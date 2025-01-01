CMoneyFixedRisk
CMoneyFixedRisk, önceden belirlenmiş sabit risk değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.
Açıklama
CMoneyFixedRisk sınıfı, önceden belirlenmiş bir sabit risk değeri üzerine kurulu bir para yönetimi algoritmasını uygular.
Bildirim
class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney
Başlık
#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CMoneyFixedRisk
Sınıf Yöntemleri
Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri
virtual CheckOpenLong
Uzun pozisyon için işlem hacmini alır
virtual CheckOpenShort
|
Kısa pozisyon için işlem hacmini alır
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertMoney