İsviçre Ticaret Dengesi (Switzerland Trade Balance)
|Düşük
|₣4.009 B
|
₣4.620 B
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|₣5.480 B
|
₣4.009 B
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
İsviçre Ticaret Dengesi, bildirilen ayda İsviçre'nin ihracatı ve ithalatı arasındaki para farkını gösterir. Pozitif bir ticaret dengesi bir ticaret fazlasına işaret ederken, negatif değer bir ticaret açığını işaret eder.
Ticari Denge büyümesinin İsviçre frangı teklifleri üzerinde olumlu bir etkisi olabilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"İsviçre Ticaret Dengesi (Switzerland Trade Balance)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
