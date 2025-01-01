CMoneyFixedRisk

CMoneyFixedRisk, önceden belirlenmiş sabit risk değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CMoneyFixedRisk sınıfı, önceden belirlenmiş bir sabit risk değeri üzerine kurulu bir para yönetimi algoritmasını uygular.

Bildirim

class CMoneyFixedRisk: public CExpertMoney

Başlık

#include <Expert\Money\MoneyFixedRisk.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedRisk

Sınıf Yöntemleri

Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri virtual CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır virtual CheckOpenShort Kısa pozisyon için işlem hacmini alır