Intraday Time Filter Sinyalleri

Bu modül, piyasa modellerinin etkinliğinin zamanla değiştiği varsayımına dayanır. Bu modülü kullanarak, diğer modüllerden elde edilen sinyalleri saatler ve günlere göre filtreleyebilirsiniz. Arzu edilmeyen zaman-dilimlerinin kesilip atılması yöntemiyle oluşturulan sinyallerin kalitesinin artırılması sağlanır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için

Sinyal yok.

Satış için

Sinyal yok.

Alışa itiraz yok

Mevcut tarih ve zaman değeri belirtilen parametrelerle uyuşmakta.

Satışa itiraz yok

Mevcut tarih ve zaman değeri belirtilen parametrelerle uyuşmakta.

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

GoodHourOfDay

Sinyallerin uygulanacağı saat (0 - 23 arası bir değer). Bu değer -1 ise, herhangi bir saat için herhangi bir sinyal kısıtlaması yapılmaz.

BadHoursOfDay

Bit alanı. Bu alandaki her bir bit, gün içindeki bir saatin değerine karşılık gelir (0 bit - 0 saat, ..., 23 bit - 23-üncü saat). Herhangi bir bit değeri 0 ise, karşılık gelen saat süresince sinyal kısıtlaması yapılmaz. Bit değeri 1 ise, karşılık gelen saat süresince sinyaller engellenecektir. Belirtilen sayı ikili bir sayı olarak temsil edilir ve bit-maskesi olarak kullanılır.

Devre dışı bırakılan saatler etkinleştirilen saatlerden daha yüksek önceliğe sahiptirler.

GoodDayOfWeek

Sinyallerin uygulanacağı gün (hafta günü olarak 0 - 6 arası bir değer). Bu değer -1 ise, herhangi bir gün için herhangi bir sinyal kısıtlaması yapılmaz.

BadDaysOfWeek

Bit alanı. Bu alandaki her bir bit, hafta içindeki bir günün değerine karşılık gelir (0 bit - Pazar, ..., 6 bit - Cumartesi). Herhangi bir bit değeri 0 ise, karşılık gelen gün süresince sinyal kısıtlaması yapılmaz. Bit değeri 1 ise, karşılık gelen gün süresince sinyaller engellenecektir. Belirtilen sayı ikili bir sayı olarak temsil edilir ve bit-maskesi olarak kullanılır.

Devre dışı bırakılan günler etkinleştirilen günlerden daha yüksek önceliğe sahiptirler.

 