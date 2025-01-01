DokümantasyonBölümler
Parabolic SAR Göstergesinin Sinyalleri

Bu sinyal modülü Parabolic SAR göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için

Ters — gösterge incelenen çubukta fiyatın altında ve önceki çubukta fiyatın üstündedir.

Parabolic SAR - Alış Sinyali

Satış için

Ters — gösterge incelenen çubukta fiyatın üstünde ve önceki çubukta fiyatın altındadır.

Parabolic SAR - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Fiyat göstergenin üzerinde.

Satışa itiraz yok

Fiyat göstergenin altında.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

Step

Göstergenin hız artışı.

Maximum

Gösterge ve fiyat serisi arasındaki maksimum yakınsama hızı.

 