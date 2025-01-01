Trailing Stop Sınıfları
Bu bölüm, trailing (iz-süren) stop sınıfları ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.
Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması sırasında programcıya zaman kazandıracaktır.
MQL5 Standart Kütüphanesinin trailing (iz-sürme) sınıfları terminalin çalışma dizininde Include\Expert\Trailing klasöründe yer almaktadır.
Sınıf
Açıklama
Bu sınıf, sabit puanlara dayanan Trailing Stop algoritması uygular
Bu sınıf, hareketli ortalama göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular
Bir saplama (stub) sınıf, herhangi bir Trailing Stop algoritması uygulamaz
Bu sınıf, Parabolic SAR göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular