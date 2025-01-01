CMoneySizeOptimized

CMoneySizeOptimized, önceki işlemlerin sonuçlarına göre belirlenen değişken lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir para yönetimi sınıfıdır.

Açıklama

CMoneySizeOptimized, önceki işlemlerin sonuçlarına göre belirlenen değişken lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş para yönetimi algoritmasını uygular.

Bildirim

class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney

Başlık

#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneySizeOptimized

Sınıf Yöntemleri

Başlatma DecreaseFactor Azaltma faktörünün değerini ayarlar virtual ValidationSettings Ayarları denetler Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri virtual CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır virtual CheckOpenShort Kısa pozisyon için işlem hacmini alır