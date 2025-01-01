DokümantasyonBölümler
Signals of the Oscillator Relative Vigor Index 

Relative Vigor Index Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü Relative Vigor Index osilatörünün piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için

Ana-çizgi ile sinyal çizgisinin kesişimi — ana çizgi incelenen çubukta sinyal çizgisinin üzerindedir ve bir önceki çubukta sinyal çizgisinin altındadır.

Relative Vigor Index - Alış Sinyali

Satış için

Ana-çizgi ile sinyal çizgisinin kesişimi — ana çizgi incelenen çubukta sinyal çizgisinin altındadır ve bir önceki çubukta sinyal çizgisinin üzerindedir.

Relative Vigor Index - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde artıyor.

Satışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde düşüyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodRVI

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan periyot değeri.