- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
- Signals of the Indicator Adaptive Moving Average
- Signals of the Indicator Awesome Oscillator
- Signals of the Oscillator Bears Power
- Signals of the Oscillator Bulls Power
- Signals of the Oscillator Commodity Channel Index
- Signals of the Oscillator DeMarker
- Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average
- Signals of the Indicator Envelopes
- Signals of the Indicator Fractal Adaptive Moving Average
- Signals of the Intraday Time Filter
- Signals of the Oscillator MACD
- Signals of the Indicator Moving Average
- Signals of the Indicator Parabolic SAR
- Signals of the Oscillator Relative Strength Index
- Signals of the Oscillator Relative Vigor Index
- Signals of the Oscillator Stochastic
- Signals of the Oscillator Triple Exponential Average
- Signals of the Indicator Triple Exponential Moving Average
- Signals of the Oscillator Williams Percent Range
Intraday Time Filter Sinyalleri
Bu modül, piyasa modellerinin etkinliğinin zamanla değiştiği varsayımına dayanır. Bu modülü kullanarak, diğer modüllerden elde edilen sinyalleri saatler ve günlere göre filtreleyebilirsiniz. Arzu edilmeyen zaman-dilimlerinin kesilip atılması yöntemiyle oluşturulan sinyallerin kalitesinin artırılması sağlanır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.
Sinyallerin Oluşma koşulları
Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.
|
Sinyal Tipi
|
Koşulların Açıklaması
|
Alış için
|
Sinyal yok.
|
Satış için
|
Sinyal yok.
|
Alışa itiraz yok
|
Mevcut tarih ve zaman değeri belirtilen parametrelerle uyuşmakta.
|
Satışa itiraz yok
|
Mevcut tarih ve zaman değeri belirtilen parametrelerle uyuşmakta.
Ayarlanabilen Parametreler
Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:
|
Parameter
|
Açıklama
|
Weight
|
0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.
|
GoodHourOfDay
|
Sinyallerin uygulanacağı saat (0 - 23 arası bir değer). Bu değer -1 ise, herhangi bir saat için herhangi bir sinyal kısıtlaması yapılmaz.
|
BadHoursOfDay
|
Bit alanı. Bu alandaki her bir bit, gün içindeki bir saatin değerine karşılık gelir (0 bit - 0 saat, ..., 23 bit - 23-üncü saat). Herhangi bir bit değeri 0 ise, karşılık gelen saat süresince sinyal kısıtlaması yapılmaz. Bit değeri 1 ise, karşılık gelen saat süresince sinyaller engellenecektir. Belirtilen sayı ikili bir sayı olarak temsil edilir ve bit-maskesi olarak kullanılır.
Devre dışı bırakılan saatler etkinleştirilen saatlerden daha yüksek önceliğe sahiptirler.
|
GoodDayOfWeek
|
Sinyallerin uygulanacağı gün (hafta günü olarak 0 - 6 arası bir değer). Bu değer -1 ise, herhangi bir gün için herhangi bir sinyal kısıtlaması yapılmaz.
|
BadDaysOfWeek
|
Bit alanı. Bu alandaki her bir bit, hafta içindeki bir günün değerine karşılık gelir (0 bit - Pazar, ..., 6 bit - Cumartesi). Herhangi bir bit değeri 0 ise, karşılık gelen gün süresince sinyal kısıtlaması yapılmaz. Bit değeri 1 ise, karşılık gelen gün süresince sinyaller engellenecektir. Belirtilen sayı ikili bir sayı olarak temsil edilir ve bit-maskesi olarak kullanılır.
Devre dışı bırakılan günler etkinleştirilen günlerden daha yüksek önceliğe sahiptirler.