CTrailingPSAR
CTrailingPSAR sınıfı, Parabolic SAR göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop (iz-süren stop) algoritmasının uygulamalarını içerir.
Açıklama
CTrailingPSAR sınıfı, önceki (tamamlanan) çubuktaki Parabolic SAR göstergesi değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular.
Bildirim
class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing
Başlık
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CTrailingPSAR
Sınıf Yöntemleri
Başlatma
Parabolic SAR göstergesinin adım değerini ayarlar
Parabolic SAR göstergesinin maksimum değerini ayarlar
virtual InitIndicators
Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır
Trailing Denetim Yöntemleri
virtual CheckTrailingStopLong
|
Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler
virtual CheckTrailingStopShort
Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries