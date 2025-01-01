DokümantasyonBölümler
CTrailingFixedPips

CTrailingFixedPips, sabit puanlara dayanan Trailing (iz-süren) Stop algoritmasının uygulama sınıfıdır.

Pozisyon Stop Loss seviyesine sahipse, izin verilen minimum Stop Loss - mevcut fiyat uzaklığını denetler. Bu değer Stop Loss seviyesinden düşükse yeni bir Stop Loss fiyatı ayarlamak için öneri sunar. Aynı şekilde pozisyon Take Profit fiyatına sahipse, yeni Take Profit ayarlamayı önerir.

Uzman Danışman, every_tick=false bayrağıyla başlatılmışsa tüm işlemleri (alım-satım, trailing, vb.) sadece yeni çubukta gerçekleştirecektir. Bu durumda Take profit seviyesi kullanılabilir. Bu yeni çubuk tamamlanmadan önce açık pozisyonu Take Profit fiyatından kapamanızı sağlar.

Açıklama

CTrailingFixedPips sınıfı, sabit puanlarla taşınan pozisyonları temel alan Trailing (iz-süren) Stop algoritmasını uygular.

Bildirim

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Başlık

   #include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingFixedPips

Sınıf Yöntemleri

Başlatma

 

StopLevel

Stop Loss seviyesini ayarlar

ProfitLevel

Take Profit seviyesini ayarlar

virtual ValidationSettings

Ayarları denetler

Trailing Denetim Yöntemleri

 

virtual CheckTrailingStopLong

Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler

virtual CheckTrailingStopShort

Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

