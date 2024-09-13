EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators

For those of you who don't have enough time to attend expensive courses and intensive training, what if all these steps could be completed even with the support of a practical real-time personal assistant?!
Sugerencia: Este producto está diseñado meticulosamente para su uso práctico, evitando la complejidad teórica y basándose exclusivamente en la mente subconsciente como reflejo de observación. En consecuencia, el cerebro comprenderá la información de manera inherente de una manera sofisticada, fomentando una cultura de propiedad personal que cultiva el trading exitoso. Incluso los principiantes pueden lograr resultados en una semana de aplicación constante, un hecho que se puede corroborar mediante una demostración de prueba del prototipo. Le recomendamos encarecidamente que se comunique con nosotros sin demora. No pierda la oportunidad de adquirir este producto excepcional, que se destaca como el mejor y único en su categoría. Un producto de este tipo no tiene paralelo en el mercado, incluso a un precio superior que es predominantemente de naturaleza teórica. Este producto ha recibido el respaldo de las oficinas de traders profesionales e instituciones educativas estimadas. La buena noticia es que puede obtenerlo a un precio muy favorable, actualmente disponible con un descuento promocional del 45%. Actúe lo antes posible (ASAP).

Estos productos son únicos debido al desarrollo de algoritmos complejos derivados de funciones de múltiples indicadores para ocho pares, ocho marcos temporales y ocho sombras. Además, hay una función de asistente de panel de operaciones sólida y práctica que facilita docenas de transacciones simultáneas, brindando orientación actualizada sobre Pivot, Sup123 y Res123. Además, se incluye un robot EA adicional para el entrenamiento de configuración de variables entre MA y RSI.

Todo esto está empaquetado en un único archivo, y se ha demostrado que no existen productos complejos comparables en ningún mercado, incluido MQL5.com, a precios tan asequibles como los que se ofrecen a los estudiantes. Presentamos productos que son genuinos según sus descripciones, y ninguno es engañoso. Entendemos que es posible que anteriormente haya sido engañado por presentaciones e imágenes de backtests prometedores que no son visibles a primera vista.

EA CyberBot MT4 Panel Expert 8 Pairs + 8 T.Frames + 8 Shadows + Pivot [  Products for maximum trading activity at economical prices  > are in the series MAX products ] |>  MT5 platform is also available, click here !

Nuestra competencia como consultores y entrenadores proviene de décadas de experiencia. Creamos y desarrollamos productos innovadores y listos para usar para ayudar a los traders individuales, desde principiantes hasta profesionales, sin teorías confusas. Todo se muestra visualmente en un sofisticado formato WYSIWYG, entrenando y perfeccionando el subconsciente para reconocer y realizar transacciones de manera más competente y responsable. Los productos confiables se sienten como si estuvieran siendo entrenados directamente por asistentes expertos.

VERY IMPORTANT NOTE:

Some of you agree that buying a "pig in a poke" is not a smart thing. And it seems that many developers manipulate with pictures, backtests, and videos that seem very promising.

We promise, we will tell you honestly, what you will get from our product in real. There are several tester products available that can be downloaded for free, to show 300 seconds of identical functions to the original product. And if you want to practice the Panel Assistant for manual trading, fill in the ReviewPass section in the settings menu. [ReviewPass for testers] can be found when doing backtests [strategy testers] from the demo file of this product download.

List of tester products including free downloadable Add-Ons for MT4 platform: https://www.mql5.com/ru/users/BATIK 

Tutorials & Simulation Videos: https://drive.google.com/drive/folders/1fVXwTn9ccAxGVU_3A_RMLVJO6CDZJhT8?usp=sharing

>

Backtest Settings [Strategy Tester] 

Symbol: GBPUSD

T.Frame: H1

T.Profit: 500

S.Loss: 1000

Period: Jan 1, 2024 ~ until now   >>> https://youtu.be/kUcTb_xm1TI >>> [Expert advisor simulation video from MT4 & MT5 platforms]

>

Motto: "PORTFOLIO target > 95% Blue" every trader becomes the instant winner 

> Dedicated to serious traders, who need a genuine, state-of-the-art product

> Promise, can be proven, find the proof in the real akun statement click here

It is profitable to buy at a 45% discount now, because the facilities are improved. The price will continue to rise with the addition of multi-algorithm functions for the execution of its automatic trading robot. Currently, the EA-Robot action still uses 2 MA & RSI algorithms; In the future, it will be enhanced with the Pivot-Res123-Sup123 function execution algorithm [the method is attached at the bottom].

>

[FX Indicator PRO] Features: [EA CyberBot PRO] Features:
  • 8 pairs of symbols together on one screen.
    8 Timeframes analysis of popular indicators.
    8 Symbols analysis in main chart time ranges.
    Automatic horizontal line time period background.
    Pivot, Resistance and Support updated daily.
    Shawl-shaped trend signals accompany the charts.
    "Mastermind Advicer" expert in the right corner.
    Choice of 5 Oscillators according to trader needs.   
      • Trading Panel Pad Assistant for manual trading.
      • EA Robot Trading Algorithm EMA vis-à-vis RSI
    • The EA CyberBot PRO product also includes the FX Indicator PRO [All in One File]
  • [ Oscillators ] Stochastic, CCI, RSI, MACD & Momentum. At the bottom of the screen. [MT4 with Add-Ons]
    [ Reversal Code ] Available as support for the "scalping trigger" signal section [MT4 only]
  • [ EA Trade Panel ] .. simplifies operational functions for traders, it practical even for beginners
    [ EA Robot Trading ] .. modify variables such as EMA ~ RSI and conduct frequent backtests
    [ Telegram Alert ] Complementary "Reversal Code" to Telegram [EA CyberBot MT4 only]

Starting from the background of the main screen, it displays daily, weekly, and monthly time information via vertical lines, along with automatic calculations of Pivot, Resistance, and Support functions via horizontal lines at any time.

On the main symbol pair chart, there is a blue/red scarf to support the trend code. Additionally, there is a function to display 8 pairs of symbols simultaneously in the time range according to the main graphic, serving for harmonized analysis of global markets.

At the top left of the screen, there is a function for replacing with another pair than the previously registered 8 pairs of symbols. There is also a function for switching between timeframes M1, M5, M15, M30, H1, H4. These two functions can loop automatically every 18 seconds.

At the bottom left of the screen, there is a comparison of the main symbol pairs in each timeframe against the WPR, MACD, CCI, STOCH, MA indicators to form an analysis in the form of prediction arrows and several recommendations.

On the right of the screen, it contains a lot of information that can be used if needed to support the final results of the overall analysis to become the best recommendation.

Highly recommended if you are experienced enough.

>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ABOUT "CyberBot Project" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

> La plataforma "CYBERBOT PROJECT" ha sido creada para traders que operan con excepcional profesionalismo y experiencia, caracterizados por los siguientes atributos:

    • - Puede detectar el impulso adecuado en el momento y lugar adecuados de forma masiva y efectiva.
    • - Cada acción en sus actividades comerciales está respaldada por datos sólidos y análisis responsables.
    • - Convertirse en un experto con habilidades personales perfeccionadas continuamente y competentes en su campo.
    • - Comprender el análisis general de los robots EA, incluidos los algoritmos de sus creadores.
    • - Conviértete en un analista experto y un ejecutor experto y puedes crear un robot EA 2MA cruzado RSI.

> La plataforma "CYBERBOT PROJECT" funciona como un grupo de expertos 100% en tiempo real, las 24 horas del día. Sin teoría, todo se puede dominar visualmente, desde principiantes hasta expertos en el mundo de los negocios con derivados.

> El aspecto positivo es que aquí se pueden observar todos los beneficios disponibles para los traders. Para aquellos que hayan experimentado anteriormente decepciones o pérdidas financieras con EA pasivos, recomendamos considerar esta plataforma.

