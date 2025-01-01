Parabolic SAR Göstergesinin Sinyalleri

Bu sinyal modülü Parabolic SAR göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi Koşulların Açıklaması Alış için Ters — gösterge incelenen çubukta fiyatın altında ve önceki çubukta fiyatın üstündedir. Satış için Ters — gösterge incelenen çubukta fiyatın üstünde ve önceki çubukta fiyatın altındadır. Alışa itiraz yok Fiyat göstergenin üzerinde. Satışa itiraz yok Fiyat göstergenin altında.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir: