Relative Vigor Index Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü Relative Vigor Index osilatörünün piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi Koşulların Açıklaması Alış için Ana-çizgi ile sinyal çizgisinin kesişimi — ana çizgi incelenen çubukta sinyal çizgisinin üzerindedir ve bir önceki çubukta sinyal çizgisinin altındadır. Satış için Ana-çizgi ile sinyal çizgisinin kesişimi — ana çizgi incelenen çubukta sinyal çizgisinin altındadır ve bir önceki çubukta sinyal çizgisinin üzerindedir. Alışa itiraz yok Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde artıyor. Satışa itiraz yok Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde düşüyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir: