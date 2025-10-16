İsviçre Tüketici İklim Endeksi, yaklaşık 1.100 hanenin üç ayda bir yapılan telefon anketine dayanarak hesaplanır; tüketicilerin ekonomik koşullar ve orta vadeli beklentileri hakkındaki görüşlerini yansıtır. Anket, mevcut ve beklenen tüketici harcamaları, genel finansal ve ekonomik durum tahmini, istihdam, gelecek yıl tasarruf yapma imkanı vb. hakkında on bir sorudan oluşmaktadır.

Thus, the index is a composite estimate of national households' confidence and expectations. Sıfırın üzerindeki endeks değerleri, tüketici güvenindeki bir artışı ve sıfır noktasının altındaki değerlerin bir azalmaya işaret ettiğini gösterir.

Tüketici İklim Endeksinin büyümesi İsviçre Frangı'nı olumlu yönde etkileyebilir.

