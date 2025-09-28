Ekonomik Takvim
İsviçre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Orta
|0.1%
|0.4%
|
0.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.3%
|
0.1%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsviçre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) q/q, yurt içinde üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerindeki değişiklikleri, bir önceki çeyreğe göre rapor edilen çeyrekte yansıtmaktadır.
Gösterge, katma değer istatistikleri kullanarak hesaplanan GSYİH'yı gösterir (yani sözde üretim yaklaşımını kullanarak). Katma değer, toplam gelir ile malzeme üretim maliyetleri arasındaki fark olarak belirlenir.
GSYİH büyümesi CHF teklifleri üzerinde olumlu bir etki oluşturabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsviçre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik) (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
