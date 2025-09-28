Ekonomik Takvim
İsviçre Döviz Rezervleri (Switzerland Foreign Currency Reserves)
|Düşük
|₣715.124 B
|
₣716.481 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
₣715.124 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsviçre Yabancı Para Rezervleri İsviçre Ulusal Bankası tarafından tutulan yabancı paradaki rezervleri yansıtır. Rezervler, yabancı para cinsinden yerleşik olmayanlar tarafından ihraç edilen banka mevduatları, tahvilleri, hazine bonoları ve diğer menkul kıymetleri içermektedir.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsviçre Döviz Rezervleri (Switzerland Foreign Currency Reserves)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