No opere como un jugador, Winner's Secret está aquí [Proyecto CyberBot] La plataforma que se muestra es transparente y sofisticada. Incluso los principiantes pueden volverse más expertos al instante en una semana | Experiencia exitosa valiosa e inolvidable | Productos estructurados profesionalmente para prepararlo para convertirse en un gran analista y comerciante experto para lograr el éxito de la libertad financiera | ¡La mejor opción está aquí!

Presentamos EA CyberBot PRO [MT4| MT5] Trading de criptomonedas en Forex con 8 pares, 8 marcos temporales y 8 sombras en un gráfico. Se trata de un programa de Asesor Experto [EA] diseñado de manera sofisticada con capacidad "lista para usar". Ha creado una plataforma completa que contiene Robot EA, Trade Panel Pad y Multi-Indicators perfectamente integrados en un solo archivo. La combinación de estas funciones en una plataforma lo convierte en una herramienta poderosa para el trader experto, que sirve para esfuerzos comerciales serios y al mismo tiempo actúa como una herramienta educativa para establecer prácticas comerciales de mayor calidad. Está diseñado como un activo valioso que es esencial para traders experimentados, corredores de introducción (IB) y compañías de futuros como una herramienta promocional al incorporar la marca en el producto al mismo tiempo que aumenta la facturación y empodera a los clientes para que tengan más confianza y participen activamente en las transacciones de forma independiente.

Nuestro programa ha demostrado ser eficaz para mejorar significativamente las habilidades, respaldado por años de investigación y desarrollo en consultoría y educación. A través de una programación intensiva de MQL4 y MQL5, abordamos las necesidades fundamentales de los operadores del mercado de capitales. Nuestro enfoque se centra en la capacitación 100% práctica, eliminando la teoría tediosa y entrenando la mente subconsciente para la competencia reflexiva. Esto transforma las percepciones previamente ambiguas en una realidad clara, analizable y segura en las actividades comerciales.

Asesor: Mejore la eficiencia y eficacia de sus operaciones con una guía visual y un análisis funcional en vivo, "What You See Is What You Get" (wysiwyg), lo que permite la ejecución de operaciones en tiempo real con una confianza inquebrantable en cada decisión tomada. La naturaleza fácil de usar de esta herramienta ha facilitado una rápida transición para convertirse en un analista experto, lo que permite a los operadores individuales operar con la delicadeza de un operador profesional experimentado. Desde la etapa de análisis, han estado disponibles docenas de señales activas para 8 pares, 8 marcos temporales y 8 sombras simultáneamente, incluidas las líneas de pivote-resistencia-soporte que participan activamente en el gráfico para cada par automáticamente todos los días. La etapa de ejecución continúa con la facilidad de mover rápidamente los valores de las órdenes, detener la pérdida y tomar ganancias en 8 pares a la vez simplemente moviendo la línea en el gráfico, lo que le permite concentrarse más en colocarla en la ubicación deseada. Para los creadores de EA, se han proporcionado funciones de prueba de configuración de variables y backtest para el cruce de MA y RSI.

Este producto ofrece una potente funcionalidad que satisface los requisitos tanto de los traders principiantes como de aquellos que avanzan a un nivel más experto. Los usuarios han logrado mejoras significativas en sus habilidades rápidamente; en solo una semana, las personas pueden mejorar sus habilidades considerablemente. ¿Cómo es esto posible? Tenga la seguridad de que esto ha sido probado y comprobado a través de los resultados positivos de sus usuarios. Es muy fácil de operar y se basa al 100% en la capacidad de la mente subconsciente para procesarlo en una acción refleja en cada oportunidad de premio gordo. Puede usarse como una estrategia de scalping cuando se produce un impulso de reversión, así como una estrategia a largo plazo cuando existen condiciones de tendencia. En los capítulos que se encuentran debajo de esta descripción, también presentamos escenarios y estrategias precisas para lograr el mejor impulso para actividades comerciales más seguras y seguras. La buena noticia es que ha encontrado este producto completo y único; le garantizamos que no hay otro producto tan poderoso como este, aunque el precio sea mucho más alto.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cómo utilizar la estrategia en los productos del "Proyecto CyberBot"

---------------------------------------------------

Método n.° 1: método de puntos pivote, estrategia de soporte y resistencia con órdenes de compra y venta limitadas

---------------------------------------------------

El producto ha sido probado rigurosamente para su aplicación con el método de puntos pivote y la estrategia de soporte y resistencia. Al colocar órdenes limitadas en el nivel tres y una toma de ganancias (TP) en un mínimo del nivel dos, esta herramienta resulta invaluable para administrar múltiples órdenes diariamente. Sin embargo, es esencial poseer habilidades adicionales, incluido un conocimiento básico del mercado, al determinar configuraciones de stop loss (SL) y colocar órdenes complementarias a una distancia mayor que el nivel tres para lograr ganancias sustanciales constantes.

  • Paso 1: [BACKTEST] Entrenamiento para observación de posición Pivot Sup123 Res123 utilizando la función “Strategy Tester” que se muestra todos los días de acuerdo al par objetivo a negociar, mejor consistencia del patrón.
  • Paso 2: [INSTRUMENTO] Practique en el panel del Asistente de Comercio, arrastre y suelte en el gráfico de pares en el nivel 3 para órdenes limitadas y posiciones TP en el nivel 2 para conservadoras, si es agresiva a un nivel más pequeño.
  • Paso 3: Domine la información fundamental del mundo que está de moda, como la guerra, etc. Para obtener mayores ganancias con órdenes multilímite, abra más posiciones. Se necesitan habilidades y experiencia.
  • Paso 4: Puede colocar muchas órdenes límite en varios pares; pero no olvide ajustar su posición de acuerdo con las condiciones del día siguiente al punto pivote, el último Sup123 Res123.
  • Paso 5: Esta estrategia es como abrir una posición de esperanza que tiene un riesgo menor que ejecutar directamente una posición abierta. Si la suerte acompaña, esta herramienta de gancho puede generar ganancias de manera más segura y con mayor certeza.

A continuación se presenta una descripción detallada y una estrategia de ejecución para el comercio de derivados utilizando puntos pivote, soporte y resistencia, basada en análisis técnico, orientada a operadores avanzados:

> Descripción general
En el trading avanzado de derivados, el uso de puntos pivote, niveles de soporte y resistencia es esencial para identificar niveles de precios de alta probabilidad y posibles reversiones o continuaciones del mercado. Estos niveles clave sirven como base para desarrollar estrategias que maximicen las relaciones riesgo/recompensa. Los traders expertos utilizan una combinación de estos indicadores técnicos junto con otras herramientas para refinar las estrategias de entrada y salida.

> Puntos de pivote: concepto clave

Los puntos pivote son una serie de niveles calculados a partir de los precios máximos, mínimos y de cierre del día anterior. Estos niveles actúan como referencia para posibles puntos de inflexión o áreas de impulso de la acción del precio. Los puntos pivote se utilizan ampliamente en las operaciones intradía para predecir el sentimiento del mercado, el impulso y las posibles direcciones de los precios.

En el blog se puede encontrar más información sobre la teoría básica de los puntos pivote, soporte y resistencia. ¡Haga clic aquí!

---------------------------------------------------

Método n.° 2: nivel avanzado || Este material está destinado a una comprensión integral de los "patrones". También proporciona la mejor solución en casos de presión de corriente muy fuerte

---------------------------------------------------
> Explicación de la imagen del corredor/tendencia lateral en la presentación de diapositivas a continuación:

||Vea visualizaciones con imágenes en movimiento y descripciones explicativas. ||Este material está destinado a una comprensión integral de los "patrones". También proporciona la mejor solución en casos de presión de corriente muy fuerte.

Nota: Es importante tener en cuenta que algunos comentarios pueden hacer pensar que la imagen de la onda, que sirve para ilustrar el mercado, es demasiado idealista y no refleja con precisión las complejidades de la realidad. Esta observación es válida, en particular si uno se encuentra todavía en la etapa Básica (BASIC). De hecho, CYBERBOT, en sus instrucciones, aconseja a cada cliente que se abstenga de dejarse influenciar indebidamente por la representación gráfica tal como aparece. Sin embargo, es esencial lograr visualizarla como una onda ordenada y nítida. Al hacerlo, se volverá experto en determinar la línea central (equilibrio) como línea de referencia analítica.

[ Insider ] [Informer] Para los miembros de CyberBot, cuando utilicen el "Proyecto CyberBot" para realizar operaciones reales, mejoren sus decisiones con la experiencia y el reconocimiento de patrones de los pares principales. Los fundamentos y la psicología comercial de GPT-4 y Google AI Gemini respaldan las acciones inteligentes. Consejos: Aumente sus ganancias utilizando las señales de activación de ocho pares de divisas, transmitidas en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana en plataformas como YouTube, Twitch y Kick. Busque "CyberBot 8 Pairs" y seleccione la opción "en vivo"; garantizamos un entrenamiento preciso. Con constancia, puede convertirse en un experto en solo una semana. Le enviaremos la estrategia con "ReviewPass". [ Redes neuronales ]
Mensaje para compradores/inquilinos: La tienda MQL5.com otorga específicamente permiso a cada comprador o inquilino que pueda convertirse en un crítico perspicaz con calificaciones positivas para este producto. Para nuestro equipo, esto es invaluable para priorizar nuestra capacidad de abordar de manera efectiva las necesidades de información personal de cada comprador o inquilino, así como para facilitar mejoras estratégicas significativas. Cada revisión perspicaz tendrá la capacidad única de "ReviewPass", lo que permitirá que el sistema del programa responda al más alto nivel de mejora en el futuro. Le recomendamos encarecidamente que envíe una calificación positiva con prontitud, ya que MQL5.com no ofrece esta función, lo que complica nuestra capacidad de diferenciar entre los mensajes de los clientes y las revisiones perspicaces de nuestros productos de capacitación gratuitos. Lo antes posible: Y obtenga una garantía de entrenamiento para obtener ganancias consistentes con el secreto de estrategias efectivas que son específicamente para los clientes de CyberBot. Guía preliminar en video, elija según el metatrader del producto: [ Configuración de EA CyberBot MT4 ] || [ Configuración de EA CyberBot MT5 ] || [ Configuración de VR CyberBot MT5 ]

[Objetivo de PORTAFOLIO > 95% Blue] En 2024, los productos con la fórmula "CyberBot Project" tienen la capacidad de alcanzar un objetivo de más del 95% Blue. Como prueba, practicamos actividades comerciales en ejecución real mientras entrenamos y desarrollamos el programa, siguiendo los pasos del método y la estrategia para demostrar su capacidad para alcanzar el objetivo de más del 95% Blue. Explore el sitio web |< myfxbook|statement html>| ¡Haga clic aquí! en la cuenta "CyberBot Project" en la columna "Historial" de sus transacciones. [Esta cuenta real es utilizada por el equipo entre el desarrollo del producto "CyberBot Project" en el mercado MQL5 para probar el método de ejecución de acuerdo con la fórmula secreta de "CyberBot Project"].
Comentarios 1
albertoween
80
albertoween 2025.02.08 21:16 
 

¡Hola! Ayer compré el "EA CyberBot MT4 Inc 8Pairs 8TF 8Shadows Indicators". Lo compré después de ver todo el material que has creao... ¡¡BUF!! ¡Eres un genio! Es flipante la capacidad que teneis algunos para crear! QUE ENVIDIA ME DA jeje. Bueno, solo quería hacerte ver la admiración que me ha creao tu trabajo y lo impactante que es ver que esos trabajos los hacen perdonas... ¡¡QUE FIERAS!! Tus herramientas han hecho que me vuelva la esperanza de poder llegar a hacer algo de trading... ¡¡GRACIAS!!

