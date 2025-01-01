CMoneyNone
CMoneyNone, izin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.
Açıklama
CMoneyNone sınıfı, izin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş para yönetimi algoritmasını uygular.
Bildirim
|
class CMoneyNone: public CExpertMoney
Başlık
|
#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CMoneyNone
Sınıf Yöntemleri
|
Başlatma
|
|
virtual ValidationSettings
|
Ayarları denetler
|
Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Uzun pozisyon için işlem hacmini alır
|
virtual CheckOpenShort
|
Kısa pozisyon için işlem hacmini alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertMoney