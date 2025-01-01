DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandard KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyNone 

CMoneyNone

CMoneyNone, izin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CMoneyNone sınıfı, izin verilen en küçük lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş para yönetimi algoritmasını uygular.

Bildirim

   class CMoneyNone: public CExpertMoney

Başlık

   #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

Sınıf Yöntemleri

Başlatma

 

virtual ValidationSettings

Ayarları denetler

Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri

 

virtual CheckOpenLong

Uzun pozisyon için işlem hacmini alır

virtual CheckOpenShort

Kısa pozisyon için işlem hacmini alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 