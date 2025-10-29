EA CyberBot MT5 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
Öneri: Bu ürün, teorik karmaşıklıktan kaçınarak titizlikle pratiklik için tasarlanmıştır ve gözlemsel bir refleks olarak yalnızca bilinçaltı zihne güvenir. Sonuç olarak, beyin bilgileri doğal olarak karmaşık bir şekilde kavrayacak ve başarılı ticareti geliştiren kişisel sahiplik kültürünü teşvik edecektir. Yeni başlayanlar bile tutarlı bir uygulama ile bir hafta içinde sonuçlara ulaşabilirler; bu gerçek, bir prototip deneme gösterimi ile doğrulanabilir. Gecikmeden bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Kategorisinde hem en iyi hem de benzersiz olarak öne çıkan bu olağanüstü ürünü edinme fırsatını kaçırmayın. Böyle bir ürün, ağırlıklı olarak teorik nitelikte olan yüksek bir fiyata bile piyasada benzersizdir. Bu ürün, profesyonel tüccarların ofislerinde ve saygın eğitim kurumlarında onaylar almıştır. Avantajlı haber şu ki, şu anda %45'lik bir promosyon indirimiyle sunulan oldukça uygun bir fiyata satın alabilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede (ASAP) harekete geçin.

Bu ürünler, sekiz çift, sekiz zaman dilimi ve sekiz gölge için çoklu gösterge işlevlerinden türetilen karmaşık algoritmaların geliştirilmesi nedeniyle benzersizdir. Ek olarak, düzinelerce işlemi aynı anda kolaylaştıran ve Pivot, Sup123 ve Res123 hakkında güncel rehberlik sağlayan sağlam ve pratik bir işlem paneli asistan işlevi vardır. Ayrıca, MA ve RSI arasında değişken ayar eğitimi için ek bir EA-Robot eklenmiştir.

Tüm bunlar tek bir dosyada paketlenmiştir ve MQL5.com dahil hiçbir pazarda öğrencilere sunulanlar kadar uygun fiyatlarda karşılaştırılabilir karmaşık ürünlerin bulunmadığı gösterilmiştir. Açıklamalarına göre orijinal olan ürünleri sunuyoruz ve hiçbiri yanıltıcı değildir. Başlangıçta görünmeyen umut verici geri testlerden gelen sunumlar ve resimler tarafından daha önce yanıltılmış olabileceğinizi anlıyoruz.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot

Danışmanlar ve koçlar olarak yetkinliğimiz onlarca yıllık deneyimden gelir. Başlangıç seviyesinden profesyonellere kadar bireysel yatırımcıları desteklemek için, kafa karıştırıcı teoriler olmadan, "alışılmışın dışında", son teknoloji ürünler yaratır ve geliştiririz. Her şey görsel olarak sofistike bir WYSIWYG formatında görüntülenir, bilinçaltını daha yetkin ve sorumlu bir şekilde tanıması ve işlem yapması için eğitir ve geliştirir. Güvenilir ürünler, doğrudan uzman beyin asistanları tarafından koçluk yapılıyormuş gibi hissettirir.

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> "CYBERBOT PROJECT" platformu, aşağıdaki niteliklere sahip, olağanüstü profesyonellik ve uzmanlıkla faaliyet gösteren yatırımcılar için oluşturulmuştur:

    • - Doğru zamanda, doğru yerde, doğru momentumu büyük ölçüde + etkili bir şekilde tespit edebilir.
    • - İşlem faaliyetlerindeki her eylem güçlü veriler ve sorumlu analizlerle desteklenir.
    • - Alanında sürekli kendini geliştiren, yetkin ve kişisel becerilere sahip uzman olmak.
    • - Yaratıcılarının algoritmaları da dahil olmak üzere EA robotlarının genel analizini anlayın.
    • - Uzman analist ve uzman uygulayıcı olun ve EA-robot 2MA çapraz RSI oluşturabilirsiniz.

> "CYBERBOT PROJECT" platformu, gerçek zamanlı olarak, günde 24 saat %100 uzman bir beyin olarak işlev görür. Teori olmadan, türevler dünyasında Başlangıç seviyesinden Kıdemli seviyeye kadar her şey görsel olarak ustalaşılabilir.

