Ekonomik Takvim
İsviçre Sanayi Üretimi (Yıllık) (Switzerland Industrial Production y/y)
|Düşük
|N/D
|
8.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsviçre Sanayi Üretimi y/y, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla, yerel imalatçı firmaların ürettiği malların üretim hacmindeki bir değişikliği yansıtmaktadır.
Gösterge, ülke çapında yaklaşık 3500 üreticiden oluşan bir ankete dayanmaktadır. 10'dan az çalışanı olan şirketler hesaplama dışı tutulur.
Son değerler:
açıklanan veri
"İsviçre Sanayi Üretimi (Yıllık) (Switzerland Industrial Production y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.
