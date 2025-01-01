DokümantasyonBölümler
Trailing Stop Sınıfları

Bu bölüm, trailing (iz-süren) stop sınıfları ile çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması sırasında programcıya zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart Kütüphanesinin trailing (iz-sürme) sınıfları terminalin çalışma dizininde Include\Expert\Trailing klasöründe yer almaktadır.

Sınıf

Açıklama

CTrailingFixedPips

Bu sınıf, sabit puanlara dayanan Trailing Stop algoritması uygular

CTrailingMA

Bu sınıf, hareketli ortalama göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular

CTrailingNone

Bir saplama (stub) sınıf, herhangi bir Trailing Stop algoritması uygulamaz

CTrailingPSAR

Bu sınıf, Parabolic SAR göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular