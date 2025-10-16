Ekonomik Takvim
İsviçre Tüketici Ortamı (Switzerland Consumer Climate)
|Düşük
|-33
|-55
|
-42
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|-38
|
-33
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsviçre Tüketici İklim Endeksi, yaklaşık 1.100 hanenin üç ayda bir yapılan telefon anketine dayanarak hesaplanır; tüketicilerin ekonomik koşullar ve orta vadeli beklentileri hakkındaki görüşlerini yansıtır. Anket, mevcut ve beklenen tüketici harcamaları, genel finansal ve ekonomik durum tahmini, istihdam, gelecek yıl tasarruf yapma imkanı vb. hakkında on bir sorudan oluşmaktadır.
Thus, the index is a composite estimate of national households' confidence and expectations. Sıfırın üzerindeki endeks değerleri, tüketici güvenindeki bir artışı ve sıfır noktasının altındaki değerlerin bir azalmaya işaret ettiğini gösterir.
Tüketici İklim Endeksinin büyümesi İsviçre Frangı'nı olumlu yönde etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsviçre Tüketici Ortamı (Switzerland Consumer Climate)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
