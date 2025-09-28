Ekonomik Takvim
İsviçre İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Switzerland Unemployment Rate n.s.a.)
|Düşük
|2.8%
|2.7%
|
2.7%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|2.8%
|
2.8%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) İsviçre'nin toplam sivil iş gücüne göre işsiz vatandaşların yüzdesini yansıtır. Gösterge hesaplamasına mevsimsel ayar uygulanmaz. İşsizlik oranındaki bir düşüş, nüfusun satın alma gücündeki bir artışın bir göstergesidir; bu durum ulusal ekonomiyi canlandırabilir ve bu nedenle İsviçre frangı fiyatları üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsviçre İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Switzerland Unemployment Rate n.s.a.)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın