DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoInfoString 

InfoString

Mql5 program ortamının karşılık gelen özelliğinin değerini alır. Özellik string tipinde olmalıdır.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özellik tanımlayıcısı. ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

string tipli değer.

Not

Özellik değerini almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır.