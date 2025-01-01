CMoneySizeOptimized
CMoneySizeOptimized, önceki işlemlerin sonuçlarına göre belirlenen değişken lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir para yönetimi sınıfıdır.
Açıklama
CMoneySizeOptimized, önceki işlemlerin sonuçlarına göre belirlenen değişken lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş para yönetimi algoritmasını uygular.
Bildirim
class CMoneySizeOptimized: public CExpertMoney
Başlık
#include <Expert\Money\MoneySizeOptimized.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CMoneySizeOptimized
Sınıf Yöntemleri
Başlatma
Azaltma faktörünün değerini ayarlar
virtual ValidationSettings
Ayarları denetler
Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri
virtual CheckOpenLong
Uzun pozisyon için işlem hacmini alır
virtual CheckOpenShort
Kısa pozisyon için işlem hacmini alır
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertMoney