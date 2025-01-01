Weight 0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

GoodHourOfDay Sinyallerin uygulanacağı saat (0 - 23 arası bir değer). Bu değer -1 ise, herhangi bir saat için herhangi bir sinyal kısıtlaması yapılmaz.

BadHoursOfDay Bit alanı. Bu alandaki her bir bit, gün içindeki bir saatin değerine karşılık gelir (0 bit - 0 saat, ..., 23 bit - 23-üncü saat). Herhangi bir bit değeri 0 ise, karşılık gelen saat süresince sinyal kısıtlaması yapılmaz. Bit değeri 1 ise, karşılık gelen saat süresince sinyaller engellenecektir. Belirtilen sayı ikili bir sayı olarak temsil edilir ve bit-maskesi olarak kullanılır. Devre dışı bırakılan saatler etkinleştirilen saatlerden daha yüksek önceliğe sahiptirler.

GoodDayOfWeek Sinyallerin uygulanacağı gün (hafta günü olarak 0 - 6 arası bir değer). Bu değer -1 ise, herhangi bir gün için herhangi bir sinyal kısıtlaması yapılmaz.