Trailing Stop Sınıfları

Bu bölüm, trailing (iz-süren) stop sınıfları ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması sırasında programcıya zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart Kütüphanesinin trailing (iz-sürme) sınıfları terminalin çalışma dizininde Include\Expert\Trailing klasöründe yer almaktadır.