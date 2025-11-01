HOT Predator IQ7

HOT Predator IQ7 – Ticarette Akıllı Avcı

Ücretsiz Sürüm – Premium'a Geçmeden Önce İçgüdülerinizi Keşfedin

Uygun Fiyatlı Güç. Üstün Zeka. Denemek %100 Ücretsiz.

"HOT Quantum IQ7 8 Sembolleri" {/market/product/153368} ve "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" { /market/product/153369} ürünlerinde premium sürümü gördüyseniz
Bu ücretsiz sürüm, tam profesyonel pakete yükseltmeden önce görsel pazar avcılığı sanatını keşfetmenize, öğrenmenize ve ustalaşmanıza olanak sağlamak için yaratılmış bir başlangıç deneyimidir .

------------------------------------------------------------------------------------------

Kavram

HOT Predator IQ7 sadece bir göstergeden daha fazlasıdır; profesyoneller gibi düşünmek, görmek ve hareket etmek isteyen yatırımcılar için tasarlanmış görsel bir işlem analizcisidir .
Her bir parçası piyasayı görsel olarak net, hızlı ve kesin bir şekilde anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu sürüm, özellikle yeni kullanıcılara Predator Sisteminin nasıl çalıştığına dair birinci elden deneyim kazandırmak için tasarlanmıştır:

  • Gerçek piyasa verileriyle geriye dönük test uygulaması yapın

  • Zamanlama duygunuzu hassaslaştırın

  • Kendi tercih ettiğiniz çiftleri/sembolleri ve zaman dilimlerini seçmeyi öğrenin

  • Analitik yaklaşımınıza güvenin

Karmaşık formüller yok, sadece WYSIWYG görselleştirmesi : Ne görüyorsanız onu elde edersiniz.
Mantığı görün. Analizinizi sürükleyin. Fikirlerinizi hayata geçirin.

------------------------------------------------------------------------------------------

Temel Özellikler

  • 8 Favori Çift – Ayrıntılı zaman dilimi raporlarıyla otomatik izleme.

  • Günlük Pivot Noktaları ve Destek/Direnç – Daha keskin analiz için yeni veriler.

  • Çoklu Çift Senkronizasyonu – Semboller arasındaki ilişkiyi anında tespit edin.

  • Akıllı Sürükle ve Bırak İşlem Paneli – Parmaklarınızın ucunda basitleştirilmiş manuel kontrol.

  • Görsel Tanıtım Modu – Predator'ın gerçek görsel zekasını keşfedin.

  • Sadece Sanal Hesap (Demo Güvenli) – Öğrenmek, denemek ve kendi kendine test etmek için idealdir.

------------------------------------------------------------------------------------------

Kimler İçin?

  • Finansal risk almadan pratik yapmak ve geriye dönük test yapmak isteyen yatırımcılar.

  • Çift ve zaman dilimi seçiminde hassasiyeti artırmak isteyen profesyoneller.

  • Premium sürümü satın almadan önce Predator ekosistemini deneyimlemek isteyen yeni kullanıcılar.

En iyi deneyim için yüksek performanslı bir bilgisayar ve Full HD (1920x1080) ekran öneririz.

------------------------------------------------------------------------------------------

Bu Ücretsiz Sürüm Neden Var?

Bu ücretsiz sürüm bir eğitim ve hazırlık platformu olarak oluşturuldu —
Yatırımcıların tam premium sürüme geçmeden önce bağımsız testler yoluyla doğruluk, güven ve içgörü geliştirmelerine yardımcı olmak.

Yolculuğunuz burada başlıyor: içgüdülerinizi keskinleştirin, özgürce keşfedin ve akıllı ticaretin nasıl hissettirmesi gerektiğini keşfedin.

------------------------------------------------------------------------------------------

Avınızın Kontrolünü Ele Alın

Başkalarının şansına güvenmeyi bırakın.
HOT Predator IQ7'nin görsel gücüyle öğrenin, analiz edin ve kendi içgüdülerinize göre hareket edin.

Kurulumdan sonra bize mesaj göndermekten çekinmeyin; destek ekibimiz ilk Predator deneyiminizden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size adım adım rehberlik edecektir.

------------------------------------------------------------------------------------------

HOT Predator IQ7 – Ücretsiz Sürüm
Gözlerinizi eğitin. İçgüdülerinizi keskinleştirin.
Kendi finansal başarınızın avcısı olun.

Dikkat: CyberBot üyeleri, "ThinkBot IQ7"yi gerçek işlemler için kullanırken, kararlarınızı ana paritelerin deneyim ve örüntü tanıma özellikleriyle geliştirin. GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai ve Google AI Gemini'nin temelleri ve işlem psikolojisi akıllıca eylemlere destek olur. --- Eğer bir sorunla karşılaşırsanız veya program işlevlerine uygun şekilde çalışamıyorsa, metatrader'ınızın aşağıdaki şekilde onay verdiğinden emin olun:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www.mql5.com/ru/users/BATIK

