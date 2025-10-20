TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

İsviçre Sanayi Üretimi (Yıllık) (Switzerland Industrial Production y/y)

Ülke:
İsviçre
CHF, İsviçre frankı
Kaynak:
Federal İstatistik Ofisi (Federal Statistical Office)
Sektör:
İş
Düşük N/D
8.5%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

İsviçre Sanayi Üretimi y/y, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla, yerel imalatçı firmaların ürettiği malların üretim hacmindeki bir değişikliği yansıtmaktadır.

Gösterge, ülke çapında yaklaşık 3500 üreticiden oluşan bir ankete dayanmaktadır. 10'dan az çalışanı olan şirketler hesaplama dışı tutulur.

Son değerler:

açıklanan veri

"İsviçre Sanayi Üretimi (Yıllık) (Switzerland Industrial Production y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2 Q 2025
N/D
8.5%
1 Q 2025
8.5%
2.1%
4 Q 2024
2.3%
3.1%
3 Q 2024
3.5%
7.0%
2 Q 2024
7.3%
-2.0%
1 Q 2024
-3.1%
-0.5%
4 Q 2023
-0.4%
1.8%
3 Q 2023
2.0%
-0.7%
2 Q 2023
-0.8%
4.2%
1 Q 2023
3.4%
5.9%
4 Q 2022
6.1%
6.0%
3 Q 2022
5.2%
5.0%
2 Q 2022
5.1%
7.5%
1 Q 2022
7.9%
7.3%
4 Q 2021
7.3%
8.5%
3 Q 2021
8.3%
16.1%
2 Q 2021
15.7%
4.7%
1 Q 2021
4.8%
-1.9%
4 Q 2020
-3.8%
-4.4%
3 Q 2020
-5.1%
-9.3%
2 Q 2020
-8.6%
0.6%
1 Q 2020
0.8%
1.4%
4 Q 2019
1.6%
7.9%
3 Q 2019
8.0%
4.4%
2 Q 2019
4.8%
4.5%
1 Q 2019
4.3%
4.3%
4 Q 2018
5.1%
0.8%
3 Q 2018
1.4%
8.9%
2 Q 2018
8.3%
6.8%
1 Q 2018
9.0%
9.9%
4 Q 2017
8.7%
9.2%
3 Q 2017
8.6%
3.2%
2 Q 2017
2.9%
-1.0%
1 Q 2017
-1.6%
-1.2%
4 Q 2016
-1.2%
0.2%
3 Q 2016
0.4%
-1.3%
2 Q 2016
-1.2%
1.2%
1 Q 2016
1.0%
-4.3%
4 Q 2015
-4.5%
-3.2%
3 Q 2015
-3.1%
-2.2%
2 Q 2015
-2.5%
-0.9%
1 Q 2015
-0.5%
2.7%
4 Q 2014
2.7%
-0.4%
3 Q 2014
-0.4%
3.1%
2 Q 2014
3.1%
0.5%
1 Q 2014
0.6%
0.4%
4 Q 2013
0.4%
0.7%
3 Q 2013
0.5%
-1.1%
2 Q 2013
-1.1%
3.0%
1 Q 2013
3.5%
1.7%
12
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod