İsviçre Merkez Bankası (SNB) Faiz Oranı Kararı (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)

Ülke:
İsviçre
CHF, İsviçre frankı
Kaynak:
İsviçre Ulusal Bankası (Swiss National Bank)
Sektör:
Para
Yüksek
0.00%
Son açıklama Önem derecesi
Önceki
Sonraki açıklama
Önceki
SNB yönetim kurulu toplantısı sırasında İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Faiz Oranı Kararı yılda dört kez açıklanır. Karar mevcut enflasyonist görünüm ve ekonomik büyümeye bağlıdır.

Faiz artışının CHF teklifleri üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.

Son değerler:

açıklanan veri

"İsviçre Merkez Bankası (SNB) Faiz Oranı Kararı (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