> Avantajlı yönü, yatırımcılara sunulan tüm avantajların burada gözlemlenebilmesidir. Daha önce pasif EA'larla hayal kırıklığı veya maddi kayıp yaşayanlar için bu platformu değerlendirmenizi öneririz.

Kumarbaz gibi işlem yapmayın, Kazananın Sırrı burada [CyberBot Projesi] Gösterilen platform şeffaf ve sofistikedir. Yeni başlayanlar bile bir haftada anında daha uzman hale gelebilir | Değerli ve unutulmaz başarılı deneyim | Finansal özgürlük başarısına ulaşmak için harika bir analist ve uzman tüccar olmanızı sağlayacak profesyonelce yapılandırılmış ürünler | En iyi seçim burada ‼

Tanıtım: EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Tek bir grafikte 8 Çift, 8 Zaman Dilimi ve 8 Gölge ile Forex Kripto Ticareti. Bu, "kutudan çıktığı gibi" kapasiteye sahip, sofistike bir şekilde tasarlanmış bir Uzman Danışman [EA] programıdır. Robot EA, Ticaret Paneli Pedi ve Çoklu Göstergeleri sorunsuz bir şekilde tek bir dosyaya entegre edilmiş olarak içeren eksiksiz bir platform oluşturmuştur. Bu işlevleri tek bir platformda birleştirmek, onu bilgili tüccarlar için güçlü bir araç haline getirir, ciddi ticaret çabalarına hizmet ederken aynı zamanda daha yüksek kaliteli ticaret uygulamaları oluşturmak için bir eğitim aracı olarak hareket eder. Markayı ürüne yerleştirirken ciroyu artırarak ve müşterileri daha güvenli ve işlemlere bağımsız olarak aktif bir şekilde katılmaya güçlendirerek, deneyimli tüccarlar, Tanıtıcı Brokerlar (IB) ve vadeli işlem şirketleri için tanıtım aracı olarak önemli olan değerli bir varlık olarak tasarlanmıştır.

Programımız, danışmanlık ve eğitimde yıllar süren araştırma ve geliştirmeyle desteklenen becerileri önemli ölçüde geliştirmede etkili olduğunu kanıtladı. Yoğun MQL4 ve MQL5 programlama yoluyla, sermaye piyasası yatırımcılarının temel ihtiyaçlarını ele alıyoruz. Yaklaşımımız %100 pratik eğitime, sıkıcı teoriyi ortadan kaldırmaya ve bilinçaltını refleksif yeterlilik için eğitmeye odaklanıyor. Bu, daha önce belirsiz olan algıları iş faaliyetlerinde net, analiz edilebilir ve güvenli bir gerçekliğe dönüştürür.

Danışman: Görsel rehberlik ve canlı fonksiyonel analiz ile işlem verimliliğinizi ve etkinliğinizi artırın, "Ne Görürseniz Onu Alırsınız" (wysiwyg), her kararda sarsılmaz bir güven ve inançla gerçek zamanlı işlem yürütmeyi mümkün kılar. Bu aracın kullanımı kolay yapısı, yetenekli bir analist olma yolunda hızlı bir geçişi kolaylaştırarak, bireysel yatırımcıların deneyimli bir profesyonel yatırımcının inceliğiyle çalışmasını sağlamıştır. Analiz aşamasından itibaren, her gün otomatik olarak her bir çift için grafikte aktif olarak yer alan Pivot-Direnç-Destek çizgileri dahil olmak üzere, aynı anda 8 çift, 8 zaman dilimi ve 8 gölge için düzinelerce aktif sinyal mevcuttur. Yürütme aşaması, grafikteki çizgiyi hareket ettirerek aynı anda 8 çiftte emir değerlerini, zararı durdur ve kar al'ı hızla hareket ettirme kolaylığıyla devam eder ve böylece onu istediğiniz yere yerleştirmeye daha fazla odaklanmanızı sağlar. EA yapımcıları için, çapraz MA ve RSI için değişken ayar testi ve geri test işlevleri sağlanmıştır.

Bu ürün, hem genç yatırımcıların hem de daha uzman bir seviyeye ilerleyenlerin gereksinimlerini karşılayan güçlü bir işlevsellik sunar. Kullanıcılar, önemli beceri geliştirmelerini hızla elde ettiler; sadece bir haftada, bireyler yeteneklerini önemli ölçüde geliştirebilirler. Bu nasıl mümkün olabilir? Merak etmeyin, bu, kullanıcılarının olumlu sonuçlarıyla kanıtlandı ve test edildi. Kullanımı çok kolaydır ve her ikramiye fırsatında bunu bir refleks eyleme dönüştürme konusunda bilinçaltının yeteneğine %100 güvenir. Ters momentum oluştuğunda bir scalping stratejisi olarak ve trend koşulları mevcut olduğunda uzun vadeli bir strateji olarak kullanılabilir. Bu açıklamanın altındaki bölümlerde, daha güvenli ve daha kesin ticaret faaliyetleri için en iyi momentumu elde etmek üzere doğru senaryolar ve stratejiler de sunuyoruz. İyi haber şu ki, bu benzersiz ve eksiksiz ürünü buldunuz; fiyatı çok daha yüksek olmasına rağmen, bunun kadar güçlü başka bir ürün olmadığını garanti ediyoruz.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"CyberBot Projesi" ürünlerinde strateji nasıl kullanılır?

---------------------------------------------------

yöntem #1: Pivot Noktaları Yöntemi, Satın Alma Limiti ve Satış Limiti Emirleriyle Destek ve Direnç Stratejisi

---------------------------------------------------

Ürün, Pivot Noktaları Yöntemi ve Destek ve Direnç Stratejisi ile uygulama için titizlikle test edilmiştir. Üçüncü seviyede limit emirleri ve en az ikinci seviyede kar alma (TP) emri vererek, bu araç günlük olarak birden fazla emri yönetmek için paha biçilmez olduğunu kanıtlıyor. Ancak, zarar durdurma (SL) ayarlarını belirlerken ve tutarlı önemli kazançlar elde etmek için üçüncü seviyeden daha uzak bir mesafede ek emirler verirken, piyasanın temel bir anlayışı da dahil olmak üzere ek becerilere sahip olmak esastır.

  • Adım 1: [BACKTEST] Her gün işlem yapılacak hedef pariteye göre görüntülenen "Strateji Test Cihazı" olanağı kullanılarak Pivot Sup123 Res123 pozisyonunun gözlemlenmesi için koçluk, daha iyi desen tutarlılığı.
  • Adım 2: [ENSTRÜMAN] Trade Assistant'taki panelde pratik yapın, limit emirleri için seviye 3'teki çift grafiğine ve muhafazakar, agresif ise daha küçük bir seviyeye TP pozisyonları sürükleyip bırakın.
  • Adım 3: Savaş vb. gibi şu anda sıcak olan dünyanın temel bilgilerine hakim olun; Çoklu limit emirleri, daha fazla pozisyonla daha fazla kar elde etmek için. Beceri ve deneyim gerektirir.
  • Adım 4: Birden fazla pariteye limit emir verebilirsiniz; ancak pivot noktasını takip eden bir sonraki günün koşullarına göre pozisyonunu ayarlamayı unutmayın, en son Sup123 Res123.
  • Adım 5: Bu strateji, doğrudan açık bir pozisyonu yürütmekten daha az risk taşıyan bir umut pozisyonu yaymak gibidir. Şans gelirse, bu kanca aracı daha kesin ve güvenli bir şekilde kar sağlayabilir.

İşte teknik analize dayalı, ileri düzey yatırımcılara yönelik Pivot Noktaları, Destek ve Direnç kullanarak türev ticareti için detaylı bir açıklama ve uygulama stratejisi:

> Genel Bakış
İleri türev ticaretinde, pivot noktaları, destek ve direnç seviyelerini kullanmak, yüksek olasılıklı fiyat seviyelerini ve potansiyel piyasa geri dönüşlerini veya devamlarını belirlemek için önemlidir. Bu temel seviyeler, risk/ödül oranlarını en üst düzeye çıkaran stratejiler geliştirmenin temelini oluşturur. Uzman yatırımcılar, giriş ve çıkış stratejilerini iyileştirmek için bu teknik göstergelerin bir kombinasyonunu diğer araçlarla birlikte kullanır.

> Pivot Noktaları: Temel Kavram

Pivot noktaları, önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarından türetilen bir dizi hesaplanmış seviyedir. Bu seviyeler, potansiyel dönüm noktaları veya fiyat hareketi momentumu alanları için bir referans görevi görür. Pivot noktaları, piyasa duyarlılığını, momentumu ve olası fiyat yönlerini tahmin etmek için günlük ticarette yaygın olarak kullanılır.

Pivot noktalarının temel teorisi, Destek ve Direnç hakkında daha detaylı bilgiye blogdan ulaşabilirsiniz. Buraya tıklayın!

---------------------------------------------------

yöntem #2: İleri seviye || Bu materyal "desenlerin" kapsamlı bir şekilde anlaşılması için tasarlanmıştır. Ayrıca çok güçlü akım basıncı durumlarında en iyi çözümü sağlar

---------------------------------------------------
> Aşağıdaki slayt gösterisinde yan koridor/trend görselinin açıklaması:

||Hareketli görüntüler ve açıklayıcı açıklamalar içeren görselleştirmeleri izleyin. ||Bu materyal "desenlerin" kapsamlı bir şekilde anlaşılması için tasarlanmıştır. Ayrıca çok güçlü akım basıncı durumlarında en iyi çözümü sağlar.

Not: Piyasayı tasvir etmeye yarayan dalga görüntüsünün aşırı idealist olduğunu ve gerçekliğin karmaşıklıklarını doğru bir şekilde yansıtmadığını öne süren bazı yorumlar olabileceğini belirtmek önemlidir. Bu gözlem, özellikle hala Temel (BASIC) aşamasındaysanız geçerlidir. Aslında, CYBERBOT, rehberliğinde her müşteriye, göründüğü gibi grafiksel gösterimden aşırı derecede etkilenmekten kaçınmasını tavsiye eder. Yine de, onu düzgün ve düzenli bir dalga olarak görselleştirmeyi başarmak esastır. Bunu yaparak, merkez çizgisini (dengeyi) analitik referans çizgisi olarak belirlemede ustalaşacaksınız.

[ Insider ] [Informer] CyberBot üyeleri için, gerçek ticaret için "CyberBot Projesi"ni kullanırken, kararlarınızı büyük çiftlerin deneyimi ve desen tanıma ile geliştirin. GPT-4 ve Google AI Gemini'nin temelleri ve ticaret psikolojisi akıllıca eylemleri destekler. İpuçları: YouTube, Twitch ve Kick gibi platformlarda 7/24 canlı yayınlanan sekiz döviz çiftinin tetikleyici sinyallerini kullanarak kazançlarınızı artırın. "CyberBot 8 Pairs"i arayın ve 'canlı' seçeneğini seçin; kesin koçluk garanti ediyoruz. Tutarlılıkla, sadece bir haftada uzman olabilirsiniz. Stratejiyi "ReviewPass" ile göndereceğiz. [ Sinir Ağları ]
Alıcılar/kiracılar için mesaj: MQL5.com mağazası, bu ürün için olumlu derecelendirmelerle seçici bir değerlendirici olabilen her alıcıya veya kiracıya özel olarak izin verir. Ekibimiz için bu, her alıcının veya kiracının kişisel bilgi ihtiyaçlarını etkili bir şekilde ele alma yeteneğimizi önceliklendirmek ve önemli stratejik iyileştirmeleri kolaylaştırmak açısından paha biçilmezdir. Her seçici inceleme, program sisteminin gelecekte en yüksek iyileştirme düzeyine yanıt vermesini sağlayarak benzersiz bir şekilde "ReviewPass" yapabilecektir.

[PORTFÖY hedefi > %95 Mavi] 2024'te, "CyberBot Projesi" formülüne sahip ürünler %95'in üzerinde Mavi hedefine ulaşma kapasitesine sahiptir. Kanıt olarak, programı eğitirken ve geliştirirken gerçek uygulamada işlem faaliyetleri uygularız, %95'in üzerinde Mavi hedefine ulaşma kapasitesini göstermek için yöntem ve stratejinin adımlarını izleriz.


