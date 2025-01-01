DokümantasyonBölümler
CMoneyFixedRisk

CMoneyFixedRisk, önceden belirlenmiş sabit risk değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CMoneyFixedRisk sınıfı, önceden belirlenmiş bir sabit risk değeri üzerine kurulu bir para yönetimi algoritmasını uygular.

Bildirim

   class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

Başlık

   #include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedRisk

Sınıf Yöntemleri

Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri

 

virtual CheckOpenLong

Uzun pozisyon için işlem hacmini alır

virtual CheckOpenShort

Kısa pozisyon için işlem hacmini alır

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Percent, ValidationSettings, CheckReverse

 