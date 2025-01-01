CTrailingFixedPips

CTrailingFixedPips, sabit puanlara dayanan Trailing (iz-süren) Stop algoritmasının uygulama sınıfıdır.

Pozisyon Stop Loss seviyesine sahipse, izin verilen minimum Stop Loss - mevcut fiyat uzaklığını denetler. Bu değer Stop Loss seviyesinden düşükse yeni bir Stop Loss fiyatı ayarlamak için öneri sunar. Aynı şekilde pozisyon Take Profit fiyatına sahipse, yeni Take Profit ayarlamayı önerir.

Uzman Danışman, every_tick=false bayrağıyla başlatılmışsa tüm işlemleri (alım-satım, trailing, vb.) sadece yeni çubukta gerçekleştirecektir. Bu durumda Take profit seviyesi kullanılabilir. Bu yeni çubuk tamamlanmadan önce açık pozisyonu Take Profit fiyatından kapamanızı sağlar.

Açıklama

CTrailingFixedPips sınıfı, sabit puanlarla taşınan pozisyonları temel alan Trailing (iz-süren) Stop algoritmasını uygular.

Bildirim

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Başlık

#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingFixedPips

Sınıf Yöntemleri

Başlatma StopLevel Stop Loss seviyesini ayarlar ProfitLevel Take Profit seviyesini ayarlar virtual ValidationSettings Ayarları denetler Trailing Denetim Yöntemleri virtual CheckTrailingStopLong Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler virtual CheckTrailingStopShort Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler