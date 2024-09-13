EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

[As of May 08, downloaded by 28 traders] Instructions for use click here!

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Vorschlag: Dieses Produkt ist sorgfältig auf praktische Anwendbarkeit ausgelegt, verzichtet auf theoretische Komplexität und verlässt sich ausschließlich auf das Unterbewusstsein als Beobachtungsreflex. Folglich wird das Gehirn Informationen von Natur aus auf anspruchsvolle Weise erfassen und eine Kultur der persönlichen Verantwortung fördern, die erfolgreiches Handeln fördert. Selbst Anfänger können innerhalb einer Woche konsequenter Anwendung Ergebnisse erzielen, eine Tatsache, die durch eine Demonstration eines Prototyps bestätigt werden kann. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich unverzüglich mit uns in Verbindung zu setzen. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses außergewöhnliche Produkt zu erwerben, das sich als das beste und einzigartigste seiner Kategorie herausstellt. Ein solches Produkt ist auf dem Markt beispiellos, selbst zu einem Premiumpreis, der überwiegend theoretischer Natur ist. Dieses Produkt hat in den Büros professioneller Händler und angesehener Bildungseinrichtungen Empfehlungen erhalten. Die vorteilhafte Nachricht ist, dass Sie es zu einem äußerst günstigen Preis erhalten können, derzeit mit einem Aktionsrabatt von 45 %. Handeln Sie so schnell wie möglich (ASAP).

Diese Produkte sind einzigartig aufgrund der Entwicklung komplexer Algorithmen, die aus Multiindikatorfunktionen für acht Paare, acht Zeitrahmen und acht Schatten abgeleitet wurden. Darüber hinaus gibt es eine robuste und praktische Handelspanel-Assistentenfunktion, die Dutzende von Transaktionen gleichzeitig ermöglicht und aktuelle Anleitungen zu Pivot, Sup123 und Res123 bietet. Darüber hinaus ist ein zusätzlicher EA-Roboter für das Training variabler Einstellungen zwischen MA und RSI enthalten.



All dies ist in einer einzigen Datei zusammengefasst und es wurde nachgewiesen, dass es auf keinem Markt, einschließlich MQL5.com, vergleichbare komplexe Produkte zu so erschwinglichen Preisen gibt wie die für Studenten. Wir präsentieren Produkte, die ihren Beschreibungen zufolge authentisch sind und keines davon ist irreführend. Wir verstehen, dass Sie möglicherweise zuvor durch Präsentationen und Bilder von vielversprechenden Backtests, die auf den ersten Blick nicht sichtbar sind, in die Irre geführt wurden.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [ Products for maximum trading activity at economical prices > are in the series MAX products ] |> MT5 platform is also available, click here !

Unsere Kompetenz als Berater und Coaches beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung. Wir erstellen und entwickeln innovative Produkte, die „out of the box“ sind, um einzelne Trader, vom Anfänger bis zum Profi, ohne verwirrende Theorien zu unterstützen. Alles wird visuell in einem anspruchsvollen WYSIWYG-Format dargestellt, wodurch das Unterbewusstsein trainiert und geschärft wird, um effizienter und verantwortungsvoller zu erkennen und zu handeln. Vertrauenswürdige Produkte vermitteln das Gefühl, direkt von erfahrenen Mastermind-Assistenten gecoacht zu werden.

VERY IMPORTANT NOTE: Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising. We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download. List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] Symbol: GBPUSD T.Frame: H1 T.Profit: 500 S.Loss: 1000 Period: Jan 1, 2024 ~ until now >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [ Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner > Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product > Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here! It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].



F



E



A



T



U



R



E



S



[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features: 8 pairs of symbols together on one screen.

8 Timeframes analysis of popular indicators.

8 Symbols analysis in main chart time ranges.

Automatic horizontal line time period background.

Pivot, Resistance and Support updated daily.

Shawl-shaped trend signals accompany the charts.

"Mastermind Advicer" expert in the right corner.

Choice of 5 Oscillators according to trader needs. Trading Panel Pad Assistant for manual trading.





EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File] [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]

[ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only] [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners

[ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests

[ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only] Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation. Highly recommended if you are experienced enough. >

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

> Die Plattform „CYBERBOT PROJECT“ wurde für Händler geschaffen, die mit außergewöhnlicher Professionalität und Fachkompetenz agieren und sich durch die folgenden Attribute auszeichnen:

- Kann den richtigen Impuls zur richtigen Zeit und am richtigen Ort massiv und effektiv erkennen.



- Jede Aktion ihrer Handelsaktivitäten wird durch solide Daten und verantwortungsvolle Analysen unterstützt.



- Werden Sie ein Experte mit kontinuierlich verfeinerten persönlichen Fähigkeiten und Kompetenz auf Ihrem Gebiet.



- Verstehen Sie die allgemeine Analyse von EA-Robotern, einschließlich der Algorithmen ihrer Ersteller.



- Werden Sie ein erfahrener Analyst und erfahrener Ausführender und erstellen Sie einen EA-Roboter 2MA cross RSI.

> Die Plattform „CYBERBOT PROJECT“ fungiert als 100% Experten-Mastermind in Echtzeit, 24 Stunden am Tag. Ohne Theorie kann vom Anfänger bis zum Senior alles visuell in die Welt des Derivatehandels gemeistert werden.

> Der Vorteil besteht darin, dass hier alle Vorteile für Händler zu beobachten sind. Für diejenigen, die zuvor Enttäuschungen oder finanzielle Verluste mit passiven EAs erlebt haben, empfehlen wir, diese Plattform in Betracht zu ziehen.

C

Y

B

E

R

B

O

T



P

R

O

J

E

C

T Handeln Sie nicht wie ein Spieler, Winner's Secret ist hier [CyberBot-Projekt]. Die gezeigte Plattform ist transparent und ausgereift. Sogar Anfänger können in einer Woche sofort zum Experten werden | Wertvolle und unvergessliche Erfolgserfahrung | Professionell strukturierte Produkte, die Sie darauf vorbereiten, ein großartiger Analyst und erfahrener Händler zu werden, um finanzielle Freiheit zu erreichen | Die beste Wahl ist hier ‼ Wir stellen vor: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Forex Crypto Trading mit 8 Paaren, 8 Zeitrahmen und 8 Schatten in einem Diagramm. Dies ist ein raffiniert gestaltetes Expert Advisor [EA]-Programm mit „Out-of-the-Box“-Kapazität. Es hat eine vollständige Plattform erstellt, die Robot EA, Trade Panel Pad und Multi-Indikatoren enthält, die nahtlos in eine Datei integriert sind. Die Kombination dieser Funktionen in einer Plattform macht es zu einem leistungsstarken Tool für den versierten Trader, das ernsthafte Handelsvorhaben unterstützt und gleichzeitig als Bildungsinstrument zur Etablierung hochwertigerer Handelspraktiken dient. Es ist als wertvolles Gut konzipiert, das für erfahrene Trader, Introducing Brokers (IB) und Futures-Unternehmen als Werbemittel unverzichtbar ist, indem es die Marke in das Produkt einbettet, während es gleichzeitig den Umsatz steigert und Kunden befähigt, selbstbewusster zu werden und sich aktiver an Transaktionen zu beteiligen. Unser Programm hat sich als wirksam erwiesen, um Fähigkeiten deutlich zu verbessern, unterstützt durch jahrelange Forschung und Entwicklung in Beratung und Ausbildung. Durch intensive MQL4- und MQL5-Programmierung gehen wir auf die grundlegenden Bedürfnisse von Kapitalmarkthändlern ein. Unser Ansatz konzentriert sich auf 100 % praktisches Training, eliminiert langweilige Theorie und trainiert das Unterbewusstsein für reflexive Kompetenz. Dadurch werden zuvor mehrdeutige Wahrnehmungen in eine klare, analysierbare und sichere Realität in Geschäftsaktivitäten umgewandelt.



Berater: Verbessern Sie Ihre Handelseffizienz und -wirksamkeit mit visueller Anleitung und Live-Funktionsanalyse „What You See Is What You Get“ (WYSIWYG), die eine Handelsausführung in Echtzeit mit unerschütterlichem Vertrauen in jede getroffene Entscheidung ermöglicht. Die Benutzerfreundlichkeit dieses Tools hat einen schnellen Übergang zum erfahrenen Analysten ermöglicht und es einzelnen Händlern ermöglicht, mit der Finesse eines erfahrenen professionellen Händlers zu arbeiten. Ab der Analysephase waren Dutzende aktiver Signale für 8 Paare, 8 Zeitrahmen und 8 Schatten gleichzeitig verfügbar, einschließlich Pivot-Resistance-Support-Linien, die jeden Tag automatisch aktiv in das Diagramm für jedes Paar einbezogen werden. Die Ausführungsphase wird mit der einfachen schnellen Verschiebung von Auftragswerten, Stop-Loss und Take-Profit für 8 Paare gleichzeitig fortgesetzt, indem Sie einfach die Linie auf dem Diagramm verschieben, sodass Sie sich mehr darauf konzentrieren können, sie an der gewünschten Stelle zu platzieren. Für EA-Hersteller wurden variable Einstellungstests und Backtestfunktionen für Cross-MA und RSI bereitgestellt.



Dieses Produkt bietet leistungsstarke Funktionen, die sowohl den Anforderungen von Anfängern als auch von Tradern gerecht werden, die auf ein höheres Expertenniveau aufsteigen. Benutzer haben schnell erhebliche Verbesserungen ihrer Fähigkeiten erzielt; in nur einer Woche können Einzelpersonen ihre Fähigkeiten erheblich verbessern. Wie ist das möglich? Seien Sie versichert, dies wurde durch die positiven Ergebnisse seiner Benutzer bewiesen und getestet. Es ist sehr einfach zu bedienen und verlässt sich zu 100 % auf die Fähigkeit des Unterbewusstseins, es bei jeder Jackpot-Gelegenheit in eine Reflexhandlung zu verarbeiten. Es kann als Scalping-Strategie verwendet werden, wenn ein Umkehrmomentum auftritt, sowie als langfristige Strategie, wenn Trendbedingungen vorliegen. In den Kapiteln unter dieser Beschreibung stellen wir auch genaue Szenarien und Strategien vor, um das beste Momentum für sicherere und sicherere Handelsaktivitäten zu erreichen. Die gute Nachricht ist, dass Sie dieses einzigartige Komplettprodukt gefunden haben; wir garantieren, dass es kein anderes so leistungsstarkes Produkt gibt, auch wenn der Preis viel höher ist. C

Y

B

E

R

B

O

T



P

R

O

J

E

C

T





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ So verwenden Sie die Strategie für die Produkte des „CyberBot-Projekts“ --------------------------------------------------- Methode Nr. 1: Pivot Points-Methode, Unterstützungs- und Widerstandsstrategie mit Buy Limit- und Sell Limit-Orders ---------------------------------------------------

Das Produkt wurde gründlich auf seine Anwendung mit der Pivot Points-Methode und der Support- und Resistance-Strategie getestet. Durch die Platzierung von Limit-Orders auf Level drei und einem Take Profit (TP) auf mindestens Level zwei erweist sich dieses Tool als unschätzbar wertvoll für die tägliche Verwaltung mehrerer Orders. Es ist jedoch unerlässlich, über zusätzliche Fähigkeiten zu verfügen, einschließlich eines grundlegenden Verständnisses des Marktes, wenn Stop-Loss-Einstellungen (SL) festgelegt und Zusatzorders in einer Entfernung von mehr als Level drei platziert werden, um dauerhaft erhebliche Gewinne zu erzielen. Schritt 1: [BACKTEST] Coaching zur Beobachtung der Pivot Sup123 Res123-Position mithilfe der Funktion „Strategietester“, die jeden Tag entsprechend dem zu handelnden Zielpaar angezeigt wird, bessere Musterkonsistenz.

Schritt 2: [INSTRUMENT] Üben Sie auf dem Panel im Trade Assistant, ziehen Sie per Drag & Drop das Paardiagramm auf Ebene 3 für Limit-Orders und TP-Positionen auf Ebene 2 für konservative, wenn auch aggressive, auf ein niedrigeres Niveau.

Schritt 3: Beherrschen Sie die grundlegenden Informationen der Welt, die derzeit heiß sind, wie Krieg usw.; Um mit Multi-Limit-Orders und weiteren Positionen größere Gewinne zu erzielen. Dies erfordert Geschick und Erfahrung.

Schritt 4: Sie können viele Limit-Orders für mehrere Paare platzieren. Vergessen Sie jedoch nicht, die Position entsprechend den Bedingungen des nächsten Tages nach dem Pivot-Punkt, dem neuesten Sup123 Res123, anzupassen.

Schritt 5: Diese Strategie ist wie das Ausbreiten einer Position der Hoffnung, die ein geringeres Risiko birgt als das direkte Ausführen einer offenen Position. Wenn das Glück kommt, kann dieses Hook-Tool sicherer und sicherer Gewinne erzielen. Hier ist eine detaillierte Beschreibung und Ausführungsstrategie für den Derivatehandel unter Verwendung von Pivot-Punkten, Unterstützung und Widerstand, basierend auf technischer Analyse, ausgerichtet auf fortgeschrittene Händler: > Übersicht

Im fortgeschrittenen Derivatehandel ist die Verwendung von Pivot-Punkten, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus unerlässlich, um Preisniveaus mit hoher Wahrscheinlichkeit und potenzielle Marktumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Diese Schlüsselniveaus dienen als Grundlage für die Entwicklung von Strategien, die das Risiko-Ertrags-Verhältnis maximieren. Erfahrene Händler verwenden eine Kombination dieser technischen Indikatoren zusammen mit anderen Tools, um Ein- und Ausstiegsstrategien zu verfeinern. > Pivotpunkte: Schlüsselkonzept Pivot-Punkte sind eine Reihe berechneter Niveaus, die aus den Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen des Vortages abgeleitet werden. Diese Niveaus dienen als Referenz für potenzielle Wendepunkte oder Bereiche mit Kursdynamik. Pivot-Punkte werden im Intraday-Handel häufig verwendet, um Marktstimmung, Dynamik und wahrscheinliche Kursrichtungen vorherzusagen.

Klicken Sie hier! Über die grundlegende Theorie der Pivot-Punkte, Unterstützung und Widerstand können Sie im Blog ausführlicher lesen. --------------------------------------------------- Methode Nr. 2: Fortgeschrittenes Niveau || Dieses Material ist für ein umfassendes Verständnis von „Mustern“ gedacht. Es bietet auch die beste Lösung bei sehr starkem Strömungsdruck ---------------------------------------------------

> Erklärung des Seitwärtskorridor-/Trendbildes in der folgenden Diashow:

||Sehen Sie sich Visualisierungen mit bewegten Bildern und erklärenden Beschreibungen an. ||Dieses Material dient einem umfassenden Verständnis von „Mustern“. Es bietet auch die beste Lösung bei sehr starkem Strömungsdruck.

S

u

p

p

o

r

t

Hinweis: Es ist wichtig zu beachten, dass bestimmte Kommentare darauf hinweisen können, dass das Wellenbild, das zur Veranschaulichung des Marktes dient, zu idealistisch ist und die Komplexität der Realität nicht genau widerspiegelt. Diese Beobachtung gilt insbesondere, wenn man sich noch in der Grundphase (BASIC) befindet. Tatsächlich rät CYBERBOT in seiner Anleitung jedem Kunden, sich nicht übermäßig von der grafischen Darstellung beeinflussen zu lassen, wie sie erscheint. Dennoch ist es wichtig, dass es gelingt, sie als saubere und geordnete Welle zu visualisieren. Auf diese Weise werden Sie geschickt darin, die Mittellinie (Balance) als analytische Referenzlinie zu bestimmen.



[ Insider ] [ Informer ] Für CyberBot-Mitglieder: Wenn Sie das „CyberBot-Projekt“ für echtes Trading verwenden, verbessern Sie Ihre Entscheidungen mit Erfahrung und Mustererkennung der wichtigsten Währungspaare. Die Grundlagen und die Handelspsychologie von GPT-4 und Google AI Gemini unterstützen kluges Handeln. Tipps: Steigern Sie Ihre Gewinne, indem Sie die Triggersignale von acht Währungspaaren nutzen, die rund um die Uhr live auf Plattformen wie YouTube, Twitch und Kick übertragen werden. Suchen Sie nach „CyberBot 8 Pairs“ und wählen Sie die Option „Live“. Wir garantieren präzises Coaching. Mit Beständigkeit können Sie in nur einer Woche zum Experten werden. Wir senden Ihnen die Strategie mit „ReviewPass“. [ Neuronale Netzwerke ] S

u

p

p

o

r

t



Nachricht für Käufer/Mieter: Der MQL5.com-Store erteilt jedem Käufer oder Mieter ausdrücklich die Erlaubnis, ein kritischer Rezensent mit positiven Bewertungen für dieses Produkt zu werden. Für unser Team ist dies von unschätzbarem Wert, da es unsere Fähigkeit priorisiert, die persönlichen Informationsbedürfnisse jedes Käufers oder Mieters effektiv zu erfüllen und bedeutende strategische Verbesserungen zu ermöglichen. Jede kritische Bewertung kann einzigartig „ReviewPass“ sein, wodurch das Programmsystem in Zukunft auf höchstem Niveau auf Verbesserungen reagieren kann. Wir empfehlen Ihnen dringend, umgehend eine positive Bewertung abzugeben, da MQL5.com diese Funktion nicht bietet, was unsere Fähigkeit erschwert, zwischen Nachrichten von Kunden und kritischen Bewertungen unserer kostenlosen Schulungsprodukte zu unterscheiden. ASAP: Und erhalten Sie eine Coaching-Garantie, um mit dem Geheimnis effektiver Strategien, die speziell für CyberBot-Kunden bestimmt sind, konstante Gewinne zu erzielen. Vorläufige Videoanleitung, wählen Sie entsprechend dem Produkt-Metatrader: [ Setup EA CyberBot MT4 ] || [ Setup EA CyberBot MT5 ] || [ Setup VR CyberBot MT5 ]