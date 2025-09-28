Ekonomik Takvim
İsviçre Merkez Bankası (SNB) Faiz Oranı Kararı (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)
|Yüksek
|N/D
|
0.00%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
SNB yönetim kurulu toplantısı sırasında İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Faiz Oranı Kararı yılda dört kez açıklanır. Karar mevcut enflasyonist görünüm ve ekonomik büyümeye bağlıdır.
Faiz artışının CHF teklifleri üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsviçre Merkez Bankası (SNB) Faiz Oranı Kararı (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın