DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriTrailing Stop SınıflarıCTrailingPSAR 

CTrailingPSAR

CTrailingPSAR sınıfı, Parabolic SAR göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop (iz-süren stop) algoritmasının uygulamalarını içerir.

Açıklama

CTrailingPSAR sınıfı, önceki (tamamlanan) çubuktaki Parabolic SAR göstergesi değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular.

Bildirim

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Başlık

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

Sınıf Yöntemleri

Başlatma

 

Step

Parabolic SAR göstergesinin adım değerini ayarlar

Maximum

Parabolic SAR göstergesinin maksimum değerini ayarlar

virtual InitIndicators

Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır

Trailing Denetim Yöntemleri

 

virtual CheckTrailingStopLong

Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler

virtual CheckTrailingStopShort

Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 