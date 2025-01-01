CMoneyNone

CMoneyNone, izin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CMoneyNone sınıfı, izin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş para yönetimi algoritmasını uygular.

Bildirim

class CMoneyNone: public CExpertMoney

Başlık

#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyNone

Sınıf Yöntemleri

Başlatma virtual ValidationSettings Ayarları denetler Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri virtual CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır virtual CheckOpenShort Kısa pozisyon için işlem hacmini alır