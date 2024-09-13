EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

5

[As of May 08, downloaded by 28 traders]  Instructions for use click here!

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
Suggerimento: questo prodotto è meticolosamente progettato per la praticità, evitando la complessità teorica e basandosi esclusivamente sulla mente subconscia come riflesso di osservazione. Di conseguenza, il cervello comprenderà intrinsecamente le informazioni in modo sofisticato, promuovendo una cultura di proprietà personale che coltiva il trading di successo. Anche i principianti possono ottenere risultati entro una settimana di applicazione costante, un fatto che può essere comprovato attraverso una dimostrazione di prova del prototipo. Ti invitiamo vivamente a contattarci senza indugio. Non perdere l'opportunità di acquisire questo prodotto eccezionale, che si distingue come il migliore e unico nella sua categoria. Un prodotto del genere non ha eguali sul mercato, anche a un prezzo premium che è prevalentemente di natura teorica. Questo prodotto ha ricevuto approvazioni negli uffici di trader professionisti e stimati istituti scolastici. La notizia vantaggiosa è che puoi ottenerlo a un prezzo estremamente favorevole, attualmente disponibile con uno sconto promozionale del 45%. Agisci il prima possibile (ASAP).

Questi prodotti sono unici grazie allo sviluppo di algoritmi complessi derivati da funzioni multi-indicatore per otto coppie, otto timeframe e otto shadow. Inoltre, c'è una funzione di assistente del pannello di trading robusta e pratica che facilita decine di transazioni contemporaneamente, fornendo una guida aggiornata su Pivot, Sup123 e Res123. Inoltre, è incluso un EA-Robot aggiuntivo per l'addestramento all'impostazione variabile tra MA e RSI.

Tutto questo è confezionato in un singolo file, ed è stato dimostrato che non esistono prodotti complessi comparabili in nessun mercato, incluso MQL5.com, a prezzi accessibili come quelli offerti agli studenti. Presentiamo prodotti che sono autentici in base alle loro descrizioni, e nessuno è fuorviante. Sappiamo che potresti essere stato tratto in inganno in precedenza da presentazioni e immagini di promettenti backtest che non sono visibili all'inizio.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

La nostra competenza come consulenti e coach deriva da decenni di esperienza. Creiamo e sviluppiamo prodotti "out of the box", all'avanguardia per supportare i trader individuali, dai principianti ai professionisti, senza teorie confuse. Tutto è visualizzato visivamente in un sofisticato formato WYSIWYG, allenando e affinando il subconscio a riconoscere e gestire le transazioni in modo più competente e responsabile. I prodotti affidabili danno la sensazione di essere seguiti direttamente da assistenti esperti di mastermind.

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

F

E

A

T

U

R

E

S
[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> La piattaforma "CYBERBOT PROJECT" è stata creata per i trader che operano con eccezionale professionalità e competenza, caratterizzati dai seguenti attributi:

    • - Riesce a rilevare il momento giusto al momento giusto e a posizionarlo in modo massiccio ed efficace.
    • - Ogni azione nelle loro attività di trading è supportata da dati solidi e da analisi responsabili.
    • - Diventare un esperto con competenze personali costantemente affinate e competenti nel proprio campo.
    • - Comprendere l'analisi generale dei robot EA, compresi gli algoritmi dei loro creatori.
    • - Diventa un analista esperto e un esecutore esperto e puoi creare un EA-robot 2MA incrociato con l'RSI.

> La piattaforma "CYBERBOT PROJECT" funziona come un mastermind esperto al 100% in tempo reale, 24 ore al giorno. Senza teoria, tutto può essere padroneggiato visivamente dai principianti agli anziani nel mondo del business dei derivati.

> L'aspetto vantaggioso è che tutti i benefici disponibili per i trader possono essere osservati qui. Per coloro che hanno già sperimentato delusioni o perdite finanziarie con EA passivi, consigliamo di prendere in considerazione questa piattaforma.

C
Y
B
E
R
B
O
T

P
R
O
J
E
C
T

Non fare trading come un giocatore d'azzardo, Winner's Secret è qui [CyberBot Project] La piattaforma mostrata è trasparente e sofisticata. Anche i principianti possono diventare più esperti all'istante in una settimana | Esperienza di successo preziosa e indimenticabile | Prodotti strutturati professionalmente per prepararti a diventare un grande analista e trader esperto per raggiungere il successo della libertà finanziaria | La scelta migliore è qui ‼

Introduzione: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Forex Crypto Trading con 8 coppie, 8 timeframe e 8 ombre in un grafico. Questo è un programma Expert Advisor [EA] progettato in modo sofisticato con capacità "out of the box". Ha creato una piattaforma completa contenente Robot EA, Trade Panel Pad e Multi-Indicators perfettamente integrati in un unico file. La combinazione di queste funzioni in un'unica piattaforma lo rende uno strumento potente per il trader esperto, al servizio di seri sforzi di trading e allo stesso tempo funge da strumento educativo per stabilire pratiche di trading di qualità superiore. È progettato come una risorsa preziosa essenziale per trader esperti, Introducing Broker (IB) e società di futures come strumento promozionale incorporando il marchio nel prodotto, aumentando al contempo il fatturato e consentendo ai clienti di diventare più sicuri e attivamente coinvolti nelle transazioni in modo indipendente.

Il nostro programma ha dimostrato di essere efficace nel migliorare significativamente le competenze, supportato da anni di ricerca e sviluppo in consulenza e formazione. Attraverso un'intensa programmazione MQL4 e MQL5, affrontiamo le esigenze fondamentali dei trader del mercato dei capitali. Il nostro approccio si concentra sulla formazione pratica al 100%, eliminando la teoria noiosa e allenando la mente subconscia per una competenza riflessiva. Ciò trasforma percezioni precedentemente ambigue in una realtà chiara, analizzabile e sicura nelle attività aziendali.

Consulente: migliora l'efficienza e l'efficacia del tuo trading con una guida visiva e un'analisi funzionale in tempo reale, "What You See Is What You Get" (wysiwyg), consentendo l'esecuzione di trading in tempo reale con una fiducia e una sicurezza incrollabili in ogni decisione presa. La natura di facile utilizzo di questo strumento ha facilitato una rapida transizione per diventare un analista esperto, consentendo ai singoli trader di operare con la finezza di un trader professionista esperto. Dalla fase di analisi, decine di segnali attivi sono stati disponibili per 8 coppie, 8 timeframe e 8 shadow contemporaneamente, comprese le linee Pivot-Resistenza-Supporto che sono attivamente coinvolte nel grafico per ogni coppia automaticamente ogni giorno. La fase di esecuzione continua con la facilità di spostare rapidamente i valori degli ordini, stop loss e take profit su 8 coppie contemporaneamente semplicemente spostando la linea sul grafico, consentendoti di concentrarti maggiormente sul posizionamento nella posizione desiderata. Per i creatori di EA, sono state fornite funzioni di test di impostazione variabile e backtest per MA e RSI incrociati.

Questo prodotto offre potenti funzionalità che soddisfano i requisiti sia dei trader junior che di quelli che avanzano a un livello più esperto. Gli utenti hanno ottenuto rapidamente significativi miglioramenti delle competenze; in una sola settimana, gli individui possono migliorare notevolmente le proprie capacità. Com'è possibile? State tranquilli, è stato dimostrato e testato attraverso i risultati positivi dei suoi utenti. È molto facile da usare e si basa al 100% sulla capacità della mente subconscia di elaborarlo in un'azione riflessa a ogni opportunità di jackpot. Può essere utilizzato come strategia di scalping quando si verifica un momentum di inversione, nonché come strategia a lungo termine quando sono presenti condizioni di tendenza. Nei capitoli sotto questa descrizione, presentiamo anche scenari e strategie accurati per ottenere il miglior momentum per attività di trading più sicure e certe. La buona notizia è che hai trovato questo prodotto completo unico; ti garantiamo che non esiste un altro prodotto potente come questo, anche se il prezzo è molto più alto.

 C
Y
B
E
R
B
O
T

P
R
O
J
E
C
T


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Come utilizzare la strategia sui prodotti "CyberBot Project"

---------------------------------------------------

Metodo n. 1: Metodo dei punti pivot, strategia di supporto e resistenza con ordini Buy Limit e Sell Limit

---------------------------------------------------

Il prodotto è stato rigorosamente testato per l'applicazione con il metodo Pivot Points e la strategia di supporto e resistenza. Inserendo ordini limite al livello tre e un take profit (TP) a un minimo di livello due, questo strumento si dimostra prezioso per la gestione di più ordini giornalieri. Tuttavia, è essenziale possedere competenze aggiuntive, tra cui una conoscenza di base del mercato, quando si determinano le impostazioni di stop loss (SL) e si inseriscono ordini supplementari a una distanza maggiore del livello tre per ottenere guadagni sostanziali costanti.

  • Fase 1: [BACKTEST] Coaching per l'osservazione della posizione Pivot Sup123 Res123 utilizzando la funzione "Strategy Tester" visualizzata ogni giorno in base alla coppia target da negoziare, migliore coerenza del pattern.
  • Fase 2: [STRUMENTO] Esercitati sul pannello in Trade Assistant, trascina e rilascia sul grafico delle coppie al livello 3 per gli ordini limite e sulle posizioni TP al livello 2 per quelli conservativi, se aggressivi a un livello inferiore.
  • Fase 3: padroneggiare le informazioni fondamentali del mondo che sono attualmente hot come la guerra ecc.; per ottenere maggiori profitti con ordini multi limite, ulteriori posizioni. Ci vogliono abilità ed esperienza.
  • Fase 4: È possibile piazzare molti ordini limite su più coppie; ma non dimenticare di adattare la propria posizione in base alle condizioni del giorno successivo al punto pivot, l'ultimo Sup123 Res123.
  • Fase 5: Questa strategia è come diffondere una posizione di speranza che ha un rischio minore rispetto all'esecuzione diretta di una posizione aperta. Se arriva la fortuna, questo strumento di aggancio può trarre profitto in modo più certo e sicuro.

Ecco una descrizione dettagliata e una strategia di esecuzione per il trading di derivati utilizzando Pivot Point, Supporto e Resistenza, basata sull'analisi tecnica e rivolta ai trader avanzati:

> Panoramica
Nel trading avanzato di derivati, l'utilizzo di punti pivot, livelli di supporto e resistenza è essenziale per identificare livelli di prezzo ad alta probabilità e potenziali inversioni o continuazioni di mercato. Questi livelli chiave servono come base per sviluppare strategie che massimizzano i rapporti rischio/rendimento. I trader esperti utilizzano una combinazione di questi indicatori tecnici insieme ad altri strumenti per perfezionare le strategie di entrata e uscita.

> Punti pivot: concetto chiave

I pivot point sono una serie di livelli calcolati derivati dai prezzi massimi, minimi e di chiusura del giorno precedente. Questi livelli fungono da riferimento per potenziali punti di svolta o aree di momentum dell'azione dei prezzi. I pivot point sono ampiamente utilizzati nel trading intraday per prevedere il sentiment del mercato, il momentum e le probabili direzioni dei prezzi.

Per quanto riguarda la teoria di base dei Pivot points, Support e Resistance, puoi trovare maggiori dettagli sul blog. Clicca qui!

---------------------------------------------------

metodo n. 2: livello avanzato || Questo materiale è pensato per una comprensione completa dei "pattern". Fornisce inoltre la soluzione migliore in caso di pressione di corrente molto forte

---------------------------------------------------
> Spiegazione dell'immagine del corridoio/tendenza laterale nella presentazione sottostante:

||Guarda le visualizzazioni con immagini in movimento e descrizioni esplicative. ||Questo materiale è pensato per una comprensione completa dei "pattern". Fornisce inoltre la soluzione migliore in caso di pressione di corrente molto forte.

S
u
p
p
o
r

Nota: è importante notare che alcuni commenti potrebbero suggerire che l'immagine dell'onda, che serve a illustrare il mercato, è eccessivamente idealistica e non riflette accuratamente le complessità della realtà. Questa osservazione è vera, in particolare se ci si trova ancora nella fase Basic (BASIC). Infatti, CYBERBOT, nella sua guida, consiglia a ciascun cliente di astenersi dall'essere eccessivamente influenzato dalla rappresentazione grafica così come appare. Tuttavia, è essenziale riuscire a visualizzarla come un'onda ordinata e pulita. Così facendo, diventerai abile nel determinare la linea centrale (equilibrio) come linea di riferimento analitica.

[ Insider ] [Informer] Per i membri di CyberBot, quando si utilizza il "CyberBot Project" per il trading reale, migliora le tue decisioni con l'esperienza e il riconoscimento di pattern delle coppie principali. I fondamenti e la psicologia del trading di GPT-4 e Google AI Gemini supportano azioni sagge. Suggerimenti: aumenta le tue vincite utilizzando i segnali di attivazione di otto coppie di valute, trasmessi in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su piattaforme come YouTube, Twitch e Kick. Cerca "CyberBot 8 Pairs" e seleziona l'opzione "live"; garantiamo un coaching preciso. Con costanza, puoi diventare un esperto in una sola settimana. Invieremo la strategia con "ReviewPass". [ Reti neurali ]
S
u
p
p
o
r

Messaggio per acquirenti/affittuari: il negozio MQL5.com concede specificamente l'autorizzazione a ciascun acquirente o inquilino che può diventare un revisore esigente con valutazioni positive per questo prodotto. Per il nostro team, questo è inestimabile nel dare priorità alla nostra capacità di soddisfare efficacemente le esigenze di informazioni personali di ciascun acquirente o inquilino, nonché facilitare significativi miglioramenti strategici. Ogni recensione esigente sarà in grado in modo univoco di "ReviewPass", consentendo al sistema del programma di rispondere al massimo livello di miglioramento in futuro. Ti consigliamo vivamente di inviare una valutazione positiva tempestivamente, poiché MQL5.com non fornisce questa funzionalità, il che complica la nostra capacità di distinguere tra messaggi dei clienti e recensioni esigenti dei nostri prodotti di formazione complementari. ASAP: e ottieni una garanzia di coaching per ottenere profitti costanti con il segreto di strategie efficaci che sono specificamente per i clienti CyberBot. Guida video preliminare, scegli in base al metatrader del prodotto: [ Imposta EA CyberBot MT4 ] || [ Imposta EA CyberBot MT5 ] || [ Configurazione VR CyberBot MT5 ]

[PORTFOLIO target > 95% Blue] Nel 2024, i prodotti con la formula "CyberBot Project" hanno la capacità di raggiungere un target di oltre il 95% Blue. Come prova, pratichiamo attività di trading in esecuzione reale mentre alleniamo e sviluppiamo il programma, seguendo i passaggi del metodo e della strategia per dimostrare la sua capacità di raggiungere il target di oltre il 95% Blue. Esplora il sito web |< myfxbook|statement html>| Clicca qui! sull'account "CyberBot Project" nella colonna "Cronologia" delle sue transazioni. [Questo account reale viene utilizzato dal team tra lo sviluppo del prodotto "CyberBot Project" nel mercato MQL5. per dimostrare il metodo di esecuzione secondo la formula segreta di "CyberBot Project"].
Recensioni 1
albertoween
75
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

Prodotti consigliati
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Caro collega, se sei alla ricerca di un robot Expert Advisor (EA) per il trading sicuro che garantisca un obiettivo minimo di profitto del 5% al mese, caratterizzato da trasparenza e autenticità, ti presento la seguente proposta: l'EA-ThinkBot IQ7 Predator, progett
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experts
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Goldenclaw
Sigit Hariyono
Experts
Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Prima dell'acquisto, effettua un test tramite test in avanti utilizzando un account demo   MyVolume Profile FV (versione GRATUITA)   per diversi mesi.   imparalo e trova la configurazione migliore per incontrare il tuo. MyVolume Profile Scalper EA è un programma avanzato   e     automatizzato progettato per utilizzare il profilo del volume che   prende   il volume totale scambiato a un livello di prezzo specifico durante il periodo di tempo specificato e divide il volume totale in volume in ria
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experts
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
AI Next Level
Reza Aghajanpour
5 (3)
Experts
The next generation G P T AI model quickly gained significant attention with its broad range of capabilities and versatility, We used its expertise in assisting prediction prices in formulating and applying improved trading strategies. Our AI core is capable of extracting data insights from financial news, Sentiment Analysis , specific formula, Oscillators and indicators status and other unstructured data sources. This information can then be used in conjunction with other datasets to make our
InvestorPRO
Andrey Spiridonov
Experts
InvestorPRO is a stable Expert Advisor for professional traders. The EA trades in a fully automated mode. The trading algorithm of the EA is based on analysis of numerous factors that affect the dynamics of an instrument. This EA has been created to provide the trader with a comfortable environment for investment in the financial instruments of the Forex market. The EA is installed in the usual way and is suitable for trading any trading symbols. The EA is designed for trading on the D1 timefram
Prime Gold HFT Ali MT4
Nguyen Khac Diep
Experts
Prime Gold HFT Ali Coded by Prime Capital Vietnam Best with XAUUSD -  High frequency trading Find your best setting with the backtest before trade with a real account please! With default setting: - Deposit: min 10k-20k money (USC or USD) - Lot trade from 0.01 - Max DD: ~10-20% - Profit: ~10-20% per month with default setting - Leverage: best with 1:2000 Note: - Best with spread max < 30 - Time frame: any - Important: Contact Us before buy  ------   ------   ------   ------   ------   ------
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Reversal Strategy Portfolio MT4
Norman Andres Martinez Bravo
Experts
Low-Risk Portfolio – Expert Advisor Reversal Strategy This fully automated strategy is specifically designed to identify buying opportunities in AUDJPY , AUDUSD , and AUDCAD pairs. It focuses on capturing significant price movements away from the moving average, optimizing entries through advanced technical analysis and strict risk management. Key Features Mean Reversion Approach: Detects significant price deviations from the moving average, using Bollinger Bands to pinpoint extreme movements an
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Experts
La strategia commerciale si basa su algoritmi di scalping intelligenti che commerciano in determinati periodi del mercato. Il sistema non utilizza strategie rischiose come la griglia o la martingala. Il trading viene effettuato in base al rendimento del prezzo in brevi periodi. Tutte le operazioni vengono chiuse entro poche ore. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. CARATTERISTICHE È supportata l'opzione Multi simboli in un grafico. Nessu
SiriusBreakout EA
Piers Derek Pakenham Walsh
Experts
SiriusBreakout EA - XAUUSD; mastered. Let Sirius handle the markets. Tried and tested breakout strategy, used successfully on Live Personal, Funded Challenge and Live Funded accounts. Any account size. Buy and sell stops in certain time windows take advantage of breakouts from ranges. Stop Loss moved into profit at a certain percentage to ensure downside risk is managed accordingly. Load up the EA, and go! No set files required;  settings provided are preferred, you can play with the settings
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (92)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.79 (14)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionale per il trading sull’oro con intelligenza artificiale Cherma MT4 è un sistema di trading automatizzato avanzato, progettato appositamente per operare sull’oro (XAUUSD) nel time frame di 5 minuti. Si basa completamente sull’intelligenza artificiale per analizzare il mercato e individuare con precisione i punti di ingresso e uscita. Questo EA è ideale per i trader che cercano una strategia di scalping veloce ed efficiente, eseguendo decine di operazioni og
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (62)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro è un sistema per recuperare i prelievi da altri consulenti o da ordini aperti manualmente. RM Pro ha la capacità di adattarsi automaticamente in modo dinamico. Il trader deve selezionare il livello di rischio e il consulente lavorerà in modalità completamente automatica. Può funzionare in modalità di recupero prelievo e in modalità standby! Se un altro consulente genera un prelievo, RM Pro lo disabiliterà, bloccherà la posizione e avvierà il processo di ripristino del depos
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.69 (29)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $599.99 Disponibile per MT4 e MT5 MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi, dimostrando reddi
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith — EA premium per l’oro (XAUUSD) Gold Zenith è un algoritmo potente e disciplinato per XAUUSD (oro). Non utilizza metodi rischiosi (grid, martingale, ecc.) e ogni operazione è protetta da stop loss . Logica: individua il movimento di tendenza e opera i pullback , aprendo solo una posizione per segnale. Nessuna configurazione complessa — i preset predefiniti sono pronti per l’uso reale: trascina l’EA sul grafico e inizia. Perché è affidabile
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.59 (32)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con OpenAI Martini AI EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività scalabile. Martini AI EA integra una strategia di scalping disciplinata, potenziata da reti neurali, apprendimento automatico e analisi basate sull'intelligenza artificiale, basate sulla più recente tecnologia ChatGPT. Questo garantisce un processo decisionale adattivo
Machine Wizard
Thomas Cain
5 (1)
Experts
Introducing Machine Wizard, the ultimate solution for mastering the complexities of forex trading. This cutting-edge Expert Advisor (EA) is meticulously designed to enhance your trading strategy through its unique structure—leveraging the power of 11 fully independent baskets of trades, each with a distinct magic number for precision and control. What truly sets Machine Wizard apart is the strategic use of these 11 baskets: •Five baskets are designed to trade against the trend, giving you the
Diamond Black
Fanur Galamov
5 (2)
Experts
3 copies left for $189. Next price --> $249 Diamond Black  is a professional expert advisor for automatic market trading. The EA implements my long-term observations of the market behavior in the evening. A thorough analysis of the behavior of the low-volatility market allowed me to implement a stable reliable system for profitable and long-term trading. EA algorithm uses the advantages of pending limit orders and strict control of trading risk. Expert advisor uses automatic lot calculation, an
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3 (2)
Experts
Golden Scalper PRO: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 3 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede grande precisione, analisi rigorosa e una gestione del rischio estremamente efficace. Golden Scalper PRO è stato sviluppato proprio per integrare questi pilast
Altri dall’autore
Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
Predator IQ7 – Il cacciatore intelligente nel trading We are looking for       cacciatori esperti       pronto a conquistare il       Predatore IQ7       — un analizzatore di trading visivo avanzato, meticolosamente progettato su richiesta di       trader professionisti in tutto il mondo   . Offerto da       strumenti di navigazione pronti all'uso   , Predator IQ7 offre un'esperienza che non è solo potente ma anche       intuitivo e avvincente       ai tuoi istinti analitici. È difficile descri
FREE
HiLoTren IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicatori
HiLoTren IQ7 — Confini di mercato intelligenti e mappatura dei pivot Definisci i tuoi livelli di trading con la precisione dell'IA. HiLoTren IQ7 è un   indicatore intelligente basato su pivot   che traccia automaticamente   i punti pivot   , le zone   di resistenza (R1–R3)   e   di supporto (S1–S3)   direttamente sul grafico. Fornisce un quadro visivo chiaro per identificare   i confini del mercato, le zone di inversione e i livelli di continuazione del trend   , il tutto calcolato in tempo re
FREE
Oscillator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Indicatori
EA Mastermind – The Smart, All-in-One Trading Solution It’s time to stop relying on luck for your trading success. Meet EA Mastermind — a premium, next-generation trading suite engineered by the BATIK Team , a collective of professionals in market analytics, algorithmic engineering, and intelligent trading design. EA Mastermind isn’t just another Expert Advisor — it’s a revolutionary ecosystem that fuses three intelligent systems into one seamless framework: AI Mastermind Signal Analyzer – deliv
FREE
VR CyberBot MT4 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT4" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X4 " [Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. "   Ai Panel Genius X   " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di valute, in
Ai Panel Genius X4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. "   Ai Panel Genius X   " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di valute, inclusa l'analisi multi-coppia, il tutto in un'unica presentazione visiva avanzata "wysiwyg". Dai principianti ai t
NoSecret MT4
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Utilità
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. "IB ToolTip X" è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente approfondimenti approfonditi su tutte le coppie, inclusa l'analisi multi-coppia, il tutto in un'unica visualizzazione avanzata "wysiwyg". Dai principianti ai trader esperti, chiunque
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Caro collega, se sei alla ricerca di un robot Expert Advisor (EA) per il trading sicuro che garantisca un obiettivo minimo di profitto del 5% al mese, caratterizzato da trasparenza e autenticità, ti presento la seguente proposta: l'EA-ThinkBot IQ7 Predator, progett
Miracle IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
Trading manuale con un consulente (pannello e segnali visivi) Welcome, professional traders! Now you can experience a     new way of manual trading     with our innovative EA. Ecco cosa fa: - Aiuta i trader a prendere decisioni più consapevoli fornendo informazioni importanti. - È stato creato da analisti di fama mondiale utilizzando centinaia di algoritmi autonomi. - È facile da usare per persone di tutti i livelli di competenza, compresi gli esperti autodidatti che utilizzano il metodo "subco
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
EA Mastermind: la soluzione di trading intelligente e completa È ora di smettere di affidarsi alla fortuna per avere successo nel trading. Vi presentiamo   EA Mastermind   , un   capolavoro di alta qualità   progettato dal   team BATIK   , un gruppo di professionisti specializzati in analisi di mercato, sistemi algoritmici e strumenti di trading intelligenti. EA Mastermind     is not just another Expert Advisor — it’s a     complete, integrated system     that merges three essential powers into
EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[As of May 08, downloaded by 53 traders]    Instructions for use   click here!   For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?! Suggerimento: questo prodotto è meticolosamente progettato per la praticità, evitando la complessità teorica e basandosi esclusivamente sulla mente subconscia come riflesso di osservazione. Di conseguenza, il
VR CyberBot MT5 Panel Expert 8Pairs 8Shadows Pivot
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (1)
Experts
The product "VR CyberBot MT5" is the LITE series with the economical price of the product " Ai Panel Genius X5 " [Ai]   L'autonomic computing   è un approccio informatico intelligente che esegue in modo autonomo applicazioni robotiche e interattive basate su meccanismi guidati da obiettivi e inferenze. "   Ai Panel Genius X   " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di
Ai Panel Genius X5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. "   Ai Panel Genius X   " è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente informazioni approfondite su tutte le coppie di valute, inclusa l'analisi multi-coppia, il tutto in un'unica presentazione visiva avanzata "wysiwyg". Dai principianti ai t
NoSecret MT5
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Utilità
[Ai]  Autonomic computing   is an intelligent computing approach that autonomously carries out robotic and interactive applications based on goal- and inference-driven mechanisms. "IB ToolTip X" è un indicatore premium progettato per essere il compagno ideale di ogni professionista esperto. Fornisce istantaneamente approfondimenti approfonditi su tutte le coppie, inclusa l'analisi multi-coppia, il tutto in un'unica visualizzazione avanzata "wysiwyg". Dai principianti ai trader esperti, chiunque
Filtro:
albertoween
75
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
9062
Risposta dello sviluppatore Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2025.02.09 14:35
Gracias, Albertoween, por tu atenta reseña; realmente lo apreciamos. Tu presencia en esta sección de reseñas es valiosa, ya que garantiza que eres un cliente elegible para recibir el apoyo de nuestro equipo con respecto a la estrategia y el método para lograr más del 95 % de azul en tu cartera. Dado que no tenemos tu información como comprador o arrendatario de este producto de mql5.com, solo los clientes de este producto pueden escribir reseñas. Agradecemos tu ayuda para localizarte.
-----
Thank you, Albertoween, for your thoughtful review; we truly appreciate it. Your presence in this review section is valuable, as it ensures that you qualify as a client eligible for our team's support regarding the strategy and method for achieving over 95% blue in your portfolio. Since we do not have your information as a buyer or renter of this product from mql5.com, only clients of this product are permitted to write reviews. We appreciate your assistance in helping us locate you.
-----
Rispondi alla recensione