader do produto: [ Configuração EA CyberBot MT4 ] || [ Configuração EA CyberBot MT5 ] || [ Configuração VR CyberBot MT5 ]

[META DO PORTFÓLIO > 95% Azul] Em 2024, produtos com a fórmula "CyberBot Project" têm a capacidade de atingir uma meta de mais de 95% Azul. Como prova, praticamos atividades de negociação em execução real enquanto treinamos e desenvolvemos o programa, seguindo as etapas do método e estratégia para demonstrar sua capacidade de atingir a meta de mais de 95% Azul. Explore o site |< myfxbook|statement html>| Clique aqui! na conta "CyberBot Project" na coluna "Histórico" de suas transações. [Esta conta real é usada pela equipe entre o desenvolvimento do produto "CyberBot Project" no mercado MQL5. para provar o método de execução de acordo com a fórmula secreta do "CyberBot Project"].


albertoween
80
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

albertoween
80
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
9869
Resposta do desenvolvedor Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2025.02.09 14:35
Gracias, Albertoween, por tu atenta reseña; realmente lo apreciamos. Tu presencia en esta sección de reseñas es valiosa, ya que garantiza que eres un cliente elegible para recibir el apoyo de nuestro equipo con respecto a la estrategia y el método para lograr más del 95 % de azul en tu cartera. Dado que no tenemos tu información como comprador o arrendatario de este producto de mql5.com, solo los clientes de este producto pueden escribir reseñas. Agradecemos tu ayuda para localizarte.
-----
Thank you, Albertoween, for your thoughtful review; we truly appreciate it. Your presence in this review section is valuable, as it ensures that you qualify as a client eligible for our team's support regarding the strategy and method for achieving over 95% blue in your portfolio. Since we do not have your information as a buyer or renter of this product from mql5.com, only clients of this product are permitted to write reviews. We appreciate your assistance in helping us locate you.
-----
Responder ao comentário