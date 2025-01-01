DokümantasyonBölümler
Triple Exponential Average Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü, Triple Exponential Average göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • Ters — osilatör yukarı yönelmiştir (osilatör incelenen çubukta yükselirken bir önceki çubukta düşmüştür).

Triple Exponential Average Oscillator - Alış Sinyali

 

  • Sıfır seviyesinin kesilmesi — ana çizgi incelenen çubukta sıfır çizgisinin üzerindedir ve bir önceki çubukta sıfır çizgisinin altındadır.

Triple Exponential Average Oscillator - Alış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha yüksek, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha düşük.

Triple Exponential Average Oscillator - Alış Sinyali

Satış için
  • Ters — osilatör aşağı yönelmiştir (osilatör incelenen çubukta düşerken bir önceki çubukta yükselmiştir).

Triple Exponential Average Oscillator - Satış Sinyali

 

  • Sıfır seviyesinin kesilmesi — ana çizgi incelenen çubukta sıfır çizgisinin altındadır ve bir önceki çubukta sıfır çizgisinin üzerindedir.

Triple Exponential Average Oscillator - Satış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk zirvesi bir öncekinden daha düşük, ve karşılık gelen fiyat zirvesi bir öncekinden daha yüksek.

Triple Exponential Average Oscillator - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde artıyor.

Satışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde düşüyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodTriX

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan periyot değeri.

Applied

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan fiyat serileri.