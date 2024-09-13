EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체 없이 저희에게 연락해 주시기를 강력히 권장합니다. 이 범주에서 최고이자 독특한 이 뛰어난 제품을 구매할 기회를 놓치지 마십시오. 이러한 제품은 주로 이론적 성격의 프리미엄 가격에서도 시장에서 타의 추종을 불허합니다. 이 제품은 전문 트레이더와 저명한 교육 기관의 사무실에서 추천을 받았습니다. 유리한 소식은 현재 45%의 프로모션 할인으로 제공되는 매우 유리한 가격으로 구매할 수 있다는 것입니다. 가능한 한 빨리 (ASAP) 행동하십시오.

이러한 제품은 8쌍, 8개의 타임프레임, 8개의 섀도우에 대한 다중 지표 함수에서 파생된 복잡한 알고리즘의 개발로 인해 독특합니다. 또한 수십 개의 거래를 동시에 용이하게 하는 강력하고 실용적인 거래 패널 보조 기능이 있어 Pivot, Sup123 및 Res123에 대한 최신 지침을 제공합니다. 또한 MA와 RSI 간의 변수 설정 교육을 위한 추가 EA-Robot이 포함되어 있습니다.

이 모든 것이 단일 파일에 패키징되어 있으며 MQL5.com을 포함하여 어떤 시장에서도 학생들에게 제공되는 것만큼 저렴한 가격으로 비교할 수 있는 복잡한 제품이 존재하지 않는다는 것이 입증되었습니다. 우리는 설명에 따라 정품인 제품을 제시하며, 오해의 소지가 있는 제품은 없습니다. 우리는 여러분이 처음에 보이지 않는 유망한 백테스트의 프레젠테이션과 이미지에 의해 이전에 오해를 받았을 수 있다는 것을 알고 있습니다.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot

컨설턴트 및 코치로서의 우리의 역량은 수십 년의 경험에서 나옵니다. 우리는 초보자부터 전문가까지 개별 트레이더를 지원하기 위해 혼란스러운 이론 없이 "상자에서 벗어난" 최첨단 제품을 만들고 개발합니다. 모든 것이 정교한 WYSIWYG 형식으로 시각적으로 표시되어 잠재의식을 훈련하고 연마하여 더 능숙하고 책임감 있게 인식하고 거래할 수 있도록 합니다. 신뢰할 수 있는 제품은 전문 마스터마인드 조수에게 직접 코칭을 받는 것과 같습니다.

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

ABOUT "CyberBot Project" 

> "CYBERBOT PROJECT" 플랫폼은 뛰어난 전문성과 전문 지식으로 운영하는 트레이더를 위해 설립되었으며, 다음과 같은 특성을 특징으로 합니다.

    • - 적절한 시간과 장소에서 적절한 운동량을 대규모로 + 효과적으로 감지할 수 있습니다.
    • - 거래 활동의 모든 활동은 강력한 데이터와 책임 있는 분석에 의해 뒷받침됩니다.
    • - 지속적으로 개인 기술을 연마하고 해당 분야에서 유능한 전문가가 되십시오.
    • - EA 로봇에 대한 일반적인 분석, 특히 로봇 제작자의 알고리즘을 이해합니다.
    • - 전문 분석가이자 전문 실행자가 되어 EA 로봇 2MA 크로스 RSI를 만들어낼 수 있습니다.

> "CYBERBOT PROJECT" 플랫폼은 100% 전문가의 마스터마인드로 실시간으로, 하루 24시간 작동합니다. 이론 없이도 파생상품 사업의 초보자부터 시니어까지 모든 것을 시각적으로 마스터할 수 있습니다.

> 유리한 측면은 트레이더에게 제공되는 모든 혜택을 여기에서 볼 수 있다는 것입니다. 이전에 수동 EA로 인해 실망이나 재정적 손실을 경험한 사람이라면 이 플랫폼을 고려해 보는 것이 좋습니다.

도박꾼처럼 거래하지 마세요, 승자의 비밀이 여기 있습니다 [CyberBot Project] 표시된 플랫폼은 투명하고 정교합니다. 초보자도 일주일 만에 즉시 전문가가 될 수 있습니다 | 귀중하고 잊을 수 없는 성공 경험 | 재정적 자유를 달성하기 위해 훌륭한 분석가와 전문 트레이더가 되도록 준비시키는 전문적으로 구성된 제품 | 최고의 선택이 여기 있습니다 ‼

소개: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] 8개 쌍, 8개 시간대, 8개 그림자가 있는 하나의 차트로 외환 암호화폐 거래. 이것은 "즉시 사용 가능한" 용량을 갖춘 정교하게 설계된 전문가 자문 [EA] 프로그램입니다. Robot EA, Trade Panel Pad, Multi-Indicators가 하나의 파일에 완벽하게 통합된 완전한 플랫폼을 만들었습니다. 이러한 기능을 하나의 플랫폼에 결합하면 정통한 트레이더를 위한 강력한 도구가 되어 진지한 거래 노력을 제공하는 동시에 고품질 거래 관행을 확립하기 위한 교육 도구 역할도 합니다. 숙련된 트레이더, 소개 브로커(IB), 선물 회사에 필수적인 귀중한 자산으로 설계되어 제품에 브랜드를 내장하고 매출을 늘리고 고객이 독립적으로 거래에 더 자신감을 갖고 적극적으로 참여할 수 있도록 하는 홍보 도구로 사용할 수 있습니다.

저희 프로그램은 컨설팅 및 교육 분야에서 수년간의 연구와 개발에 힘입어 기술을 크게 향상시키는 데 효과적임이 입증되었습니다. 집중적인 MQL4 및 MQL5 프로그래밍을 통해 자본 시장 거래자의 기본적인 요구 사항을 해결합니다. 저희의 접근 방식은 100% 실무 교육에 중점을 두고 지루한 이론을 제거하고 잠재 의식을 훈련하여 반성적 능숙성을 갖추도록 합니다. 이를 통해 이전에 모호했던 인식을 비즈니스 활동에서 명확하고 분석 가능하며 안전한 현실로 전환합니다.

어드바이저: 시각적 안내와 실시간 기능 분석인 "What You See Is What You Get"(wysiwyg)을 통해 거래 효율성과 효능을 개선하여 모든 결정에 대한 확고한 확신과 신뢰로 실시간 거래 실행을 가능하게 합니다. 이 도구의 사용하기 쉬운 특성 덕분에 숙련된 분석가가 되는 데 빠르게 전환할 수 있었으며, 개별 트레이더가 노련한 전문 트레이더의 기교로 작업할 수 있는 권한을 부여했습니다. 분석 단계에서 수십 개의 활성 신호가 8개 쌍, 8개 타임프레임, 8개 섀도에 대해 동시에 제공되었으며, 매일 각 쌍의 차트에 자동으로 적극적으로 참여하는 피벗-저항-지원 라인이 포함됩니다. 실행 단계는 차트에서 라인을 이동하기만 하면 8개 쌍에서 주문 값을 빠르게 이동하고, 손절매하고, 이익을 실현하는 것이 용이하여 원하는 위치에 배치하는 데 더 집중할 수 있습니다. EA 메이커의 경우 교차 MA 및 RSI에 대한 변수 설정 테스트 및 백테스트 기능이 제공되었습니다.

이 제품은 주니어 트레이더와 전문가 수준으로 진급하는 트레이더의 요구 사항을 모두 충족하는 강력한 기능을 제공합니다. 사용자는 빠르게 상당한 기술 향상을 달성했습니다. 단 1주일 만에 개인이 자신의 능력을 상당히 향상시킬 수 있습니다. 어떻게 가능할까요? 안심하세요. 이는 사용자의 긍정적인 결과를 통해 입증되고 테스트되었습니다. 작동하기 매우 쉽고 모든 잭팟 기회에서 잠재 의식이 반사적 행동으로 처리하는 능력에 100% 의존합니다. 반전 모멘텀이 발생할 때 스캘핑 전략으로 사용할 수 있으며 추세 조건이 존재할 때 장기 전략으로 사용할 수 있습니다. 이 설명 아래의 장에서 우리는 또한 더 안전하고 확실한 거래 활동을 위한 최상의 모멘텀을 달성하기 위한 정확한 시나리오와 전략을 제시합니다. 좋은 소식은 여러분이 이 독특한 완전한 제품을 찾았다는 것입니다. 가격이 훨씬 더 높더라도 이것만큼 강력한 다른 제품은 없다고 보장합니다.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"CyberBot Project" 제품에 전략을 사용하는 방법

--------------------------------------

방법 #1: 피벗 포인트 방법, 매수 제한 및 매도 제한 주문을 통한 지원 및 저항 전략

--------------------------------------

이 제품은 피벗 포인트 방식과 지원 및 저항 전략에 적용하기 위해 엄격하게 테스트되었습니다. 레벨 3에서 제한 주문을 하고 최소 레벨 2에서 이익 실현(TP)을 함으로써 이 도구는 매일 여러 주문을 관리하는 데 매우 귀중한 것으로 입증되었습니다. 그러나 손절매(SL) 설정을 결정하고 레벨 3보다 더 먼 거리에서 보충 주문을 하여 지속적으로 상당한 이익을 얻을 때 시장에 대한 기본 이해를 포함한 추가 기술을 보유하는 것이 필수적입니다.

  • 1단계: [백테스트] 매일 거래 대상 페어에 따라 표시되는 "전략 테스터" 기능을 사용하여 Pivot Sup123 Res123 포지션을 관찰하기 위한 코칭, 더 나은 패턴 일관성.
  • 2단계: [계산 도구] Trade Assistant 패널에서 연습하고, 제한 주문의 경우 레벨 3에서 페어 차트를 끌어서 놓고, 보수적인 경우 레벨 2에서 TP 포지션을 끌어서 놓습니다. 공격적인 경우 더 작은 수준으로 끌어다 놓습니다.
  • 3단계: 전쟁 등과 같은 현재 뜨거운 세계의 기본 정보를 마스터합니다. 다중 제한 주문으로 더 큰 수익을 얻으려면 추가 포지션이 필요합니다. 기술과 경험이 필요합니다.
  • 4단계: 여러 쌍에 대해 많은 제한 주문을 할 수 있습니다. 하지만 피벗 포인트 다음 날의 상황에 따라 최신 Sup123 Res123의 위치를 조정하는 것을 잊지 마세요.
  • 5단계: 이 전략은 오픈 포지션을 직접 실행하는 것보다 위험이 적은 희망 포지션을 퍼뜨리는 것과 같습니다. 운이 온다면 이 후크 도구는 더 확실하고 안전하게 수익을 낼 수 있습니다.

다음은 기술적 분석을 기반으로 피벗 포인트, 지지선, 저항선을 활용한 파생상품 거래에 대한 자세한 설명과 실행 전략으로, 고급 트레이더를 대상으로 합니다.

> 개요
고급 파생상품 거래에서 피벗 포인트, 지지선, 저항선 수준을 사용하는 것은 높은 확률의 가격 수준과 잠재적인 시장 반전 또는 지속을 식별하는 데 필수적입니다. 이러한 핵심 수준은 위험/보상 비율을 극대화하는 전략을 개발하는 기초가 됩니다. 전문 트레이더는 이러한 기술 지표와 다른 도구를 결합하여 진입 및 종료 전략을 개선합니다.

> 피벗 포인트: 핵심 개념

피벗 포인트는 전날의 고가, 저가, 종가에서 파생된 일련의 계산된 레벨입니다. 이러한 레벨은 잠재적인 전환점 또는 가격 액션 모멘텀 영역에 대한 참조 역할을 합니다. 피벗 포인트는 일중 거래에서 시장 심리, 모멘텀 및 가능한 가격 방향을 예측하는 데 널리 사용됩니다.

피벗 포인트, 지지 및 저항의 기본 이론에 대한 자세한 내용은 블로그에서 확인할 수 있습니다. 여기를 클릭하세요!

--------------------------------------

방법 #2: 고급 수준 || 이 자료는 "패턴"에 대한 포괄적 이해를 목적으로 합니다. 또한 매우 강한 전류 압력의 경우 최상의 솔루션을 제공합니다.

--------------------------------------
> 아래 슬라이드 쇼의 측면 복도/추세 이미지에 대한 설명:

||움직이는 이미지와 설명적 설명이 있는 시각화를 시청하세요. ||이 자료는 "패턴"에 대한 포괄적 이해를 목적으로 합니다. 또한 매우 강한 전류 압력의 경우 최상의 솔루션을 제공합니다.

참고: 특정 의견에서는 시장을 설명하는 데 사용되는 파동 이미지가 지나치게 이상주의적이며 현실의 복잡성을 정확하게 반영하지 못한다고 제안할 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이러한 관찰은 특히 아직 기본(BASIC) 단계에 있는 경우 사실입니다. 사실, CYBERBOT은 가이드에서 각 클라이언트에게 그래픽 표현이 나타나는 대로 부당하게 영향을 받지 않도록 조언합니다. 그럼에도 불구하고 이를 깔끔하고 질서 있는 파동으로 시각화하는 데 성공하는 것이 필수적입니다. 그렇게 하면 분석적 참조선으로 중심선(밸런스)을 결정하는 데 능숙해질 것입니다.

[Insider] [Informer] CyberBot 회원의 경우 실제 거래를 위해 "CyberBot Project"를 사용할 때 주요 쌍의 경험과 패턴 인식으로 의사 결정을 강화하세요. GPT-4와 Google AI Gemini의 기본 및 거래 심리학은 현명한 행동을 지원합니다. 팁: YouTube, Twitch, Kick과 같은 플랫폼에서 24/7로 생중계되는 8개 통화 쌍의 트리거 신호를 활용하여 수익을 늘리세요. "CyberBot 8 Pairs"를 검색하고 '라이브' 옵션을 선택하세요. 정확한 코칭을 보장합니다. 일관성을 유지하면 단 1주일 만에 전문가가 될 수 있습니다. "ReviewPass"로 전략을 보내드리겠습니다. [신경망]
구매자/임차인을 위한 메시지: MQL5.com 스토어는 각 구매자 또는 임차인에게 이 제품에 대한 긍정적인 평가를 통해 분별력 있는 리뷰어가 될 수 있는 권한을 특별히 부여합니다. 저희 팀에게 이는 각 구매자 또는 임차인의 개인 정보 요구 사항을 효과적으로 해결하는 능력을 우선시하고 중요한 전략적 개선을 용이하게 하는 데 매우 중요합니다. 각 분별력 있는 리뷰는 "ReviewPass"를 고유하게 수행할 수 있어 프로그램 시스템이 향후 최고 수준의 개선에 대응할 수 있습니다. MQL5.com은 이 기능을 제공하지 않으므로 클라이언트의 메시지와 무료 교육 제품에 대한 분별력 있는 리뷰를 구별하는 능력을 복잡하게 만들기 때문에 긍정적인 평가를 즉시 제출하는 것이 좋습니다. 최대한 빨리: CyberBot 클라이언트를 위한 효과적인 전략의 비결로 일관된 수익을 얻을 수 있는 코칭을 보장합니다. 예비 비디오 가이드, 제품 메타트레이더에 따라 선택하세요: [ EA CyberBot MT4 설정 ] || [ EA CyberBot MT5 설정 ] || [ VR CyberBot MT5 설정 ]

[PORTFOLIO 목표 > 95% Blue] 2024년에 "CyberBot Project" 공식이 있는 제품은 95% 이상의 Blue 목표를 달성할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 증거로서, 우리는 방법과 전략의 단계를 따라 프로그램을 코칭하고 개발하는 동안 실제 실행에서 거래 활동을 연습하여 95% 이상의 Blue 목표에 도달할 수 있는 역량을 입증합니다. 거래의 "History" 열에 있는 "CyberBot Project" 계정에 대한 |< myfxbook|statement html>| 여기를 클릭하세요! 웹사이트를 탐색해 보세요. [이 실제 계정은 MQL5 시장에서 "CyberBot Project" 제품 개발 사이에 있는 팀에서 "CyberBot Project"의 비밀 공식에 따른 실행 방법을 증명하는 데 사용됩니다.]
리뷰 1
albertoween
80
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

GaMBLeRs
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
GaMBLeRs – 계좌의 기하급수적 성장을 위한 스마트 트레이딩 머신 [   퀀텀 트레이딩 머신]   D   I   S   C   R     I   P   T   I  0  N   GaMBLeRs는 금융 시장에서의 성공을 위해서는 용기, 위험 감수, 그리고 체계적인 전략이 필요하다는 것을 이해하는, 강한 정신력을 가진 트레이더를 위해 설계된 전문가용 도구(EA)입니다. 이 제품은 인공지능, 대화형 패널, 그리고 자동 거래 시스템을 결합하여 계좌 잔고를 기하급수적으로 늘릴 수 있는 기회를 제공합니다. 주요 특징: 스마트 코어 및 고급 프로세서   : 확률 및 통계 원리를 사용하여 계정을 최적화하도록 자동으로 작동합니다. 기기 복제   : 시간 차이를 두고 여러 계정에서 활성화하여 성공 확률을 높이세요. 실시간 수동 제어   : 드래그 앤 드롭 기능으로 위치를 즉시 조정하거나 변경할 수 있습니다. 대화형 패널   : 수익성 있는 거래를 강화하기
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 We are looking for       숙련된 사냥꾼       정복할 준비가 되었습니다       프레데터 IQ7       — 요청에 따라 세심하게 설계된 고급 시각적 거래 분석기       전 세계의 전문 트레이더   . 에 의해 구동       즉시 사용 가능한 탐색기 도구인   Predator IQ7은 강력할 뿐만 아니라       직관적이고 중독성이 있다       당신의 분석적 본능에 따라. 모든 기능을 말로 설명하기는 어렵습니다. 이 제품은   심층적인 연구를   통해 "시장 탐색"이라는 자연스러운 감각을 강화하도록 설계되었습니다. "모든 것이   WYSIWYG 시각적 형식   으로 표시되어 지루한 이론을 제거합니다.   보고, 끌어서, 실행하기만 하면 됩니다! Predator IQ7은   이미 시장 행동을 이해   하고   MetaTrader 4/5를   적극적으로 사용하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 높은
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
지표
HiLoTren IQ7 — 스마트 시장 경계 및 피벗 매핑 AI 정밀도로 거래 수준을 정의하세요. HiLoTren IQ7은   피벗 포인트   ,   저항(R1~R3)   ,   지지(S1~S3)   구역을 차트에 자동으로 표시하는 지능형   피벗 기반 지표   입니다. 시장 경계, 반전 구역, 추세 지속 수준을   식별하기 위한 명확한 시각적 프레임워크를 제공하며, 이는 모두 실시간으로 계산됩니다. 주요 특징 자동 피벗 엔진   - 일일 피벗과 R/S 레벨을 즉시 계산합니다. 동적 존 시각화   - 존 컬러링이 적용된 적응형 지지/저항선. 모든 기호에서 작동합니다   . 외환, 금, 암호화폐 및 지수가 지원됩니다. 플러그 앤 플레이 설정   - 구성이 필요 없는 간편함. 제한 및 정지 주문에 적합   - 가격이 반응하기 전에 높은 확률의 진입 구역을 시각화합니다. IQ7 거래 생태계의 일부 Combine HiLoTren IQ7 with: OSC HiLoTren IQ7   — t
HOT Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
HOT Predator IQ7 – 트레이딩의 스마트 헌터 무료 버전 – 프리미엄으로 전환하기 전에 본능을 발견하세요 저렴한 성능. 프리미엄 인텔리전스. 100% 무료 체험. "HOT Quantum IQ7 8 Symbols" {/market/product/153368} 및 "EA Quantum IQ7 ALL in ONE" {   /market/product/153369}   에서   프리미엄 버전을   보셨다면 이   무료 버전은   시각적 시장 탐색 기술을 탐색하고, 배우고, 완전히 익힌 후 전문가용 정식 제품군으로 업그레이드할 수 있도록 만들어진   게이트웨이 경험   입니다. ------------------------------------------------------------------------------------------ 개념 HOT Predator IQ7은   단순한 지표가 아닙니다. 전문가처럼 생각하고, 보고, 행동하고 싶어하는 트레이더를 위해 설계된   시각적
XBot Quantum IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
안녕하세요, 동료 상인님— 이건 단순한 프로모션이 아닙니다. 여러분과 함께 현장을 누비며 경험을 쌓은 전문가가 전하는 비밀 정보 입니다. 저희는 단순히 상품을 제공하는 것이 아니라, 더욱 스마트하고 날카로운 트레이딩의 미래를 열어줄 열쇠를 건네드립니다. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Only 5% of our arsenal is public. 네, 이건 저희가 만든 것의 아주 작은 일부일 뿐입니다. 하지만 이 작은 조각만으로도 게임의 판도를 바꿀 수 있습니다. EA_Quantum_IQ7 ALL in ONE 최대 95% 할인  (/market/product/153369) 이건 평범한 EA가 아닙니다. 가짜 신호에 지쳐 실질적이고 지능적인 제어를 원하는 트레이더를
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
지표
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'    
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? 동료 여러분, 월 최소 5%의 수익을 보장하고 투명성과 신뢰성을 갖춘 안전한 거래 전문가 자문(EA) 로봇을 찾고 계신다면, 금 채굴용으로 설계된 EA-ThinkBot IQ7 Predator를 추천합니다. 직접 그 효과를 확인해 보시기를 권장합니다. EA ThinkBot IQ7 Predator - 단순한 EA가 아닌 전문적인 트레이딩 솔루션 Disclaimer:    This project is strictly for experienced MetaTrader users
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! 제안: 이 제품은 이론적 복잡성을 피하고 실용성을 위해 세심하게 설계되었으며, 관찰 반사로서 잠재의식에만 전적으로 의존합니다. 결과적으로 뇌는 본질적으로 정교한 방식으로 정보를 이해하여 성공적인 거래를 육성하는 개인 소유 문화를 육성합니다. 초보자조차도 일관된 적용을 통해 일주일 이내에 결과를 얻을 수 있으며, 이는 프로토타입 시험 데모를 통해 입증할 수 있습니다. 지체
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   자율 컴퓨팅은   목표 및 추론 기반 메커니즘을 기반으로 로봇 및 대화형 애플리케이션을 자율적으로 수행하는 지능형 컴퓨팅 접근 방식입니다. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to hel
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. '   Ai Panel Genius X   '는 전문가를 위한 진정한 친구처럼 설계된 프리미엄 지표입니다. 다중 통화쌍 분석을 포함한 모든 통화쌍에 대한 전문 지식을 하나의 고급 '위지윅' 시각적 표현으로 즉시 제공합니다. 초보자부터 숙련된 트레이더까지 누구나 지루한 이론 없이 '서브리미널' 기법을 사용하여 쉽게 익힐 수 있습니다. This 'ToolTip'     EA-Robot    acts like a super smart assistant for trading, offering valuable information to help you create a sol
