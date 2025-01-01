DokümantasyonBölümler
Awesome Oscillator göstergesinin sinyalleri

Bu sinyal modülü Awesome Oscillator göstergesinin piyasa modelini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • Çay-Tabağı — önceki çubukta göstergenin değeri düşmüş ve mevcut çubukta yükseliyor, her iki çubuk için de gösterge değeri 0 'dan büyük.

Awesome Oscillator - Alış Sinyali

 

  • Sıfır kesimi — göstergenin değeri mevcut çubuk için 0 'dan büyük ve bir önceki çubuk için sıfırdan küçük.

Awesome Oscillator - Alış Sinyali

 

  • Ayrışma — göstergenin analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha yüksek, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha düşük. Ayrıca, gösterge sıfır seviyesinin altında olmalı.

Awesome Oscillator - Alış Sinyali

Satış için
  • Çay-Tabağı — önceki çubukta göstergenin değeri yükselmiş ve mevcut çubukta düşüyor, her iki çubuk için de gösterge değeri 0 'dan küçük.

Awesome Oscillator - Satış Sinyali

 

  • Sıfır kesimi — göstergenin değeri mevcut çubuk için 0 'dan küçük ve bir önceki çubuk için sıfırdan büyük.

Awesome Oscillator - Satış Sinyali

 

  • Ayrışma — göstergenin analiz edilen ilk zirvesi bir öncekinden daha düşük, ve karşılık gelen fiyat zirvesi bir öncekinden daha yüksek. Ayrıca, gösterge sıfır seviyesinin üstünde olmalı.

Awesome Oscillator - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Gösterge değeri incelenen çubuk üzerinde artış gösteriyor.

Satışa itiraz yok

Gösterge değeri incelenen çubuk üzerinde düşüş gösteriyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.