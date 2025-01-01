CMoneyFixedLot

CMoneyFixedLot sınıfı, önceden belirlenmiş sabit lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir para yönetimi sınıfıdır.

Açıklama

CMoneyFixedLot önceden belirlenmiş sabit lot değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.

Bildirim

class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Başlık

#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedLot

Sınıf Yöntemleri

Başlatma Lots İşlem hacmini ayarlar virtual ValidationSettings Ayarları denetler Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri virtual CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır virtual CheckOpenShort Kısa pozisyon için işlem hacmini alır