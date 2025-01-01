DokümantasyonBölümler
CMoneyFixedLot sınıfı, önceden belirlenmiş sabit lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir para yönetimi sınıfıdır.

Açıklama

CMoneyFixedLot önceden belirlenmiş sabit lot değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.

Bildirim

   class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Başlık

   #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedLot

Sınıf Yöntemleri

Başlatma

 

Lots

İşlem hacmini ayarlar

virtual ValidationSettings

Ayarları denetler

Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri

 

virtual CheckOpenLong

Uzun pozisyon için işlem hacmini alır

virtual CheckOpenShort

Kısa pozisyon için işlem hacmini alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 