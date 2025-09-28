Ekonomik Takvim
İsviçre İhracat Hacmi (Switzerland Exports)
|Düşük
|₣18.930 B
|
₣23.220 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
₣18.930 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsviçre İhracatı, bildirilen ayda İsviçre'den ihraç edilen malların nominal değerini yansıtır. Kıymetli taşlar, değerli taşlar, değerli metaller, sanat eserleri ve antikalar hesaplamaya dahil edilmez.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsviçre İhracat Hacmi (Switzerland Exports)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı
Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın