İsviçre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) m/m, İsviçreli üreticiler tarafından iç ve dış piyasalarda üretilen ve satılan malların fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, bir önceki ayda bir öncekine göre bir değişim gösterir.
Hesaplama, tarım, madencilik, tüketim malları, enerji ve boşaltma gibi ana üretim sektörlerini içerir.
Üretici fiyatları tüketici fiyat enflasyonunun önde gelen bir göstergesidir. İsviçre frangı teklifleri için ÜFE artışı olumlu olarak görülebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsviçre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Switzerland Producer Price Index (PPI) m/m)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
