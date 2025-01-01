CMoneyFixedLot
CMoneyFixedLot sınıfı, önceden belirlenmiş sabit lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir para yönetimi sınıfıdır.
Açıklama
CMoneyFixedLot önceden belirlenmiş sabit lot değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.
Bildirim
class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney
Başlık
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CMoneyFixedLot
Sınıf Yöntemleri
Başlatma
İşlem hacmini ayarlar
virtual ValidationSettings
Ayarları denetler
Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri
virtual CheckOpenLong
Uzun pozisyon için işlem hacmini alır
virtual CheckOpenShort
Kısa pozisyon için işlem hacmini alır
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertMoney