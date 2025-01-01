- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
- Signals of the Indicator Adaptive Moving Average
- Signals of the Indicator Awesome Oscillator
- Signals of the Oscillator Bears Power
- Signals of the Oscillator Bulls Power
- Signals of the Oscillator Commodity Channel Index
- Signals of the Oscillator DeMarker
- Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average
- Signals of the Indicator Envelopes
- Signals of the Indicator Fractal Adaptive Moving Average
- Signals of the Intraday Time Filter
- Signals of the Oscillator MACD
- Signals of the Indicator Moving Average
- Signals of the Indicator Parabolic SAR
- Signals of the Oscillator Relative Strength Index
- Signals of the Oscillator Relative Vigor Index
- Signals of the Oscillator Stochastic
- Signals of the Oscillator Triple Exponential Average
- Signals of the Indicator Triple Exponential Moving Average
- Signals of the Oscillator Williams Percent Range
Alım-Satım Sinyallerinin Modülleri
Müşteri terminalinin standart dağıtımı "MQL5 Sihirbazı" için bir dizi kullanıma-hazır sinyal modülü içerir. MQL5 Sihirbazında bir Expert Advisor oluştururken, alım satım sinyallerinin tüm kombinasyonlarını (64 'e kadar) kullanabilirsiniz. Alım-satım işlemi için son karar, dahil edilen her bir modülden elde edilen sinyallerin karmaşık analizine göre alınır. Alim-satım kararlarının alınma mekanizması aşağıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
Standart dağıtım şu sinyal modüllerini içerir:
- Accelerator Oscillator Göstergesinin Sinyalleri
- Adaptive Moving Average Göstergesinin Sinyalleri
- Awesome Oscillator göstergesinin sinyalleri
- Bears Power Osilatörünün Sinyalleri
- Bulls Power Osilatörünün Sinyalleri
- Commodity Channel Index Osilatörünün Sinyalleri
- DeMarker Osilatörünün Sinyalleri
- Double Exponential Moving Average Göstergesinin Sinyalleri
- Envelopes göstergesinin Sinyalleri
- Fractal Adaptive Moving Average Göstergesinin Sinyalleri
- Intraday Time Filter Sinyalleri
- MACD Osilatörünün Sinyalleri
- Moving Average Göstergesinin Sinyalleri
- Parabolic SAR Göstergesinin Sinyalleri
- Relative Strength Index Osilatörünün Sinyalleri
- Relative Vigor Index Osilatörünün Sinyalleri
- Stochastic Osilatörünün Sinyalleri
- Triple Exponential Average Osilatörünün Sinyalleri
- Triple Exponential Moving Average Göstergesinin Sinyalleri
- Oscillator Williams Percent Range Osilatörünün Sinyalleri
Sinyal Modüllerine Dayanan Alım-Satım Karar Mekanizması #
Alım-satım karar mekanizması aşağıda verilen temel prensipler çerçevesinde açıklanabilir:
- Her bir sinyal modülü kendi piyasa modeline sahiptir (fiyat ve gösterge değerlerinin belirli kombinasyonlar).
- Her piyasa modeli 1-100 arasında değişen anlamlılık değerine sahiptir. Anlamlılık değeri ne kadar yüksekse, model o kadar güçlüdür.
- Her bir model fiyat hareketinin yönüne dair tahminler oluşturur.
- Bir modülün tahmini, eklenen modeller için yapılan aramanın sonucudur ve -100 ile 100 arasında bir değer olarak çıktılanır. İşaret, tahmini hareketin yönünü belirtir (negatif işaret fiyatın düşeceğini, pzitif işaret ise fiyatın yükseleceğini ifade eder). Mutlak değer, elde edilen en iyi modelin gücüne karşılık gelir.
- Her bir modülün tahmini, modül içinde belirlenen 0-1 aralığındaki bir ağırlık katsayısı ile "oylamaya" gönderilir.
- Oylamanın sunucu, -100 ile 100 arasında değişen bir sayıdır. Bu sayının işareti tahmini hareketin yönünü belirtirken, mutlak değeri ise sinyal gücünü temsil eder. Tüm sinyal modüllerinin tahminlerinin ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplanır.
Oluşturulan her Uzman Danışman değiştirilebilir iki ayara sahiptir — 0 ile 100 arasında değerler alabilen pozisyon açma ve kapama eşikleri (ThresholdOpen ve ThresholdClose). Son sinyalin gücü eşik seviyesini aştığında, sinyal işaretine karşılık gelen alım-satım işlemi gerçekleştirilir.
Örnekler
Şu eşik seviyelerine sahip bir Uzman Danışman ele alalım: ThresholdOpen=20 ve ThresholdClose=90. Alım-satım işlemleri karar mekanizmasında iki sinyal modülü bulunsun : 0.4 ağırlığa sahip MA modülü ve 0.8 ağırlığa sahip Stochastic modülü. Şimdi, elde edilebilecek sinyallerin iki çeşidini inceleyelim:
Çeşit 1.
Fiyat serisi, MA göstergesini aşağıdan yukarı doğru kesmiş olun. Bu durum, MA modülü içinde uygulanan piyasa modellerinin birine karşılık gelmektedir. Söz konusu model, fiyatların yükselişini öngörür. Anlamlılık değeri 100 'e eşittir. Bu sırada Stochastic osilatör de aşağı dönmüş olsun ve fiyat serisi ile bir ayrışma göstersin. Bu durum, Stochastic modülü içinde uygulanan piyasa modellerinin birine karşılık gelmektedir. Söz konusu model, fiyatların düşüşünü öngörür. Anlamlılık değeri 80 'e eşittir.
Şimdi nihai "oylamanın" sonucunu hesaplayabiliriz. MA modülünden elde edilen oran, 0.4 * 100 = 40 şeklinde hesaplanır. Stochastic modülünden elde edilen oran, 0.8 * (-80) = -64 şeklinde hesaplanır. Son değer, bu iki oranın aritmetik ortalamasıyla bulunur: (40 - 64)/2 = -12. Oylamanın sonucu, izafi gücü 12 'ye eşit olan olan satış sinyalidir. 20 değerine sahip işlem eşiğine ulaşılamamıştır. Bu sebeple Herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirilmez.
Çeşit 2.
Fiyat serisi, MA göstergesini yukarıdan aşağı doğru kesmiş olun. Bu durum, MA modülü içinde uygulanan piyasa modellerinin birine karşılık gelir. Söz konusu model, fiyatların yükselişini öngörür. Anlamlılık değeri 10 'a eşittir. Bu sırada Stochastic osilatör de aşağı dönmüş olsun ve fiyat serisi ile bir ayrışma göstersin. Bu durum, Stochastic modülü içinde uygulanan piyasa modellerinin birine karşılık gelmektedir. Söz konusu model, fiyatların düşüşünü öngörür. Anlamlılık değeri 80 'e eşittir.
Şimdi nihai "oylamanın" sonucunu hesaplayabiliriz. MA modülünden elde edilen oran, 0.4 * 10 = 4 şeklinde hesaplanır. Stochastic modülünden elde edilen oran, 0.8 * (-80) = -64 şeklinde hesaplanır. Son değer, bu iki oranın aritmetik ortalamasıyla bulunur: (4 - 64)/2 = -30. Oylamanın sonucu, izafi gücü 30 'a eşit olan olan satış sinyalidir. 20 değerine sahip işlem eşiği geçilmiştir. Sonuç olarak bir kısa pozisyon açılacaktır.
a) Fiyat serisi ve Stochastic osilatör ayrışması (çeşit 1 ve 2).
b) Fiyat serisinin MA göstergesini yukarı-yönlü kesmesi (çeşit 1).
c) Fiyat serisinin MA göstergesini aşağı-yönlü kesmesi (çeşit 2).