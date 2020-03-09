AI Stardust GOLD Farm Project

Ürün Özeti

Ürün Açıklaması

Alım satım işlemleri genellikle belirsizlik alanı olarak algılanır; kimileri bunu meşru bir iş fırsatı olarak görürken, diğerleri gizli bir kumar olarak değerlendirir. Ancak gerçek şu ki, piyasa katılımcılarının yalnızca küçük bir kısmı hayatta kalmayı ve istikrarlı karlar elde etmeyi başarır. Ai Stardust, insan içgörüsünü yapay zeka ile birleştiren çığır açan bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Algoritma analisti ve yazılım geliştirici olarak yapay zekanın %50 katkısıyla , gerçekten de mükemmel bir ürün ortaya çıkıyor. kutudan çıkar çıkmaz ve geleneksel Uzman Danışmanların sınırlamalarının çok ötesinde.

ALTIN ÇİFTLİĞİ Bu sadece bir EA (Kurumsal Danışman) değil; minyatür bir fon yönetim şirketi gibi işlev görecek şekilde tasarlanmış bir sistemdir. 10 bağımsız hesap Eş zamanlı olarak çalışan her hesap, kendine özgü stratejisiyle profesyonel bir yatırımcı gibi hareket eder, ancak collectively olarak çeşitlendirilmiş bir portföy oluştururlar. Bu yapı, riski birden fazla işlem yoluna dağıtarak, tek bir makineye güvenmeye kıyasla altın fırsatları yakalama olasılığını önemli ölçüde artırır.

GOLD FARM'ın gerçek gücü, üretim yapabilme yeteneğinde yatmaktadır. büyük olasılıklar Paralel işlemler yoluyla. Ne kadar çok hesap çalışır durumda olursa, son derece değişken piyasa koşullarında bile kesin giriş noktalarını belirleme şansı o kadar artar. Bu yaklaşım sadece kar potansiyelini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yatırımcının kayıpları yolculuğun bir parçası olarak kabul etme ve toparlanmaya hazır olma disiplinini de geliştirir.

Yapay zekâ bu projede çok önemli bir rol oynuyor. Sadece bir veri işlemcisi değil, aynı zamanda insan yatırımcıların asla hayal edemeyeceği stratejiler üretebilen bir yazılım yaratıcısıdır. Küresel finansal verilerden ve uyarlanabilir modellemeden yararlanarak, yapay zekâ GOLD FARM içindeki her hesabın benzersiz özellikler taşımasını sağlayarak çeşitlendirmeyi gerçekten etkili ve sağlam hale getiriyor.

