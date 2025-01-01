DokümantasyonBölümler
MACD Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü, MACD osilatörünün piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • Ters — osilatör yukarı yönelmiştir (osilatör incelenen çubukta yükselirken bir önceki çubukta düşmüştür).

MACD - Alış Sinyali

 

  • Ana-çizgi ile sinyal çizgisinin kesişimi — ana çizgi incelenen çubukta sinyal çizgisinin üzerindedir ve bir önceki çubukta sinyal çizgisinin altındadır.

MACD - Alış Sinyali

 

  • Sıfır seviyesinin kesilmesi — ana çizgi incelenen çubukta sıfır çizgisinin üzerindedir ve bir önceki çubukta sıfır çizgisinin altındadır.

MACD - Alış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha yüksek, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha düşük.

MACD - Alış Sinyali

 

  • Çift ayrışma — osilatörde üç ardışık taban şekillenmiş, her biri bir öncekinden daha yüksek; aynı şekilde fiyat serisi de üç ardışık tabana sahip ve her biri bir öncekinden daha derin.

MACD - Alış Sinyali

Satış için
  • Ters — osilatör aşağı yönelmiştir (osilatör incelenen çubukta düşerken bir önceki çubukta yükselmiştir).

MACD - Satış Sinyali

 

  • Ana-çizgi ile sinyal çizgisinin kesişimi — ana çizgi incelenen çubukta sinyal çizgisinin altındadır ve bir önceki çubukta sinyal çizgisinin üzerindedir.

MACD - Satış Sinyali

 

  • Sıfır seviyesinin kesilmesi — ana çizgi incelenen çubukta sıfır çizgisinin altındadır ve bir önceki çubukta sıfır çizgisinin üzerindedir.

MACD - Satış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk zirvesi bir öncekinden daha düşük, ve karşılık gelen fiyat zirvesi bir öncekinden daha yüksek.

MACD - Satış Sinyali

 

  • Çift ayrışma — osilatörde üç ardışık zirve şekillenmiş, her biri bir öncekinden daha düşük; aynı şekilde fiyat serisi de üç ardışık zirveye sahip ve her biri bir öncekinden daha yüksek.

MACD - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde artıyor.

Satışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde düşüyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodFast

Hızlı EMA için hesaplama periyodu.

PeriodSlow

Yavaş EMA için hesaplama periyodu.

PeriodSignal

Düzleştirme periyodu.

Applied

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan fiyat serileri.