İsviçre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) m/m, İsviçreli üreticiler tarafından iç ve dış piyasalarda üretilen ve satılan malların fiyatlarındaki değişimi yansıtır. Endeks, bir önceki ayda bir öncekine göre bir değişim gösterir.

Hesaplama, tarım, madencilik, tüketim malları, enerji ve boşaltma gibi ana üretim sektörlerini içerir.

Üretici fiyatları tüketici fiyat enflasyonunun önde gelen bir göstergesidir. İsviçre frangı teklifleri için ÜFE artışı olumlu olarak görülebilir.

Son değerler: