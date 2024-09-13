EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
- Эксперты
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- Версия: 25.95
- Обновлено: 27 октября 2025
- Активации: 20
[As of May 08, downloaded by 28 traders] Instructions for use click here!
Эти продукты уникальны благодаря разработке сложных алгоритмов, полученных из функций мультииндикатора для восьми пар, восьми таймфреймов и восьми теней. Кроме того, есть надежная и практичная функция помощника торговой панели, которая облегчает десятки транзакций одновременно, предоставляя актуальные рекомендации по Pivot, Sup123 и Res123. Кроме того, включен дополнительный EA-Robot для обучения настройке переменных между MA и RSI.
Все это упаковано в один файл, и было продемонстрировано, что ни на одном рынке, включая MQL5.com, не существует сопоставимых сложных продуктов по ценам, которые предлагаются студентам. Мы представляем продукты, которые являются подлинными согласно их описаниям, и ни один из них не вводит в заблуждение. Мы понимаем, что ранее вы могли быть введены в заблуждение презентациями и изображениями многообещающих бэктестов, которые не видны изначально.
EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [ Products for maximum trading activity at economical prices > are in the series MAX products ] |> MT5 platform is also available, click here !
Наша компетентность как консультантов и тренеров исходит из десятилетий опыта. Мы создаем и разрабатываем «из коробки», передовые продукты для поддержки индивидуальных трейдеров, от новичков до профессионалов, без запутанных теорий. Все отображается визуально в сложном формате WYSIWYG, обучая и оттачивая подсознание, чтобы распознавать и совершать сделки более умело и ответственно. Надежные продукты ощущаются как будто вас обучают непосредственно эксперты-помощники.
VERY IMPORTANT NOTE:
Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.
We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.
List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK
Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing
Backtest Settings [Strategy Tester]
Symbol: GBPUSD
T.Frame: H1
T.Profit: 500
S.Loss: 1000Period: Jan 1, 2024 ~ until now >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]
Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner
> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product
> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here!
It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].
ABOUT "CyberBot Project"
> Платформа «CYBERBOT PROJECT» создана для трейдеров, которые работают с исключительным профессионализмом и опытом, характеризующимся следующими характеристиками:
- - Может обнаружить нужный импульс в нужное время и место массово + эффективно.
- - Каждое действие в их торговой деятельности подкреплено надежными данными и ответственным анализом.
- - Станьте экспертом с постоянно оттачиваемыми личными навыками и компетентностью в своей области.
- - Понимать общий анализ EA-роботов, включая алгоритмы их создателей.
- - Станьте экспертом-аналитиком и экспертом-исполнителем и сможете создать советника-робота 2MA cross RSI.
> Платформа "CYBERBOT PROJECT" функционирует как 100% экспертный вдохновитель в режиме реального времени, 24 часа в сутки. Без теории, все может быть освоено визуально от новичков до старших в мире деривативного бизнеса.
> Преимущество в том, что все преимущества, доступные трейдерам, можно наблюдать здесь. Для тех, кто ранее испытывал разочарование или финансовые потери с пассивными советниками, мы рекомендуем рассмотреть эту платформу.
Не торгуйте как игрок, Winner's Secret здесь [Проект CyberBot] Показанная платформа прозрачна и сложна. Даже новички могут мгновенно стать экспертами за неделю | Ценный и незабываемый успешный опыт | Профессионально структурированные продукты, которые подготовят вас к тому, чтобы стать отличным аналитиком и экспертом-трейдером для достижения успеха в финансовой свободе | Лучший выбор здесь ‼
Представляем: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Forex Crypto Trading с 8 парами, 8 таймфреймами и 8 тенями на одном графике. Это тщательно разработанная программа Expert Advisor [EA] с возможностями «из коробки». Она создала полную платформу, содержащую Robot EA, Trade Panel Pad и Multi-Indicators, бесшовно интегрированные в один файл. Объединение этих функций на одной платформе делает ее мощным инструментом для опытного трейдера, обслуживающим серьезные торговые начинания, а также выступающим в качестве образовательного инструмента для установления более качественных торговых практик. Она разработана как ценный актив, который необходим опытным трейдерам, представляющим брокерам (IB) и фьючерсным компаниям в качестве рекламного инструмента путем внедрения бренда в продукт, одновременно увеличивая оборот и предоставляя клиентам возможность стать более уверенными и активно участвовать в транзакциях самостоятельно.
Наша программа доказала свою эффективность в значительном улучшении навыков, подкрепленных годами исследований и разработок в сфере консалтинга и образования. Благодаря интенсивному программированию MQL4 и MQL5 мы удовлетворяем фундаментальные потребности трейдеров на рынке капитала. Наш подход фокусируется на 100% практическом обучении, исключая утомительную теорию и тренируя подсознание для рефлексивного мастерства. Это преобразует ранее неоднозначные восприятия в ясную, анализируемую и безопасную реальность в деловой активности.
Как использовать стратегию на продуктах «CyberBot Project»
Метод №1: Метод точек разворота, стратегия поддержки и сопротивления с лимитными ордерами на покупку и продажу
Продукт был тщательно протестирован для применения с методом Pivot Points и стратегией Support and Resistance. Размещая лимитные ордера на уровне три и тейк-профит (TP) как минимум на уровне два, этот инструмент оказывается бесценным для управления несколькими ордерами ежедневно. Однако важно обладать дополнительными навыками, включая базовое понимание рынка, при определении настроек стоп-лосса (SL) и размещении дополнительных ордеров на расстоянии большем, чем уровень три, чтобы добиться последовательной существенной прибыли.
Ниже приведено подробное описание и стратегия исполнения для торговли деривативами с использованием точек разворота, поддержки и сопротивления, основанные на техническом анализе и предназначенные для продвинутых трейдеров:
> Обзор
Точки разворота — это ряд рассчитанных уровней, полученных из максимума, минимума и цен закрытия предыдущего дня. Эти уровни служат ориентиром для потенциальных поворотных точек или областей импульса ценового действия. Точки разворота широко используются в внутридневной торговле для прогнозирования настроений рынка, импульса и вероятных направлений цен.
Подробнее об основной теории точек разворота, поддержки и сопротивления можно узнать в блоге. Нажмите здесь!
Метод №2: Продвинутый уровень || Этот материал предназначен для всестороннего понимания "шаблонов". Он также дает наилучшее решение в случаях очень сильного давления тока
||Посмотрите визуализации с движущимися изображениями и пояснительными описаниями. ||Этот материал предназначен для всестороннего понимания "шаблонов". Он также обеспечивает наилучшее решение в случаях очень сильного давления тока.
Примечание: Важно отметить, что некоторые комментарии могут предполагать, что волновое изображение, которое служит для иллюстрации рынка, является чрезмерно идеалистичным и неточно отражает сложность реальности. Это наблюдение справедливо, особенно если вы все еще находитесь на базовой (BASIC) стадии. Фактически, CYBERBOT в своем руководстве советует каждому клиенту воздержаться от чрезмерного влияния графического представления, как оно появляется. Тем не менее, важно преуспеть в визуализации его как аккуратной и упорядоченной волны. Поступая так, вы станете экспертом в определении центральной линии (баланса) как аналитической опорной линии.
[ Insider ] [ Informer ] Для участников CyberBot, при использовании "CyberBot Project" для реальной торговли, улучшайте свои решения с опытом и распознаванием моделей основных пар. Фундаментальные основы и психология торговли от GPT-4 и Google AI Gemini поддерживают мудрые действия. Советы: Увеличивайте свои выигрыши, используя сигналы запуска восьми валютных пар, транслируемых в прямом эфире 24/7 на таких платформах, как YouTube, Twitch и Kick. Найдите "CyberBot 8 Pairs" и выберите опцию "live"; мы гарантируем точное обучение. При последовательном подходе вы можете стать экспертом всего за неделю. Мы отправим стратегию с помощью "ReviewPass". [ Neural Networks ]
Сообщение для покупателей / арендаторов: Магазин MQL5.com специально предоставляет разрешение каждому покупателю или арендатору, который может стать разборчивым рецензентом с положительными оценками для этого продукта. Для нашей команды это бесценно для расстановки приоритетов нашей способности эффективно удовлетворять потребности в личной информации каждого покупателя или арендатора, а также для содействия значительным стратегическим улучшениям. Каждый разборчивый отзыв будет иметь уникальную возможность «ReviewPass», что позволит системе программы реагировать на самый высокий уровень улучшения в будущем. Мы настоятельно рекомендуем вам отправлять положительную оценку как можно скорее, так как MQL5.com не предоставляет эту функцию, что усложняет нашу способность различать сообщения от клиентов и разборчивые отзывы о наших бесплатных учебных продуктах. КАК МОЖНО СКОРЕЕ: И получите гарантию обучения, чтобы получать постоянную прибыль с секретом эффективных стратегий, которые специально предназначены для клиентов CyberBot. Предварительное видеоруководство, выберите в соответствии с продуктом metatrader: [ Настройка EA CyberBot MT4 ] || [ Настройка EA CyberBot MT5 ] || [ Настройка VR CyberBot MT5 ]
¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!